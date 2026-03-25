Habitat for Humanity запускает кампанию «Let's Open the Door», чтобы повысить осведомленность о глобальных потребностях в жилье

Жилищный кризис — одна из самых насущных глобальных проблем. Зная о важности дома для семей и его влиянии на сообщества, сегодня вместе с нашими партнерами Habitat for Humanity запускает глобальную кампанию «Let's Open the Door», чтобы привлечь внимание к мировому жилищному кризису и сплотить людей во всем мире для принятия мер.

В этом году Habitat отмечает 50-летие объединения людей для создания процветающих и здоровых сообществ. Опираясь на этот важный этап, кампания Habitat «Let's Open the Door», поддерживаемая State Farm, Whirlpool, Lowe's и Wells Fargo, будет решать глобальные потребности в жилье и продвигать эту актуальную тему с помощью временных инсталляций, наземных рекламных конструкций и цифрового повествования в более чем 60 странах мира.

«Жилье было основой работы Habitat в течение 50 лет. Являясь одним из лидеров в области глобального жилья, Habitat понимает «ключи», которые откроют наше видение мира, в котором у каждого есть достойное место для жизни», — сказал Джонатан Рекфорд (Jonathan Reckford), главный исполнительный директор Habitat for Humanity International. «При поддержке наших партнеров кампания «Let's Open the Door» позволит повысить осведомленность о необходимости улучшения доступа к доступному и устойчивому жилью, и каждый может сыграть в этом свою роль. Отдавая свой голос, свое время или свои таланты, вы можете помочь улучшить доступ к жилью, доступность и устойчивые решения, а также открыть двери к владению домом для большего числа семей по всему миру».

1 апреля Habitat запустит первую крупную активацию кампании «Let's Open the Door» в США. Home is the Key — это ежегодная инициатива Habitat по сбору средств и повышению осведомленности, вдохновляющая партнеров, адвокатов и сообщества на продвижение инновационных решений в области жилья в США. Инициатива, спонсируемая Lowe's, Blizzard Entertainment и Colgate-Palmolive, и которая продлится месяц, будет стимулировать движение за открытие дверей для справедливого владения домом и более сильных и устойчивых сообществ. В апреле пять местных филиалов Habitat — Greater Indy Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County, Habitat for Humanity New York City and Westchester County, Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties и Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia – проведут мероприятия, включая панельные дискуссии с выдающимися экспертами в области жилья и освещение домов, чтобы продемонстрировать силу коллективных действий и неизменную приверженность созданию жилищных решений в США.

«Мы являемся активными сторонниками Habitat уже более двух десятилетий, как на строительной площадке, так и за ее пределами. За это время мы воочию убедились, какую преобразующую силу может иметь дом для семьи», — сказали гуманисты из Habitat Дрю и Джонатан Скотт (Drew и Jonathan Scott). «Но мы также знаем, что для решения глобального жилищного кризиса требуется больше, чем строительство. Для нас большая честь поддерживать и участвовать в проекте Habitat «Home is the Key», чтобы еще раз привлечь внимание к этой растущей потребности, и мы готовы работать вместе со всеми, чтобы обеспечить большему количеству семей безопасное место, которое можно назвать домом».

Этой весной Habitat также запускает экспериментальный тур по 10 мировым городам, чтобы привлечь внимание к жилью и отметить многолетнее влияние организации. Habitat будет стремиться разжечь любопытство и разговоры, «открывая» двери на отдельных рынках, каждый из которых имеет мощное влияние и семейные истории, символизирующие возможность, которую открытая дверь приносит в сообщество. В список городов входят: Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк; Вашингтон, округ Колумбия; Орландо, шт. Флорида; Мехико, Мексика; Атланта, шт. Джорджия; Лондон, Великобритания; Хьюстон, шт. Техас; Лос-Анджелес, шт. Калифорния; Окленд, шт. Калифорния; и Чикаго, шт. Иллинойс. Каждая дверь будет указывать посетителям на присутствие нашей кампании и цифровые двери на сайте habitat.org.

С 1976 года Habitat for Humanity помогла более 65 миллионам человек во всем мире построить, улучшить или спонсировать места, которые можно назвать домом. Переступая порог в следующие 50 лет, Habitat сосредоточена на построении мира, в котором у каждого есть безопасное и доступное место, которое можно назвать домом. У каждого должна быть возможность представить свое будущее на своих условиях, и все начинается с открытой двери. Дари, занимайся волонтерством, высказывайся, участвуй. Потому что лучшее будущее начинается с дома. Чтобы узнать больше о кампании «Let's Open the Door» и о том, как принять участие, посетите www.habitat.org/open-door.

О Habitat for Humanity

Habitat for Humanity — это движение людей в вашем регионе и по всему миру, которые работают вместе над созданием более процветающих и ярких сообществ, гарантируя, что у каждого есть безопасное и доступное место, которое можно назвать домом. С момента нашего основания в 1976 году как христианской организации мы вместе помогли более 65 миллионам человек во всем мире построить свое будущее на собственных условиях благодаря доступу к достойному жилью. Мы добились этого, работая вместе с людьми из всех слоев общества над строительством, ремонтом и финансированием своего жилья, внедряя новые способы строительства и финансирования, а также выступая за политику, которая облегчает строительство и доступ к жилью для всех. Вместе мы строим дома, сообщества и дарим надежду. Чтобы узнать больше, посетите сайт habitat.org.

