Organizacja Habitat for Humanity rozpoczyna kampanię pod hasłem „Otwórzmy drzwi", której celem jest zwiększenie świadomości na temat globalnych potrzeb mieszkaniowych

Kryzys mieszkaniowy jest jednym z najpilniejszych globalnych wyzwań. Zdając sobie sprawę z tego, jak ważny jest dom dla rodzin i jaki ma wpływ na społeczności, organizacja Habitat for Humanity wraz ze swoimi partnerami rozpoczyna dziś globalną kampanię pod hasłem Otwórzmy drzwi, której celem jest zwrócenie uwagi na światowy kryzys mieszkaniowy i zmobilizowanie ludzi na całym świecie do podjęcia działań.

W tym roku organizacja Habitat obchodzi 50-lecie działalności, w ramach której jednoczy ludzi w celu budowania dobrze prosperujących i zdrowych społeczności. Korzystając z okazji tego jubileuszu, kampania „Otwórzmy drzwi" prowadzona przez Habitat we współpracy z firmami State Farm, Whirlpool, Lowe's i Wells Fargo przybliży problem braku mieszkań na świecie i podkreśli jego pilny charakter poprzez organizację tymczasowych ekspozycji typu pop-up, budowę domów od podstaw oraz cyfrowe opowiadanie historii w ponad 60 krajach.

„Od 50 lat kwestia mieszkalnictwa stanowi sedno działalności organizacji Habitat. Jako lider w dziedzinie globalnego budownictwa mieszkaniowego, Habitat rozumie, jakie czynniki pozwolą zrealizować naszą wizję świata, w którym każdy ma godne miejsce do życia - powiedział Jonathan Reckford, dyrektor generalny Habitat for Humanity International. - Dzięki wsparciu naszych partnerów kampania „Otwórzmy drzwi" uświadomi społeczeństwu potrzebę zwiększenia dostępu do przystępnych cenowo i zrównoważonych mieszkań, a każdy może w tym pomóc. Czy to poprzez zaangażowanie w dyskusję na ten temat, poświęcenie czasu czy wykorzystanie swoich talentów, możesz przyczynić się do poprawy dostępności mieszkań, ich przystępności cenowej oraz zrównoważonych rozwiązań, a także pomóc większej liczbie rodzin na całym świecie otworzyć drzwi do własnego domu" - dodał.

1 kwietnia organizacja Habitat rozpocznie pierwszą dużą akcję w ramach kampanii „Otwórzmy drzwi" w Stanach Zjednoczonych. Dom jest kluczem to coroczna inicjatywa Habitat mająca na celu zbieranie funduszy i zwiększanie świadomości, która inspiruje partnerów, rzeczników i społeczności do promowania innowacyjnych rozwiązań mieszkaniowych w całych Stanach Zjednoczonych. Inicjatywa, sponsorowana przez Lowe's, Blizzard Entertainment i Colgate-Palmolive, potrwa miesiąc i zapoczątkuje ruch na rzecz otwarcia drzwi do sprawiedliwego dostępu do własnego mieszkania oraz silniejszych i bardziej odpornych społeczności. W kwietniu pięć lokalnych oddziałów organizacji Habitat – Greater Indy Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County, Habitat for Humanity New York City and Westchester County, Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties, and Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia - zorganizuje wydarzenia, w tym dyskusje panelowe z udziałem wybitnych ekspertów ds. mieszkalnictwa oraz uroczystości przekazania domów, aby zademonstrować siłę wspólnego działania i nieustanne zaangażowanie w tworzenie rozwiązań mieszkaniowych w Stanach Zjednoczonych.

„Od ponad dwóch dekad jesteśmy zagorzałymi zwolennikami organizacji Habitat, zarówno na placach budowy, jak i poza nimi. Przez ten czas na własne oczy widzieliśmy, jak ogromny wpływ na życie rodziny może mieć posiadanie własnego domu - powiedzieli działacze organizacji Habitat Drew and Jonathan Scott. - Wiemy jednak również, że samo budowanie domów nie wystarczy, by rozwiązać globalny kryzys mieszkaniowy. Jesteśmy zaszczyceni, że po raz kolejny możemy wspierać i uczestniczyć w inicjatywie Habitat >>Dom jest kluczem<<, której celem jest uświadomienie tej rosnącej potrzeby, i jesteśmy gotowi współpracować z każdym, aby zapewnić większej liczbie rodzin bezpieczne miejsce, które będą mogły nazwać domem".

Tej wiosny organizacja Habitat rusza też z opartą na doświadczeniach trasą po 10 miastach na całym świecie, w trakcie której będzie zwracać uwagę na kwestię mieszkalnictwa i celebrować swoje wieloletnie osiągnięcia. Habitat będzie starał się wzbudzić ciekawość i zainicjować rozmowy, zapraszając do wybranych miejsc, w których pojawią się "pop-upowe" otwarte drzwi symbolizujące szansę, jaką otwarte drzwi niosą społeczności, zza których opowiedziane zostaną poruszające historie rodzinne i historie niosące za sobą realny wpływ na ludzi. Miasta objęte trasą to Nowy Jork (NY), Waszyngton (DC), Orlando (Floryda), Meksyk (Meksyk), Atlanta (Georgia), Londyn (Wielka Brytania), Houston (Teksas), Los Angeles (Kalifornia), Oakland (Kalifornia) oraz Chicago (Illinois). Każde drzwi odsyłać będą odwiedzających do naszej kampanii oraz do cyfrowego doświadczenia związanego z drzwiami na stronie habitat.org.

Od 1976 roku organizacja Habitat for Humanity pomogła ponad 65 milionom ludzi na całym świecie wybudować, wyremontować lub sfinansować miejsce, które mogą nazwać swoim domem. Wkraczając w kolejne 50 lat działalności, Habitat koncentruje się na budowaniu świata, w którym każdy ma bezpieczne i dostępne cenowo miejsce, które może nazwać swoim domem. Każdy powinien mieć możliwość wyobrażenia sobie swojej przyszłości na własnych warunkach, a wszystko zaczyna się od otwartych drzwi. Przekaż darowiznę, zostań wolontariuszem, zabierz głos, zaangażuj się. Ponieważ lepsza przyszłość zaczyna się od domu. Aby dowiedzieć się więcej o kampanii „Otwórzmy drzwi" i o tym, jak się zaangażować, odwiedź stronę www.habitat.org/open-door.

Habitat for Humanity to ruch skupiający ludzi z lokalnej społeczności oraz z całego świata, którzy wspólnie działają na rzecz budowania lepiej prosperujących i tętniących życiem społeczności, dbając o to, by każdy miał bezpieczne i przystępne cenowo miejsce, które może nazwać swoim domem. Od momentu powstania w 1976 roku jako organizacja chrześcijańska pomogliśmy ponad 65 milionom ludzi na całym świecie zbudować swoją przyszłość na własnych warunkach poprzez zapewnienie dostępu do godziwych warunków mieszkaniowych. Osiągnęliśmy to, współpracując z ludźmi z różnych środowisk przy budowie, remoncie i finansowaniu ich domów, wprowadzając innowacyjne metody budowania i finansowania oraz promując rozwiązania polityczne, które ułatwiają wszystkim budowę i dostęp do mieszkań. Razem budujemy domy, społeczności i nadzieję. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę habitat.org.

