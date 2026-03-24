仁人家園推出 Let's Open the Door 活動，喚起大眾關注全球住屋問題

今年，仁人家園迎來凝聚各界力量，共建繁榮健康社區的 50 週年。 藉此里程碑，仁人家園的 Let's Open the Door 活動在 State Farm（州立農業保險）、Whirlpool（惠而浦）、Lowe's（勞氏公司）及 Wells Fargo（富國銀行）的支持下，透過在 60 多個國家進行快閃裝置、實地建屋項目及數碼敘事，應對全球住屋需求，並提升各界對其迫切性的關注。

仁人家園行政總裁 Jonathan Reckford 表示：「住屋一直是仁人家園50 年來工作的核心。 作為全球住屋領域的領導者，仁人家園深明實現人人皆享體面居所這一願景的關鍵。 在合作夥伴的支持下，Let's Open the Door 活動將提升大眾對改善可負擔及可持續發展住屋供應的關注，而且人人都可出一分力。 無論是透過發聲、投入時間或發揮才華，都能協助推動住屋可及性、可負擔性及可持續發展解決方案，並為全球更多家庭開啟實現置業安居的機會。」

4 月 1 日，仁人家園將於美國啟動 Let's Open the Door 活動的首個大型推廣行動。 Home is the Key（以家為鑰） 是仁人家園一年一度的籌款及宣傳活動，旨在鼓勵合作夥伴、倡導者及社區在美國各地推動創新的住屋解決方案。該為期一個月的活動由 Lowe's（勞氏公司）、Blizzard Entertainment（暴雪娛樂） 及 Colgate-Palmolive（高露潔-棕欖）贊助，將推動社會行動，促進公平置業機會，並建立更穩健的社區。 4 月期間，仁人家園的五個本地分支機構 Greater Indy Habitat for Humanity（大印第安納波利斯仁人家園）、Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County（大奧蘭多及奧西歐拉縣仁人家園）、Habitat for Humanity New York City and Westchester County（紐約市及威斯特徹斯特縣仁人家園）、Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties（西雅圖-金縣及基帝塔什縣仁人家園） 及 Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia（華盛頓特區及北維珍尼亞仁人家園） 將舉辦多項活動，包括與知名住屋專家進行專題討論，以及新居落成儀式，以展現集體行動的力量，以及持續在美國推動住屋解決方案的決心。

仁人家園人道主義大使 Drew Scott 與 Jonathan Scott 表示：「我們逾二十年來一直熱心支持仁人家園，不論在建築工地內外。 這些年來，我們親眼見證一個家如何為家庭帶來深遠改變。 但我們亦明白，單靠建屋並不足以解決全球住屋危機。 我們很榮幸再次支持並參與仁人家園的 Home is the Key 活動，提升公眾對這一日益迫切需求的關注，並準備好與各界攜手合作，確保更多家庭能擁有安居之所。」

今年春季，仁人家園將在全球 10 個城市推出體驗式巡迴活動，呼籲大眾關注住屋問題，同時慶祝該機構數十年來的深遠影響。 仁人家園將在指定市場透過「快閃」設置開放之門，引發公眾的好奇與討論。每扇門均呈現具影響力的成果及家庭故事，象徵開放之門為社區帶來的機遇。 範圍遍及以下城市：紐約州紐約市、華盛頓哥倫比亞特區、佛羅里達州奧蘭多、墨西哥墨西哥城、佐治亞州亞特蘭大、英國倫敦、德州侯斯頓市、加州洛杉磯、加州奧克蘭及伊利諾伊州芝加哥。 每道門均會引領訪客了解活動詳情，並於 habitat.org 體驗數碼互動內容。

自 1976 年起，仁人家園已協助全球超過 6,500 萬人建造、改善或資助居所。 隨著邁向下一個 50 年，仁人家園致力打造一個讓人人都能擁有安全且負擔得起居所的世界。 每個人都應有機會按照自己的方式規劃未來，而這一切始於一扇向機會敞開的大門。 慷慨捐獻、擔任義工、積極發聲、投入參與。 更好的未來，由家開始 如欲進一步了解 Let's Open the Door 活動及參與方式，請瀏覽 www.habitat.org/open-door。

關於仁人家園

仁人家園是一項匯聚本地與全球人士的社會運動，透過攜手合作，致力確保人人都能擁有安全且負擔得起的居所，共建更繁榮、更富生命力的社區。 自 1976 年成立為一個基督教組織以來，我們已攜手協助全球超過 6,500 萬人，透過獲得體面居所，按自己的方式開創未來。 我們與來自各行各業的人士密切合作，助其建造、維修和資助居所；同時革新建造與融資模式；並積極倡導相關政策，讓人人都能更輕鬆簡易地建造和獲取住屋。 攜手合作，建造家園、凝聚社區、傳遞希望。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 habitat.org。

SOURCE Habitat for Humanity International