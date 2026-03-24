منظمة Habitat for Humanity تُطلِق حملة Let's Open the Door لزيادة الوعي بالحاجة العالمية إلى السكن

يصادف هذا العام مرور 50 عامًا على جهود منظمة Habitat في جمع الناس معًا لبناء مجتمعات مزدهرة وصحية. استنادًا إلى هذا الإنجاز البارز، ستعمل حملة Let's Open the Door من منظمة Habitat، بدعم من State Farm وWhirlpool وLowe's وWells Fargo، على معالجة الحاجة العالمية إلى السكن وإبراز هذه الحاجة الملحة من خلال إقامة منشآت مؤقتة، وتنفيذ مشروعات بناء ميدانية، وسرد قصص رقمية في أكثر من 60 دولة.

قال Jonathan Reckford، الرئيس التنفيذي لمنظمة Habitat for Humanity International: "لطالما كان السكن محور عمل منظمة Habitat لمدة 50 عامًا. وبصفتها رائدة في مجال الإسكان على مستوى العالم، تدرك Habitat العوامل الرئيسية التي ستُحقّق رؤيتها لعالم يتمكن فيه كل شخص من العيش في مسكن لائق". "وبدعم شركائنا، ستعمل حملة Let's Open the Door على زيادة الوعي بالحاجة إلى تحسين فرص الوصول إلى السكن ميسور التكلفة والمُستدام، ويمكن للجميع أن يكون لهم دور في ذلك. سواء من خلال المشاركة بصوتك، أو تخصيص وقتك أو مواهبك، يمكنك المساعدة في تعزيز إتاحة السكن، وتحسين القدرة على تحمّل تكاليفه، ودعم الحلول المستدامة، والمساهمة في فتح أبواب تملّك المنازل أمام مزيد من العائلات حول العالم".

في يوم 1 أبريل، ستطلق منظمة Habitat أول فعالية رئيسية في الولايات المتحدة لحملة Let's Open the Door. تُلهم مبادرة Home is the Key، المبادرة السنوية لجمع التبرعات وزيادة الوعي التي تنظمها Habitat، الشركاء والداعمين والمجتمعات من أجل تطوير حلول إسكان مبتكرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تُقام المبادرة برعاية الشركات Lowe's وBlizzard Entertainment وColgate-Palmolive، وستمتد على مدار شهر كامل لإطلاق حركة تهدف إلى فتح الأبواب أمام تملّك منازل بشكل عادل وبناء مجتمعات أقوى وأكثر قدرة على الصمود. خلال شهر أبريل، ستستضيف خمس جهات تابعة لمنظمة Habitat – وهي Greater Indy Habitat for Humanity وHabitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County وHabitat for Humanity New York City and Westchester County وHabitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties وHabitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia – فعاليات تشمل حلقات نقاش مع خبراء بارزين في مجال الإسكان ومراسم تسليم منازل؛ لإبراز قوة العمل الجماعي واستمرار الالتزام بإيجاد حلول سكنية في الولايات المتحدة.

قال ناشطا العمل الإنساني والداعمان لمنظمة Habitat السيدان Drew Scott وJonathan Scott: "لقد كنا من الداعمين المتحمسين لمنظمة Habitat لأكثر من عقدين، سواء في موقع البناء أو خارجه. وخلال ذلك الوقت، شهدنا بشكل مباشر القوة التحويلية التي يمكن أن يمتلكها المنزل في حياة الأسرة". "لكننا نعلم أيضًا أن حل أزمة الإسكان العالمية يتطلب أكثر من مجرد البناء. ويشرفنا أن ندعم ونشارك مرة أخرى في مبادرة Home is the Key التابعة لمنظمة Habitat لزيادة الوعي بهذه الحاجة المتزايدة، ونحن على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الجميع لضمان حصول مزيد من العائلات على مكان آمن يمكن أن يُسمّى منزلًا".

هذا الربيع، تطلق منظمة Habitat أيضًا جولة تفاعلية عبر 10 مدن عالمية للفت الانتباه إلى قضية الإسكان والاحتفاء بالأثر الذي حققته المنظمة على مدار عقود. ستسعى Habitat إلى إثارة الفضول وفتح باب النقاش من خلال إقامة أبواب مفتوحة "بشكل مؤقت" في أسواق مختارة، حيث يعرض كل موقع تأثيرًا قويًا وقصصًا عائلية، في رمزٍ للفرصة التي يمثلها الباب المفتوح داخل المجتمع. تشمل المدن: نيويورك، بولاية نيويورك؛ وواشنطن العاصمة؛ وأورلاندو، بولاية فلوريدا؛ ومكسيكو سيتي، بدولة المكسيك؛ وأتلانتا، بولاية جورجيا؛ ولندن، المملكة المتحدة؛ وهيوستن، بولاية تكساس؛ ولوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا؛ وأوكلاند، كاليفورنيا؛ وشيكاغو، بولاية إلينوي. وسيوجّه كل باب الزوار إلى حضور الحملة وتجربة الباب الرقمي على موقع habitat.org.

منذ عام 1976، ساعدت منظمة Habitat for Humanity أكثر من 65 مليون شخص حول العالم في بناء أو تحسين أو تمويل أماكن يمكن أن يطلقوا عليها منزلًا لهم. مع دخولنا إلى الـ 50 عامًا القادمة، تركز Habitat على بناء عالم يتمكن فيه الجميع من الحصول على مكان آمن وميسور التكلفة يمكن أن يسمّوه منزلًا لهم. يجب أن تُتاح لكل شخص الفرصة لتصوّر مستقبله بشروطه الخاصة، وكل شيء يبدأ بباب مفتوح. تبرّع، تطوّع، ارفع صوتك، وشارك. لأن المستقبل الأفضل يبدأ من المنزل. لمعرفة المزيد حول حملة Let's Open the Door وكيفية المشاركة، يُرجى زيارة: www.habitat.org/open-door.

نبذة عن منظمة Habitat for Humanity

منظمة Habitat for Humanity هي حركة تضم أشخاصًا من المجتمعات المحلية ومن مختلف أنحاء العالم، يعملون معًا لبناء مجتمعات أكثر ازدهارًا وحيوية، من خلال ضمان حصول الجميع على مكان آمن وميسور التكلفة يمكنهم اعتباره منزلًا. ومنذ تأسيسها في عام 1976 كمنظمة مسيحية، ساهمت المنظمة مع شركائها في مساعدة أكثر من 65 مليون شخص حول العالم على بناء مستقبلهم وفقًا لخياراتهم الخاصة، من خلال الوصول إلى سكن لائق. لقد حققنا ذلك من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع أشخاص من مختلف الخلفيات لبناء منازلهم وإصلاحها وتمويلها، إضافةً إلى ابتكار أساليب جديدة في البناء والتمويل، والدعوة إلى سياسات تسهّل إنشاء المساكن وإمكانية الحصول عليها للجميع. معًا، نبني المنازل والمجتمعات والأمل. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة: habitat.org.

