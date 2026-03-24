해비타트, 글로벌 주거 문제 인식 제고 위한 렛츠 오픈 더 도어 캠페인 출시

올해 해비타트는 번영하고 건강한 커뮤니티 구축을 위해 사람들을 하나로 모은 지 50주년을 맞이한다. 이 이정표를 바탕으로, 스테이트 팜(State Farm), 월풀(Whirlpool), 로우스(Lowe's), 웰스 파고(Wells Fargo)의 지원을 받는 해비타트의 렛츠 오픈 더 도어 캠페인은 60개국 이상에서 팝업 설치물, 현장 건축, 디지털 스토리텔링을 통해 글로벌 주거 문제를 해결하고 이 시급함을 알릴 것이다.

해비타트 인터내셔널(Habitat for Humanity International)의 조너선 렉포드(Jonathan Reckford) 최고경영자는 "주거는 50년간 해비타트 활동의 핵심이었다. 글로벌 주거 분야의 리더로서, 해비타트는 모든 사람이 살기 좋은 집을 갖는 세상이라는 비전을 열어줄 열쇠를 이해하고 있다"고 말했다. 이어 "파트너들의 지원으로 렛츠 오픈 더 도어 캠페인은 더 저렴하고 지속 가능한 주거에 대한 접근성 향상의 필요성에 대한 인식을 높일 것이며, 모든 사람이 역할을 담당할 수 있다. 목소리, 시간, 재능을 빌려줌으로써 주거 접근성, 가격 적정성, 지속 가능한 솔루션 발전을 돕고 전 세계 더 많은 가족에게 자가 소유의 문을 여는 데 기여할 수 있다"고 덧붙였다.

4월 1일, 해비타트는 렛츠 오픈 더 도어 캠페인의 첫 번째 주요 미국 내 활성화를 시작한다. 해비타트의 연간 모금 및 인식 이니셔티브인 홈 이즈 더 키(Home is the Key)는 파트너, 옹호자, 지역 사회가 미국 전역에서 혁신적인 주거 솔루션을 발전시키도록 독려한다. 로우즈, 블리자드 엔터테인먼트(Blizzard Entertainment), 콜게이트-팜올리브(Colgate-Palmolive)가 후원하는 이 한 달간의 이니셔티브는 공평한 자가 소유와 더 강하고 탄력적인 커뮤니티로의 문을 여는 운동에 불을 지필 것이다. 4월에는 그레이터 인디 해비타트(Greater Indy Habitat for Humanity), 그레이터 올랜도 및 오세올라 카운티 해비타트(Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County), 뉴욕시 및 웨스트체스터 카운티 해비타트(Habitat for Humanity New York City and Westchester County), 시애틀-킹 및 키티타스 카운티 해비타트(Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties), 워싱턴 D.C. 및 북부 버지니아 해비타트(Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia) 등 5개 지역 해비타트 지부가 저명한 주거 전문가와의 패널 토론과 주택 헌정식을 포함한 행사를 개최해 미국 내 주거 솔루션 창출을 위한 집단적 행동과 지속적인 헌신의 힘을 보여준다.

해비타트 휴머니테리언(Habitat Humanitarians) 드루 스콧(Drew Scott)과 조너선 스콧(Jonathan Scott)은 "우리는 20년 이상 건축 현장 안팎에서 해비타트의 열렬한 지지자였다. 그 시간 동안 집이 한 가족에게 미칠 수 있는 변혁적인 힘을 직접 목격했다"고 말했다. 이어 "하지만 글로벌 주거 위기를 해결하려면 건축 이상의 것이 필요하다는 것도 알고 있다. 이 커져가는 필요성에 대한 인식을 높이기 위해 해비타트의 홈 이즈 더 키 이니셔티브를 다시 한번 지원하고 참여하게 된 것을 영광으로 생각하며, 더 많은 가족이 집이라고 부를 수 있는 안전한 공간을 가질 수 있도록 모든 사람과 함께 일할 준비가 되어 있다"고 덧붙였다.

이번 봄, 해비타트는 또한 주거 문제에 주목하고 수십 년간의 단체 영향력을 기념하기 위해 10개 글로벌 도시를 순회하는 체험 투어를 시작한다. 해비타트는 선별된 시장에 열린 문을 '팝업'으로 설치해 호기심과 대화를 불러일으키고자 하며, 각 문에는 지역 사회에 열린 문이 가져다주는 기회를 상징하는 강력한 영향력과 가족 이야기가 담긴다. 대상 도시는 뉴욕주 뉴욕, 워싱턴 D.C., 플로리다주 올랜도, 멕시코 멕시코시티, 조지아주 애틀랜타, 영국 런던, 텍사스주 휴스턴, 캘리포니아주 로스앤젤레스, 캘리포니아주 오클랜드, 일리노이주 시카고다. 각 문은 방문객들을 캠페인 페이지와 habitat.org의 디지털 문 경험으로 안내한다.

1976년 이후 해비타트는 전 세계 6500만 명 이상이 집이라 부를 수 있는 공간을 짓고, 개선하거나 재정 지원을 받도록 도왔다. 다음 50년의 문턱을 넘어서며, 해비타트는 모든 사람이 안전하고 저렴한 집을 가질 수 있는 세상을 구축하는 데 집중하고 있다. 모든 사람은 자신의 방식으로 미래를 꿈꿀 기회를 가져야 하며, 그 모든 것은 열린 문에서 시작된다. 기부하고, 자원봉사하고, 목소리를 내고, 참여하자. 더 나은 미래는 집에서 시작되기 때문이다. 렛츠 오픈 더 도어 캠페인과 참여 방법에 대한 자세한 내용은 www.habitat.org/open-door에서 확인할 수 있다.

해비타트 소개

해비타트는 모든 사람이 집이라 부를 수 있는 안전하고 저렴한 공간을 가질 수 있도록 함으로써 더 번영하고 활기찬 커뮤니티를 구축하기 위해 함께 일하는 지역과 전 세계 사람들의 운동이다. 1976년 기독교 단체로 설립된 이후, 해비타트는 함께 양질의 주거에 대한 접근을 통해 전 세계 6500만 명 이상이 자신의 방식으로 미래를 구축하도록 도왔다. 모든 배경의 사람들과 함께 주택을 짓고, 수리하고, 재정 지원을 제공하며, 건축 및 주거 접근을 더 쉽게 만드는 정책을 지지하고, 혁신적인 건축 및 재정 지원 방식을 개발함으로써 이를 실현했다. 함께, 해비타트는 집과 커뮤니티와 희망을 짓는다. 자세한 내용은 habitat.org에서 확인할 수 있다.

동영상 - https://mma.prnewswire.com/media/2939192/26_LOTD_Main_16x9_FINAL.mp4

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2940257/2026_03_23_LOTD_NYC_Door_Pop_Up.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/95215/habitat_for_humanity_logo.jpg

SOURCE Habitat for Humanity International