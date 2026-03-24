Habitat for Humanity lanza la campaña "Let's Open the Door" para crear conciencia sobre la necesidad de vivienda a nivel mundial

La crisis de vivienda es uno de los desafíos mundiales más urgentes. Conociendo la importancia que un hogar tiene en las familias y su impacto en las comunidades, hoy, junto con nuestros socios, Habitat for Humanity lanza su campaña mundial Let's Open the Door (Abramos la puerta) para crear conciencia sobre la crisis mundial de la vivienda y reunir a las personas de todo el mundo para que tomen medidas.

Este año, Habitat celebra 50 años de unir a las personas para construir comunidades prósperas y saludables. Basándose en este hito, la campaña Let's Open the Door de Habitat, apoyada por State Farm, Whirlpool, Lowe's y Wells Fargo, abordará la necesidad mundial de vivienda y hará avanzar esta urgencia a través de instalaciones emergentes, construcciones en el terreno y narración digital en más de 60 países.

"La vivienda ha sido el núcleo del trabajo de Habitat durante 50 años. Como líder en vivienda a nivel mundial, Habitat entiende las claves que desbloquearán nuestra visión de un mundo donde todos tengan un lugar decente para vivir", comentó Jonathan Reckford, director ejecutivo de Habitat for Humanity International. "Con el apoyo de nuestros socios, la campaña "Let's Open the Door" creará conciencia sobre la necesidad de aumentar el acceso a viviendas asequibles y sostenibles, y todos pueden participar. Ya sea prestando su voz, su tiempo o sus talentos, usted puede ayudar a avanzar en el acceso a la vivienda, la asequibilidad y las soluciones sostenibles, y ayudar a abrir las puertas a la propiedad de la vivienda para más familias en todo el mundo".

El 1 de abril, Habitat lanzará la primera activación importante en Estados Unidos de la campaña "Let's Open the Door". Home is the Key (Un hogar es la clave), la iniciativa anual de recaudación de fondos y concientización de Habitat, inspira a los socios, defensores y comunidades a promover soluciones de vivienda innovadoras en EE. UU. Patrocinada por Lowe's, Blizzard Entertainment y Colgate-Palmolive, la iniciativa de un mes de duración impulsará un movimiento para abrir puertas a la propiedad equitativa de la vivienda y a comunidades más fuertes y resilientes. Durante el mes de abril, cinco filiales locales de Habitat, Greater Indy Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County, Habitat for Humanity New York City y Westchester County, Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties y Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia, organizarán eventos que incluyen mesas de debate con distinguidos expertos y organismos comprometidos en vivienda para demostrar el poder de la acción colectiva y el compromiso continuo de crear soluciones de vivienda en EE. UU.

"Hemos sido ávidos partidarios de Habitat durante más de dos décadas, tanto dentro como fuera del sitio de construcción. En ese tiempo, hemos visto de primera mano el poder transformador que un hogar puede tener sobre una familia ", dijeron los miembros voluntarios de Habitat, Drew y Jonathan Scott. "Pero también sabemos que se necesita más que construir para resolver la crisis mundial de vivienda. Nos sentimos honrados de apoyar y participar en Home is the Key de Habitat, una vez más, para crear conciencia sobre esta creciente necesidad, y estamos dispuestos a trabajar junto a todos para garantizar que más familias tengan un lugar seguro al que llamar hogar".

Esta primavera, Habitat también lanzará una gira experiencial por 10 ciudades del mundo para llamar la atención sobre la vivienda y celebrar el impacto de décadas de la organización. Habitat buscará despertar la curiosidad y las conversaciones al "hacer aparecer" puertas abiertas en mercados selectos, cada una con un impacto poderoso e historias de familias, que simbolizan la oportunidad que brinda una puerta abierta a la comunidad. Entre las ciudades se encuentran Nueva York, N.Y.; Washington D.C.; Orlando, Florida; Ciudad de México, México; Atlanta, Georgia; Londres, Reino Unido; Houston, Texas; Los Ángeles, California; Oakland, California; y Chicago, Illinois. Cada puerta indicará a los visitantes la presencia de nuestra campaña y una experiencia de puerta digital en habitat.org.

Desde 1976, Habitat for Humanity ha ayudado a más de 65 millones de personas en todo el mundo a construir, mejorar o financiar lugares a los que llamar hogar. A medida que cruzamos el umbral de nuestros próximos 50 años, Habitat se centra en construir un mundo donde todos tengan un lugar seguro y asequible para vivir. Todos deberían tener la oportunidad de imaginar su futuro en sus propios términos, y todo comienza con una puerta abierta. Dar, ser voluntario, expresarse, participar. Porque un futuro mejor comienza con el hogar. Para obtener más información sobre la campaña Let's Open the Door y cómo participar, visite www.habitat.org/open-door.

Acerca de Habitat for Humanity

Habitat for Humanity es un movimiento de personas en su área local y en todo el mundo, que trabajan en conjunto para construir comunidades más prósperas y vibrantes asegurándose de que todos tengan un lugar seguro y asequible al que puedan llamar hogar. Desde nuestra fundación en 1976 como organización cristiana, juntos hemos ayudado a más de 65 millones de personas en todo el mundo a construir su futuro en sus propios términos a través del acceso a una vivienda digna. Lo hemos hecho trabajando junto a personas de todos los ámbitos de la vida para construir, reparar y financiar sus hogares, innovando nuevas formas de construir y financiar, y abogando por políticas que faciliten la construcción y el acceso a la vivienda para todos. Juntos, construimos hogares, comunidades y esperanza. Para más información, visite habitat.org.

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FUENTE Habitat for Humanity International