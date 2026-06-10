GIGABYTE präsentiert auf der COMPUTEX 2026 KI-, Gaming- und PC-Innovationen unter dem Motto „ENTER INFINITY"

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Jun 10, 2026, 05:56 ET

TAIPEI, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, präsentiert auf der COMPUTEX 2026 unter dem Motto „ENTER INFINITY" neue Lösungen rund um PC-Innovation, Gaming und intelligente Datenverarbeitung. Anlässlich seines 40-jährigen Jubiläums versteht GIGABYTE „ENTER INFINITY" nicht nur als Rückblick auf die eigene Unternehmensgeschichte, sondern auch als Fortsetzung von vier Jahrzehnten technischer Entwicklung im Bereich des High-Performance-Computings.

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GIGABYTE Opens COMPUTEX 2026 with ENTER INFINITY, Where AI, Gaming, and PC Innovation Unite
GIGABYTE Opens COMPUTEX 2026 with ENTER INFINITY, Where AI, Gaming, and PC Innovation Unite

Die Gaming-Marke AORUS von GIGABYTE steht mit der INFINITY-Serie im Mittelpunkt. Das Sortiment umfasst Motherboards, Grafikkarten, Peripheriegeräte und Gehäuse. Angeführt wird die Serie vom X870E AORUS INFINITY NEXT, das von der Luft- und Raumfahrt inspirierte Elemente nutzt und über eine im 3D-Metalldruckverfahren hergestellte Kühlkomponente sowie eine Quad-OptiMOS-Stromversorgungsarchitektur verfügt. Damit ist das Produkt auf KI-Anwendungen der nächsten Generation und High-Performance-Computing ausgelegt.

Zusammen mit den Grafikkarten der AORUS GeForce RTX™ 50 INFINITY-Serie, dem AORUS C510 GLASS INFINITY-Gehäuse und passenden Peripheriegeräten wie der AORUS K10 INFINITY-Gaming-Tastatur und der AORUS M10 INFINITY-Gaming-Maus steht die Serie für den Fokus von GIGABYTE auf die Verbindung von technischer Leistung und hochwertigem PC-Design.

Über die Gaming-Hardware hinaus zeigt GIGABYTE, wie KI durch ein wachsendes KI-Ökosystem zunehmend Teil alltäglicher Computing-Workflows werden kann. Mit AI TOP, AI BOX und dem KI-Agenten GiMATE auf KI-Gaming-Laptops können Nutzer erleben, wie Hardware und Software gemeinsam optimiert werden, um die lokale KI-Entwicklung zu vereinfachen. Damit unterstreicht GIGABYTE seine Vision, KI-Anwendungen in Gaming-, Kreativ- und Produktivitätsszenarien zugänglicher zu machen.

Die Präsentation zeigt außerdem, wie Design und Ästhetik bei PC-Konfigurationen an Bedeutung gewinnen. Zu sehen sind unter anderem das STEALTH-Design mit rückseitiger Kabelführung sowie die erweiterte AERO WOOD-Serie, die auf elegante Konfigurationen und stärker auf Lifestyle ausgerichtetes Design bei Hochleistungs-PCs ausgerichtet ist. Ergänzend präsentiert GIGABYTE ein breiteres Angebot an Hochleistungs-Motherboards, Grafikkarten und Gaming-Monitoren der AORUS ELITE-Serie, die immersive Gaming- und visuelle Erlebnisse ermöglichen können. Weitere Informationen finden sich im COMPUTEX 2026: GIGABYTE & AORUS Press Kit.

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