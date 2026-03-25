Habitat for Humanity запускает кампанию «Let's Open the Door», чтобы повысить осведомленность о глобальных потребностях в жилье

News provided by

Habitat for Humanity International

Mar 25, 2026, 08:48 ET

АТЛАНТА, 25 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Дом — это фундамент, на котором мы строим свою жизнь. Это приводит к улучшению здоровья, образования и благосостояния, большему экономическому росту и сокращению бедности. Тем не менее, каждый третий человек в мире просыпается без безопасного и доступного жилья.

Жилищный кризис — одна из самых насущных глобальных проблем. Зная о важности дома для семей и его влиянии на сообщества, сегодня вместе с нашими партнерами Habitat for Humanity запускает глобальную кампанию «Let's Open the Door», чтобы привлечь внимание к мировому жилищному кризису и сплотить людей во всем мире для принятия мер.

В этом году Habitat отмечает 50-летие объединения людей для создания процветающих и здоровых сообществ. Опираясь на этот важный этап, кампания Habitat «Let's Open the Door», поддерживаемая State Farm, Whirlpool, Lowe's и Wells Fargo, будет решать глобальные потребности в жилье и продвигать эту актуальную тему с помощью временных инсталляций, наземных рекламных конструкций и цифрового повествования в более чем 60 странах мира.

«Жилье было основой работы Habitat в течение 50 лет. Являясь одним из лидеров в области глобального жилья, Habitat понимает «ключи», которые откроют наше видение мира, в котором у каждого есть достойное место для жизни», — сказал Джонатан Рекфорд (Jonathan Reckford), главный исполнительный директор Habitat for Humanity International. «При поддержке наших партнеров кампания «Let's Open the Door» позволит повысить осведомленность о необходимости улучшения доступа к доступному и устойчивому жилью, и каждый может сыграть в этом свою роль. Отдавая свой голос, свое время или свои таланты, вы можете помочь улучшить доступ к жилью, доступность и устойчивые решения, а также открыть двери к владению домом для большего числа семей по всему миру».

1 апреля Habitat запустит первую крупную активацию кампании «Let's Open the Door» в США. Home is the Key — это ежегодная инициатива Habitat по сбору средств и повышению осведомленности, вдохновляющая партнеров, адвокатов и сообщества на продвижение инновационных решений в области жилья в США. Инициатива, спонсируемая Lowe's, Blizzard Entertainment и Colgate-Palmolive, и которая продлится месяц, будет стимулировать движение за открытие дверей для справедливого владения домом и более сильных и устойчивых сообществ. В апреле пять местных филиалов Habitat — Greater Indy Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County, Habitat for Humanity New York City and Westchester County, Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties и Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia – проведут мероприятия, включая панельные дискуссии с выдающимися экспертами в области жилья и освещение домов, чтобы продемонстрировать силу коллективных действий и неизменную приверженность созданию жилищных решений в США.

«Мы являемся активными сторонниками Habitat уже более двух десятилетий, как на строительной площадке, так и за ее пределами. За это время мы воочию убедились, какую преобразующую силу может иметь дом для семьи», — сказали гуманисты из Habitat Дрю и Джонатан Скотт (Drew и Jonathan Scott). «Но мы также знаем, что для решения глобального жилищного кризиса требуется больше, чем строительство. Для нас большая честь поддерживать и участвовать в проекте Habitat «Home is the Key», чтобы еще раз привлечь внимание к этой растущей потребности, и мы готовы работать вместе со всеми, чтобы обеспечить большему количеству семей безопасное место, которое можно назвать домом».

Этой весной Habitat также запускает экспериментальный тур по 10 мировым городам, чтобы привлечь внимание к жилью и отметить многолетнее влияние организации. Habitat будет стремиться разжечь любопытство и разговоры, «открывая» двери на отдельных рынках, каждый из которых имеет мощное влияние и семейные истории, символизирующие возможность, которую открытая дверь приносит в сообщество. В список городов входят: Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк; Вашингтон, округ Колумбия; Орландо, шт. Флорида; Мехико, Мексика; Атланта, шт. Джорджия; Лондон, Великобритания; Хьюстон, шт. Техас; Лос-Анджелес, шт. Калифорния; Окленд, шт. Калифорния; и Чикаго, шт. Иллинойс. Каждая дверь будет указывать посетителям на присутствие нашей кампании и цифровые двери на сайте habitat.org.

С 1976 года Habitat for Humanity помогла более 65 миллионам человек во всем мире построить, улучшить или спонсировать места, которые можно назвать домом. Переступая порог в следующие 50 лет, Habitat сосредоточена на построении мира, в котором у каждого есть безопасное и доступное место, которое можно назвать домом. У каждого должна быть возможность представить свое будущее на своих условиях, и все начинается с открытой двери. Дари, занимайся волонтерством, высказывайся, участвуй. Потому что лучшее будущее начинается с дома. Чтобы узнать больше о кампании «Let's Open the Door» и о том, как принять участие, посетите www.habitat.org/open-door.

О Habitat for Humanity

Habitat for Humanity — это движение людей в вашем регионе и по всему миру, которые работают вместе над созданием более процветающих и ярких сообществ, гарантируя, что у каждого есть безопасное и доступное место, которое можно назвать домом. С момента нашего основания в 1976 году как христианской организации мы вместе помогли более 65 миллионам человек во всем мире построить свое будущее на собственных условиях благодаря доступу к достойному жилью. Мы добились этого, работая вместе с людьми из всех слоев общества над строительством, ремонтом и финансированием своего жилья, внедряя новые способы строительства и финансирования, а также выступая за политику, которая облегчает строительство и доступ к жилью для всех. Вместе мы строим дома, сообщества и дарим надежду. Чтобы узнать больше, посетите сайт habitat.org.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2939192/26_LOTD_Main_16x9_FINAL.mp4 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2940257/2026_03_23_LOTD_NYC_Door_Pop_Up.jpg 
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/95215/habitat_for_humanity_logo.jpg

Habitat for Humanity spúšťa kampaň Otvorme dvere s cieľom zvýšiť povedomie o globálnej potrebe bývania

ATLANTA, 24. marec 2026 /PRNewswire/ – Domov je základom, na ktorom budujeme svoj život. Vedie k lepšiemu zdraviu, vzdelaniu a pohode, väčšiemu...
Organizacja Habitat for Humanity rozpoczyna kampanię pod hasłem „Otwórzmy drzwi", której celem jest zwiększenie świadomości na temat globalnych potrzeb mieszkaniowych

Dom stanowi fundament, na którym budujemy nasze życie. Zapewnia lepszy stan zdrowia, edukację i dobrobyt, przyczynia się do wzrostu gospodarczego i...
