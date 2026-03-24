A Habitat for Humanity lança a campanha "Vamos abrir a porta" para aumentar a conscientização sobre a necessidade global de moradia

A crise habitacional é um dos desafios globais mais urgentes. Sabendo da importância que uma casa tem para as famílias e seu impacto nas comunidades, hoje, com nossos parceiros, a Habitat for Humanity está lançando sua campanha global "Vamos abrir a porta" para conscientizar sobre a crise habitacional mundial e mobilizar pessoas de todos os lugares a agir.

Este ano, a Habitat comemora 50 anos unindo pessoas para construir comunidades prósperas e saudáveis. Com base nesse marco, a campanha "Vamos abrir a porta" da Habitat, apoiada pela State Farm, Whirlpool, Lowe's e Wells Fargo, abordará a necessidade global de moradia e dará visibilidade a essa urgência por meio de instalações temporárias, construções físicas e narrativas digitais em mais de 60 países.

"A habitação tem sido o núcleo do trabalho da Habitat há 50 anos. "Como líder global na área de habitação, a Habitat compreende os fatores essenciais para concretizar nossa visão de um mundo onde todos tenham um lugar digno para morar", afirmou Jonathan Reckford, diretor executivo da Habitat for Humanity International. "Com o apoio de nossos parceiros, a campanha 'Vamos Abrir as Portas' vai conscientizar sobre a necessidade de melhorar o acesso à moradia acessível e sustentável, e todos podem contribuir para isso. Seja emprestando sua voz, seu tempo ou seu talento, você pode ajudar a promover o acesso à moradia, a acessibilidade e a soluções sustentáveis, além de ajudar a abrir as portas da casa própria para mais famílias em todo o mundo."

Em 1º de abril, a Habitat lançará a primeira grande ativação nos EUA da campanha "Vamos abrir a porta". O lar é fundamental, a iniciativa anual de arrecadação de fundos e conscientização da Habitat, inspira parceiros, defensores e comunidades a promover soluções habitacionais inovadoras nos EUA. Patrocinada pela Lowe's, Blizzard Entertainment e Colgate-Palmolive, a iniciativa de um mês iniciará um movimento para abrir as portas para uma propriedade equitativa e comunidades mais fortes e resilientes. Durante o mês de abril, cinco afiliadas locais da Habitat – Greater Indy Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County, Habitat for Humanity New York City e Westchester County, Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties e Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia – organizarão eventos, incluindo painéis de discussão com renomados especialistas em habitação e dedicatórias para demonstrar o poder da ação coletiva e o compromisso contínuo com a criação de soluções habitacionais nos EUA.

"Há mais de duas décadas que somos fervorosos apoiadores da Habitat, tanto dentro quanto fora do canteiro de obras. Nesse período, vimos em primeira mão o poder transformador que uma casa pode ter sobre uma família ", disseram os humanitários da Habitat Drew e Jonathan Scott. "Mas também sabemos que não basta construir para resolver a crise global da habitação. Estamos honrados em apoiar e participar mais uma vez da iniciativa 'O lar é fundamental' da Habitat para chamar a atenção para essa necessidade crescente, e estamos prontos para trabalhar ao lado de todos para garantir que mais famílias tenham um lugar seguro para chamar de lar."

Nesta primavera, a Habitat também está lançando um tour experimental por 10 cidades globais para chamar a atenção para a moradia e celebrar o impacto de décadas da organização. A Habitat buscará despertar a curiosidade e estimular o diálogo por meio da instalação de "portas abertas" em mercados selecionados, cada uma delas apresentando histórias com grande impacto e relatos familiares, simbolizando a oportunidade que uma porta aberta traz para a comunidade. Entre as cidades estão Nova York, NY; Washington, D.C.; Orlando, Flórida; Cidade do México, México; Atlanta, Geórgia; Londres, Reino Unido; Houston, Texas; Los Angeles, Califórnia; Oakland, Califórnia; e Chicago, Illinois. Cada porta apontará aos visitantes a presença da nossa campanha e uma experiência de porta digital em habitat.org.

Desde 1976, a Habitat for Humanity ajudou mais de 65 milhões de pessoas em todo o mundo a construir, melhorar ou financiar lugares para chamar de lar. Ao entrarmos nos próximos 50 anos, a Habitat está empenhada em construir um mundo onde todos tenham um lugar seguro e acessível para chamar de lar. Todos deveriam ter a oportunidade de imaginar seu futuro do jeito que quiserem, e tudo começa com uma porta aberta. Doe, seja voluntário, fale, participe. Porque um futuro melhor começa em casa. Para saber mais sobre a campanha "Vamos abrir a porta" e como participar, visite www.habitat.org/open-door.

Sobre a Habitat for Humanity

A Habitat for Humanity é um movimento formado por pessoas da sua região e de todo o mundo que trabalham juntas para construir comunidades mais prósperas e vibrantes, garantindo que todos tenham um lugar seguro e acessível para chamar de lar. Desde a nossa fundação em 1976 como organização cristã, juntos já ajudamos mais de 65 milhões de pessoas em todo o mundo a construir seu futuro do jeito que elas querem, por meio do acesso a moradias dignas. Conseguimos isso trabalhando em parceria com pessoas de todas as classes sociais para construir, reformar e financiar suas casas, inovando com novas formas de construção e financiamento e defendendo políticas que facilitem a construção e o acesso à moradia para todos. Juntos, construímos casas, comunidades e esperança. Para saber mais, acesse habitat.org.

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FONTE Habitat for Humanity International