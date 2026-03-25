Habitat for Humanity memulai kampanye Let's Open the Door untuk meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan tempat tinggal di seluruh dunia

Krisis tempat tinggal adalah salah satu masalah global yang paling mendesak. Menyadari pentingnya rumah bagi keluarga dan dampaknya bagi masyarakat, hari ini bersama para mitra, Habitat for Humanity memulai kampanye global Let's Open the Door untuk meningkatkan kesadaran tentang krisis tempat tinggal di seluruh dunia dan menggalang semua orang di mana pun untuk bertindak.

Tahun ini menandai 50 tahun Habitat menyatukan orang-orang untuk membangun masyarakat yang sehat dan makmur. Berdasarkan pencapaian penting ini, kampanye Habitat 'Let's Open the Door' yang didukung oleh State Farm, Whirlpool, Lowe's, dan Wells Fargo akan mengatasi kebutuhan tempat tinggal global dan mewujudkan urgensi ini melalui instalasi sementara, pembangunan di lokasi, dan penceritaan digital di lebih dari 60 negara.

"Tempat tinggal adalah inti dari pekerjaan Habitat selama 50 tahun. Sebagai pemimpin dalam hal tempat tinggal global, Habitat memahami faktor-faktor utama dalam mewujudkan visi tentang dunia di mana setiap orang memiliki tempat tinggal yang layak," kata Jonathan Reckford, Chief Executive Officer Habitat for Humanity International. "Dengan dukungan para mitra, kampanye Let's Open the Door akan menciptakan kesadaran tentang perlunya meningkatkan akses yang lebih baik terhadap tempat tinggal yang terjangkau dan berkelanjutan, dan semua orang dapat berperan. Dengan meminjamkan suara, waktu, atau bakat Anda, Anda dapat membantu meningkatkan akses terhadap tempat tinggal, keterjangkauan, dan solusi yang berkelanjutan, serta membantu membuka pintu untuk memiliki rumah bagi lebih banyak keluarga di seluruh dunia."

Pada tanggal 1 April, Habitat akan meluncurkan inisiatif utama yang pertama untuk kampanye Let's Open the Door di AS. Home is the Key adalah inisiatif tahunan untuk penggalangan dana dan kesadaran yang diadakan oleh Habitat. Inisiatif ini menginspirasi mitra, pendukung, dan masyarakat untuk meningkatkan solusi perumahan yang inovatif di seluruh A.S. Disponsori oleh Lowe's, Blizzard Entertainment, dan Colgate-Palmolive, inisiatif selama satu bulan ini akan memicu gerakan untuk membuka kesempatan memiliki rumah secara merata sekaligus masyarakat yang lebih kuat dan lebih tangguh. Selama bulan April, lima afiliasi lokal Habitat - Greater Indy Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County, Habitat for Humanity New York City and Westchester County, Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties, dan Habitat for Humanity Washington, D.C. & Northern Virginia - akan menyelenggarakan berbagai acara seperti diskusi panel dengan para ahli perumahan yang terkemuka dan upacara serah terima rumah untuk menunjukkan kekuatan tindakan bersama dan komitmen berkelanjutan dalam menciptakan solusi tempat tinggal di A.S.

"Selama lebih dari dua puluh tahun, kami menjadi pendukung setia Habitat di dalam maupun di luar lokasi pembangunan. Selama itu, kami menyaksikan langsung bagaimana sebuah rumah dapat membawa perubahan besar bagi keluarga," kata Habitat Humanitarians Drew dan Jonathan Scott. "Namun, kami tahu bahwa membangun saja tidak akan menyelesaikan krisis perumahan global. Kami merasa terhormat dapat kembali mendukung dan berpartisipasi dalam inisiatif Habitat 'Home is the Key' untuk meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan yang terus meningkat ini. Dan kami siap bekerja sama dengan semua orang untuk memastikan lebih banyak keluarga memiliki tempat tinggal yang aman."

Pada musim semi ini, Habitat juga akan mengadakan tur interaktif di 10 kota dunia untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah perumahan dan merayakan dampak organisasi ini selama puluhan tahun. Habitat akan berupaya membangkitkan rasa ingin tahu dan percakapan dengan "menghadirkan" pintu terbuka di pasar-pasar tertentu, yang masing-masing menampilkan dampak yang kuat dan kisah keluarga, dan melambangkan peluang dari pintu terbuka di dalam masyarakat. Kota yang akan menjadi lokasi kampanye antara lain adalah New York, N.Y.; Washington D.C.; Orlando, Florida; Mexico City, Meksiko; Atlanta, Georgia; London, Inggris; Houston, Texas; Los Angeles, California; Oakland, California; dan Chicago, Illinois. Setiap pintu akan mengarahkan pengunjung ke kampanye kami dan pengalaman pintu digital di habitat.org.

Sejak tahun 1976, Habitat for Humanity telah membantu lebih dari 65 juta orang di seluruh dunia untuk membangun, memperbaiki, atau membiayai tempat tinggal yang layak. Saat kita melangkah memasuki 50 tahun berikutnya, Habitat berfokus untuk membangun dunia di mana setiap orang memiliki tempat tinggal yang aman dan terjangkau. Setiap orang harus memiliki kesempatan untuk membayangkan masa depan sesuai keinginan mereka sendiri, dan semuanya dimulai dari pintu terbuka. Memberi, menjadi sukarelawan, berbicara, terlibat. Karena masa depan yang lebih baik dimulai dari rumah. Untuk informasi lebih lanjut tentang kampanye Let's Open the Door dan bagaimana Anda dapat terlibat, kunjungi www.habitat.org/open-door.

Tentang Habitat for Humanity

Habitat for Humanity adalah gerakan yang melibatkan masyarakat setempat dan di seluruh dunia untuk bekerja sama membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan bersemangat dengan cara memastikan setiap orang memiliki tempat tinggal yang aman dan terjangkau. Sejak didirikan pada tahun 1976 sebagai organisasi Kristen, bersama-sama kami telah membantu lebih dari 65 juta penduduk dunia untuk membangun masa depan sesuai pilihan mereka melalui akses terhadap tempat tinggal yang layak. Kami telah melakukannya melalui kerja sama dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat untuk membangun, memperbaiki, dan membiayai rumah mereka, dengan berinovasi dalam berbagai cara baru untuk membangun dan membiayai, dan dengan mendukung kebijakan yang mempermudah pembangunan dan akses terhadap perumahan bagi semua orang. Bersama-sama, kita membangun rumah, masyarakat dan harapan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi habitat.org.

