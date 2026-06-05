TAIPÉI, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, inauguró oficialmente COMPUTEX 2026 con el tema "ENTER INFINITY", que atrae una gran participación de visitantes a las exposiciones sobre innovación en computadoras de última generación, videojuegos e informática inteligente. Con motivo de su 40.º aniversario, GIGABYTE presenta ENTER INFINITY, no solo como una celebración de su historia, sino como la continuación de cuatro décadas de innovación en ingeniería que han marcado la evolución de la informática de alto rendimiento.

GIGABYTE inaugura COMPUTEX 2026 con ENTER INFINITY, donde se unen la IA, los videojuegos y la innovación informática (PRNewsfoto/GIGABYTE)

La marca de alta gama para componentes gaming de GIGABYTE, AORUS, protagoniza la serie INFINITY, con una completa gama de motherboards, tarjetas gráficas, periféricos y chasis. La gama está encabezada por el modelo emblemático X870E AORUS INFINITY NEXT, que supera aún más los límites con una ingeniería inspirada en el sector aeroespacial, que incluye un componente de refrigeración impreso en 3D en metal (primicia en el sector) y una arquitectura de alimentación Quad OptiMOS de grado espacial, diseñada para la IA de última generación y la informática de alto rendimiento.

Junto con las tarjetas gráficas AORUS GeForce RTX™ serie 50 INFINITY, el chasis AORUS C510 GLASS INFINITY y los periféricos a juego, como el teclado AORUS K10 INFINITY y el mouse AORUS M10 INFINITY, ambos para videojuegos, la serie refleja el compromiso constante de GIGABYTE por combinar el rendimiento técnico con un diseño de computadoras de alta calidad.

Asimismo, más allá del hardware para videojuegos, GIGABYTE está demostrando cómo la IA se está integrando cada vez más a los flujos de trabajo informáticos cotidianos mediante su ecosistema de IA en expansión. Mediante AI TOP, AI BOX y el agente de IA exclusivo GiMATE, integrados en las computadoras portátiles para juegos con IA, los visitantes pueden descubrir cómo se optimizan el hardware y el software de manera conjunta para simplificar el desarrollo local de IA, lo que destaca la visión más amplia de GIGABYTE de hacer que la IA sea más accesible en entornos de videojuegos, creación y productividad.

La exposición destaca además cómo la estética está cobrando cada vez más importancia en el montaje de las computadoras, con el diseño sin cables STEALTH y la gama ampliada AERO WOOD, que aportan un aspecto más elegante y un acabado más orientado al estilo de vida aplicado a las computadoras de alto rendimiento. Además de estos diseños, se presenta una amplia gama de motherboards de alto rendimiento, tarjetas gráficas y monitores para juegos de la serie AORUS ELITE, que ofrecen experiencias visuales y de videojuegos más inmersivas en toda la feria. Visite ENTER INFINITY en el stand de productos de consumo de GIGABYTE (4.º piso, stand n.º M0520) y el stand de la empresa (1.ᵉʳ piso, stand n.º K0802) durante el evento COMPUTEX 2026 y explore más opciones en: COMPUTEX 2026: GIGABYTE & AORUS Press Kit.

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FUENTE GIGABYTE