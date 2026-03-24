Habitat for Humanity lance la campagne Let's Open the Door pour sensibiliser aux besoins mondiaux en matière de logement

La crise du logement est l'un des défis mondiaux les plus urgents. Consciente de l'importance du logement pour les familles et de son rôle dans la vie des communautés, l'association Habitat for Humanity lance aujourd'hui, avec ses partenaires, sa campagne mondiale Let's Open the Door afin de sensibiliser à la crise mondiale du logement et de mobiliser les gens partout dans le monde pour qu'ils passent à l'action.

Cette année, Habitat fête ses 50 ans d'existence en rassemblant les personnes pour aider à construire des communautés prospères et saines. Pour célébrer cet événement, la campagne Let's Open the Door d'Habitat, soutenue par State Farm, Whirlpool, Lowe's et Wells Fargo, s'attaquera au problème mondial du besoin de logements et sensibilisera le public à cette question par le biais d'installations éphémères, de constructions sur le terrain et de récits numériques dans plus de 60 pays.

« Le logement est au cœur du travail d'Habitat depuis 50 ans. En tant qu'acteur majeur dans le domaine du logement, Habitat comprend les clés qui nous permettront de concrétiser notre vision d'un monde où chacun dispose d'un lieu de vie décent », a déclaré Jonathan Reckford, directeur général d'Habitat for Humanity International. « Avec le soutien de nos partenaires, la campagne Let's Open the Door sensibilisera à la nécessité d'améliorer l'accès à des logements abordables et durables, et chacun peut apporter sa contribution. En faisant entendre votre voix, en consacrant un peu de votre temps ou en mettant à profit vos talents, vous pouvez aider à faire progresser l'accès au logement, l'accessibilité financière et les solutions durables, et ainsi permettre à davantage de familles dans le monde entier d'accéder à la propriété. »

Le 1er avril, Habitat lancera la première activation majeure aux États-Unis de la campagne Let's Open the Door. L'initiative annuelle de collecte de fonds et de sensibilisation d'Habitat, baptisée Home is the Key, inspire les partenaires, les défenseurs des droit et les communautés à faire progresser les solutions innovantes en matière de logement à travers les États-Unis. Sponsorisée par Lowe's, Blizzard Entertainment et Colgate-Palmolive, cette campagne d'un mois vise à encourager un mouvement en faveur d'une accession équitable à la propriété et de communautés plus fortes et plus résilientes. Au cours du mois d'avril, cinq filiales locales d'Habitat – Greater Indy Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County, Habitat for Humanity New York City and Westchester County, Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties, et Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia – organiseront des événements, notamment des tables rondes avec d'éminents experts en matière de logement, et des consécrations de logement afin de démontrer le pouvoir de l'action collective et d'un engagement continu en faveur de la création de solutions de logement aux États-Unis.

« Nous sommes de fervents adeptes d'Habitat depuis plus de vingt ans, tant sur les sites de construction qu'en dehors. Au cours de cette période, nous avons pu constater de première main le pouvoir de transformation qu'une maison peut avoir sur une famille », ont déclaré Drew et Jonathan Scott, humanitaires d'Habitat. « Mais nous savons aussi qu'il ne suffit pas de construire pour résoudre la crise mondiale du logement. Nous sommes honorés de soutenir et de participer une fois de plus à l'initiative Home is the Key d'Habitat pour sensibiliser à ce besoin croissant, et nous sommes prêts à travailler aux côtés de tous pour que davantage de familles aient un endroit sûr qu'elles pourront appeler leur maison. »

Ce printemps, Habitat lance également une tournée expérimentale dans dix villes du monde pour attirer l'attention sur le droit au logement et célébrer l'impact que l'organisation exerce depuis des décennies. Habitat s'efforcera de susciter la curiosité et les conversations en faisant « surgir » des portes ouvertes dans des marchés sélectionnés, chacune d'entre elles présentant un exemple d'impact puissant et des récits de famille, symbolisant l'opportunité qu'une porte ouverte apporte à la communauté. Les villes suivantes sont concernées : New York, Washington D.C., Orlando, Mexico, Atlanta, Londres, Houston, Los Angeles, Oakland et Chicago. Chaque porte renverra les visiteurs à notre campagne et à une expérience numérique liée aux portes sur habitat.org.

Depuis 1976, Habitat for Humanity a aidé plus de 65 millions de personnes à travers le monde à construire, améliorer ou financer leur lieu de vie. Alors qu'Habitat entame ses 50 prochaines années, nous poursuivons notre mission de construction d'un monde dans lequel chacun dispose d'un endroit sûr et abordable pour y vivre. Chacun devrait avoir la possibilité d'envisager son avenir selon ses propres termes, et tout commence par une porte ouverte. Donnez, faites du bénévolat, faites entendre votre voix, impliquez-vous. Parce qu'un avenir meilleur commence à la maison. Pour en savoir plus sur la campagne Let's Open the Door et sur la manière de s'impliquer, consultez le site www.habitat.org/open-door.

À propos d'Habitat for Humanity

Habitat for Humanity est un mouvement de personnes dans votre région et dans le monde entier, qui travaillent ensemble pour construire des communautés plus prospères et plus dynamiques en s'assurant que chacun dispose d'un endroit sûr et abordable qu'il puisse appeler sa maison. Depuis notre création en 1976 en tant qu'organisation chrétienne, nous avons aidé plus de 65 millions de personnes à travers le monde à construire leur avenir selon leurs propres conditions grâce à l'accès à un logement décent. Nous y sommes parvenus en collaborant avec des personnes issues de tous horizons pour construire, réparer et financer leur logement, en mettant au point de nouvelles méthodes de construction et de financement, et en défendant des politiques favorisant la construction et l'accès au logement pour tous. Ensemble, nous bâtissons des logements, des communautés et de l'espoir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur habitat.org.

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