GIGABYTE เปิดฉากการจัดแสดงนวัตกรรมในงาน COMPUTEX 2026 ด้วยธีม ENTER INFINITY ที่ปัญญาประดิษฐ์ เกมมิ่ง และนวัตกรรมพีซีมาบรรจบเป็นหนึ่ง

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GIGABYTE

05 Jun, 2026, 09:00 CST

ไทเป, 5 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- ในวันนี้ GIGABYTE แบรนด์คอมพิวเตอร์ชั้นนำระดับโลก ได้เปิดฉากการจัดแสดงนวัตกรรมของบริษัทอย่างเป็นทางการในงาน COMPUTEX 2026 ภายใต้ธีม "ENTER INFINITY" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมอย่างล้นหลามด้วยการจัดแสดงนวัตกรรมพีซีเจเนอเรชันใหม่ เทคโนโลยีเกมมิ่ง และการประมวลผลอัจฉริยะ โดยเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีของบริษัท GIGABYTE ได้นำเสนอแนวคิด ENTER INFINITY ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ของบริษัทเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการสานต่อความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมวิศวกรรมตลอดระยะเวลา 4 ทศวรรษ ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการของการประมวลผลสมรรถนะสูง

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GIGABYTE เปิดฉากการจัดแสดงนวัตกรรมในงาน COMPUTEX 2026 ด้วยธีม ENTER INFINITY ที่ปัญญาประดิษฐ์ เกมมิ่ง และนวัตกรรมพีซีมาบรรจบเป็นหนึ่ง
GIGABYTE เปิดฉากการจัดแสดงนวัตกรรมในงาน COMPUTEX 2026 ด้วยธีม ENTER INFINITY ที่ปัญญาประดิษฐ์ เกมมิ่ง และนวัตกรรมพีซีมาบรรจบเป็นหนึ่ง

นอกจากนี้ บูธฝั่งผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคของ GIGABYTE ยังได้รับรางวัล COMPUTEX Sustainable Design Award โดยบูธดังกล่าวได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดการดีไซน์แบบหมุนเวียน โดยใช้โครงสร้างแบบโมดูลาร์ที่ให้ความสำคัญกับการนำกลับมาใช้ซ้ำ ความสะดวกในการถอดประกอบ และความยั่งยืนของวัสดุในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างขนาดใหญ่ไปจนถึงองค์ประกอบตกแต่งในรายละเอียดต่าง ๆ

AORUS แบรนด์เกมมิ่งระดับพรีเมียมของ GIGABYTE ได้กลายเป็นจุดเด่นสำคัญในงาน ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตระกูล INFINITY Series ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เมนบอร์ด การ์ดจอ อุปกรณ์เสริม และเคสคอมพิวเตอร์อย่างครอบคลุม โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนำทัพโดยรุ่นเรือธง X870E AORUS INFINITY NEXT ที่ยกระดับขีดจำกัดด้านประสิทธิภาพไปอีกขั้น ด้วยงานวิศวกรรมที่ได้แรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีอากาศยาน โดดเด่นด้วยชิ้นส่วนระบบระบายความร้อนที่ผลิตด้วยการพิมพ์โลหะ 3 มิติ เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรมระบบจ่ายพลังงาน Quad OptiMOS ระดับเดียวกับที่ใช้งานในอวกาศ ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับเทคโนโลยี AI ยุคถัดไปและการประมวลผลสมรรถนะสูงโดยเฉพาะ

เมื่อผสานกับการ์ดจอ AORUS GeForce RTX™ 50 Series INFINITY, เคส AORUS C510 GLASS INFINITY และอุปกรณ์เสริมที่เข้าชุดกัน เช่น คีย์บอร์ดเกมมิ่ง AORUS K10 INFINITY และเมาส์เกมมิ่ง AORUS M10 INFINITY ผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้แสดงถึงการเน้นความสำคัญอย่างต่อเนื่องของ GIGABYTE ในการมุ่งผสานสมรรถนะด้านวิศวกรรมเข้ากับงานฝีมือประกอบพีซีที่เหนือระดับอย่างลงตัว

นอกเหนือจากฮาร์ดแวร์ด้านเกมมิ่งแล้ว GIGABYTE ยังนำเสนอรูปแบบที่ AI กำลังเริ่มกลายเป็นส่วนสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ของกระบวนการทำงานประมวลผลในชีวิตประจำวัน ผ่านระบบนิเวศ AI ที่กำลังขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าชมสามารถสัมผัสรูปแบบที่ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ถูกปรับแต่งให้ทำงานร่วมกันอย่างลงตัว เพื่อช่วยให้การพัฒนา AI ที่ประมวลผลภายในเครื่องเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ผ่าน AI TOP, AI BOX และ AI Agent เฉพาะของบริษัทอย่าง GiMATE บนแล็ปท็อปเกมมิ่ง AI ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของ GIGABYTE ในการทำให้ AI เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ทั้งในด้านเกมมิ่ง การสร้างสรรค์ผลงาน และการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าความงามเชิงสุนทรียศาสตร์กำลังกลายเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการประกอบเครื่องพีซี ด้วยการนำเสนอดีไซน์แบบ STEALTH ที่ซ่อนสายภายในเครื่อง รวมถึงการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ AERO WOOD ซึ่งช่วยให้การประกอบพีซีมีความเรียบร้อยสะอาดตายิ่งขึ้น และยกระดับงานประกอบพีซีประสิทธิภาพสูงด้วยงานฝีมือเชิงดีไซน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์เมนบอร์ด การ์ดจอ และจอมอนิเตอร์เกมมิ่งซีรีส์ AORUS ELITE อย่างหลากหลาย เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมและการแสดงผลภาพที่สมจริงและดื่มด่ำยิ่งขึ้นทั่วพื้นที่จัดแสดง ทั้งนี้ สามารถเยี่ยมชม ENTER INFINITY ได้ที่บูธ GIGABYTE Consumer (ชั้น 4 บูธหมายเลข M0520) และบูธ Enterprise (ชั้น 1 บูธหมายเลข K0802) ภายในงาน COMPUTEX 2026 พร้อมดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง: COMPUTEX 2026: GIGABYTE & AORUS Press Kit 

SOURCE GIGABYTE

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