GIGABYTE inaugura COMPUTEX 2026 con ENTER INFINITY: unión perfecta de IA, juegos e innovación en el campo de los PC

TAIPÉI, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca de informática líder a nivel mundial, inauguró hoy oficialmente su presencia en COMPUTEX 2026 con el lema «ENTER INFINITY», atrayendo una fuerte participación de los visitantes con sus innovaciones de última generación en PC, juegos y computación inteligente. Con motivo de su 40.º aniversario, GIGABYTE presenta ENTER INFINITY no solo como una celebración de su trayectoria, sino como la continuación de cuatro décadas de innovación en ingeniería que han marcado la evolución de la computación de alto rendimiento.

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El estand para los consumidores de GIGABYTE también fue galardonado con el premio COMPUTEX Sustainable Design. Diseñado en torno a principios de diseño circular, el sistema modular del estand pone el énfasis en la reutilización, el desmontaje y la sostenibilidad de los materiales a largo plazo, tanto en las grandes estructuras como en las instalaciones de detalle.

La marca para juegos premium de GIGABYTE, AORUS, ocupa un lugar central con la serie INFINITY, que comprende una gama completa de placas base, tarjetas gráficas, periféricos y chasis. La gama está liderada por la X870E AORUS INFINITY NEXT, su modelo insignia, que lleva aún más lejos los límites gracias a una ingeniería inspirada en la industria aeroespacial. Esta incorpora el primer componente de refrigeración impreso en metal 3D del sector, junto con una arquitectura de alimentación Quad OptiMOS de calidad espacial diseñada para la nueva generación de IA y la computación de alto rendimiento.

Junto con las tarjetas gráficas AORUS GeForce RTX™ 50 Series INFINITY, la caja AORUS C510 GLASS INFINITY y periféricos a juego como el teclado AORUS K10 INFINITY y el ratón AORUS M10 INFINITY para juegos, la serie refleja el compromiso continuo de GIGABYTE con la combinación del rendimiento en términos de ingeniería con la más exquisita construcción de PC de alto nivel.

Además del hardware para juegos, GIGABYTE también muestra cómo la IA se está integrando cada vez más en los flujos de trabajo informáticos cotidianos a través de su ecosistema de IA en expansión. A través de AI TOP, AI BOX y el agente de IA exclusivo GiMATE en los portátiles para juegos con IA, los visitantes pueden experimentar cómo hardware y software se optimizan de forma conjunta para simplificar el desarrollo de IA local, lo que refuerza la visión más amplia de GIGABYTE de hacer que la IA sea más accesible en escenarios de juego, creación y productividad.

La presentación también destaca cómo la estética se está convirtiendo en una parte cada vez más importante del montaje de PC, con el diseño sin cables STEALTH y la ampliación de la gama AERO WOOD, con configuraciones más limpias y un diseño más orientado al estilo de vida para los equipos de alto rendimiento. Junto a estos diseños, se presenta además una gama más amplia de placas base y tarjetas gráficas de alto rendimiento, así como los monitores para juegos AORUS ELITE Series, que ofrecen experiencias de juego y visuales más inmersivas en todo el recinto de la feria. Visite ENTER INFINITY en el estand para consumidores de GIGABYTE (en la 4.ª planta, n.º M0520) y en el estand para empresas (en la 1.ª planta, n.º K0802) durante la feria COMPUTEX 2026 y obtenga más información aquí: URL con el kit para medios de comunicación

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