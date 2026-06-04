GIGABYTE ouvre le COMPUTEX 2026 avec ENTER INFINITY, situé à l'intersection de l'IA, du gaming et de l'innovation PC

TAIPEI, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principale marque d'ordinateurs au monde, a officiellement ouvert le COMPUTEX 2026 aujourd'hui sous le thème « ENTER INFINITY » (Entrez dans l'infini), qui suscite un fort engagement de la part des visiteurs à travers l'innovation des PC de nouvelle génération, le gaming et les démonstrations d'informatique intelligente. À l'occasion de son 40e anniversaire, GIGABYTE présente ENTER INFINITY non seulement comme une célébration de son histoire, mais aussi comme le prolongement de quatre décennies d'innovation technique qui ont façonné l'évolution de l'informatique hautes performances.

Seoul Skyline

AORUS, la marque gaming haut de gamme de GIGABYTE, occupe le devant de la scène avec la série INFINITY, une gamme complète de cartes mères, de cartes graphiques, de périphériques et de boîtiers. En tête de gamme se trouve le modèle phare X870E AORUS INFINITY NEXT, qui repousse les limites de la technologie grâce à une ingénierie inspirée de l'aérospatiale, avec un premier composant de refroidissement imprimé en 3D sur métal et une architecture de puissance Quad OptiMOS de classe spatiale conçue pour l'IA de nouvelle génération et le calcul haute performances.

Avec les cartes graphiques AORUS GeForce RTX™ série 50 INFINITY, les boîtier AORUS C510 GLASS INFINITY, les périphériques assortis tels que le clavier de gaming AORUS K10 INFINITY et la souris de gaming AORUS M10 INFINITY, la série reflète la volonté constante de GIGABYTE de fusionner les performances d'ingénierie avec un savoir-faire d'exception en matière d'informatique.

Au-delà du matériel de gaming, GIGABYTE montre également comment l'IA s'intègre de plus en plus dans les flux de travail informatiques quotidiens grâce à son écosystème IA en pleine expansion. Avec AI TOP, AI BOX et l'agent AI exclusif, GiMATE, sur les ordinateurs de gaming IA portables, les visiteurs peuvent découvrir comment le matériel et les logiciels sont optimisés conjointement pour simplifier le développement local de l'IA, mettant ainsi en avant la vision élargie de GIGABYTE consistant à rendre l'IA plus accessible dans les scénarios de gaming, de création et de productivité.

La démonstration souligne également l'importance croissante de l'esthétique dans les configurations PC, avec la conception sans câble STEALTH et l'extension AERO WOOD, qui dotent les PC hautes performances de formes plus épurées et d'un savoir-faire plus orienté vers le style de vie. Outre ces conceptions, une gamme plus complète de cartes mères, de cartes graphiques et d'écrans gaming de la série AORUS ELITE, offrant des expériences gaming et visuelles plus immersives, sera présentée pendant le salon. Visitez ENTER INFINITY sur les stands GIGABYTE Consumer Booth (4F, stand M0520) et Enterprise Booth (1F, stand K0802) pendant le COMPUTEX 2026, et découvrez-en plus en vous rendant sur : COMPUTEX 2026: GIGABYTE & AORUS Press Kit.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2993203/40th_Booth_1920x1080.jpg