Habitat for Humanity spúšťa kampaň Otvorme dvere s cieľom zvýšiť povedomie o globálnej potrebe bývania

Kríza v oblasti bývania je jednou z najnaliehavejších globálnych výziev. Organizácia Habitat for Humanity, s vedomím dôležitosti domova pre rodiny a jeho vplyvu na komunity, dnes preto spolu so svojimi partnermi spúšťa globálnu kampaň Otvorme dvere s cieľom upozorniť na celosvetovú krízu bývania a zhromaždiť ľudí na celom svete, aby konali.
Tento rok si Habitat pripomína 50 rokov prepájania ľudí s cieľom budovať prosperujúce a zdravé komunity. V nadväznosti na tento míľnik sa kampaň Habitat pod názvom Otvorme dvere, ktorú podporujú spoločnosti State Farm, Whirlpool, Lowe's a Wells Fargo, bude zaoberať globálnou potrebou bývania. Naliehavosť zdôrazní prostredníctvom putovných inštalácií, výstavby v teréne a digitálneho rozprávania príbehov vo viac ako 60 krajinách.
„Bývanie stojí v centre práce organizácie Habitat už 50 rokov. Ako líder v oblasti globálneho bývania, Habitat rozumie kľúčom, ktoré odomknú našu víziu sveta, kde má každý slušné miesto na život," povedal Jonathan Reckford, generálny riaditeľ organizácie Habitat for Humanity International. „S podporou našich partnerov kampaň Otvorme dvere zvýši povedomie o potrebe zlepšiť prístup k cenovo dostupnému a udržateľnému bývaniu. Do kampane sa môže zapojiť každý. Či už prepožičiate svoj hlas, svoj čas alebo schopnosti, môžete pomôcť zlepšiť prístup k bývaniu, jeho dostupnosť a udržateľné riešenia a pomôcť otvoriť dvere k vlastnému bývaniu pre viac rodín na celom svete."
1. apríla spustí Habitat prvú veľkú aktiváciu kampane Otvorme dvere v USA. Home is the Key (Domov je kľúč), každoročná iniciatíva organizácie Habitat zameraná na získavanie finančných prostriedkov a zvyšovanie povedomia, inšpiruje partnerov, zástancov a komunity k presadzovaniu inovatívnych riešení bývania v rámci USA. Túto mesačnú iniciatívu, ktorú sponzorujú spoločnosti Lowe's, Blizzard Entertainment a Colgate-Palmolive, podnieti hnutie za otvorenie dverí k spravodlivému vlastníctvu domov a silnejším a odolnejším komunitám. Počas apríla bude päť miestnych pobočiek organizácie Habitat – Greater Indy Habitat for Humanity, Habitat for Humanity Greater Orlando & Osceola County, Habitat for Humanity New York City and Westchester County, Habitat for Humanity Seattle-King & Kittitas Counties a Habitat for Humanity of Washington, D.C. & Northern Virginia – organizovať podujatia vrátane panelových diskusií s významnými odborníkmi na bývanie a slávnostného otvorenia domov, aby demonštrovali silu kolektívnej akcie a trvalého záväzku vytvárať riešenia pre bývanie v USA.
„Organizáciu Habitat horlivo podporujeme už viac ako dve desaťročia, a to ako na stavenisku, tak aj mimo neho. Za ten čas sme na vlastné oči videli, akú transformačnú silu môže mať domov pre rodinu," povedali humanitárni pracovníci Habitat Drew a Jonathan Scottovci. „Tak isto však vieme, že na vyriešenie globálnej bytovej krízy nestačí len stavať. Je nám cťou opäť podporiť a zúčastniť sa iniciatívy Habitat Home is the Key, aby sme upozornili na túto rastúcu potrebu, a sme pripravení spolupracovať so všetkými, aby sme zaistili, že viac rodín získa bezpečný domov.
Túto jar organizácia Habitat zároveň spúšťa zážitkové turné po 10 mestách sveta, aby upriamila pozornosť na bývanie a oslávila dlhoročný vplyv organizácie. Habitat sa bude snažiť podnietiť zvedavosť a diskusie otváraním dverí na vybraných trhoch, pričom každé z nich prinesú mať silný dopad a rodinné príbehy symbolizujúce príležitosť, ktorú otvorené dvere do komunity prinášajú. Medzi mestá patria New York, N.Y.; Washington D.C.; Orlando, Florida; Mexico City, Mexiko; Atlanta, Georgia; Londýn, Spojené kráľovstvo; Houston, Texas; Los Angeles, Kalifornia; Oakland, Kalifornia; a Chicago, Illinois. Každé dvere nasmerujú návštevníkov k našej kampani a digitálnemu zážitku z dverí na stránke habitat.org.
Od roku 1976 pomohla organizácia Habitat for Humanity viac ako 65 miliónom ľudí po celom svete vybudovať, vylepšiť alebo financovať miesta, ktoré môžu nazývať domovom. Keďže prekračujeme prah svojich ďalších 50 rokov, Habitat sa zameriava na budovanie sveta, kde má každý bezpečné a cenovo dostupné miesto, ktoré môže nazvať domovom. Každý by mal mať možnosť predstaviť si svoju budúcnosť podľa vlastných požiadaviek a všetko sa začína otvorenými dverami. Darujte, staňte sa dobrovoľníkmi, ozvite sa, zapojte sa. Pretože lepšia budúcnosť začína domovom. Ak sa chcete dozvedieť viac o kampani Otvorme dvere a o tom, ako sa zapojiť, navštívte stránku www.habitat.org/open-door.
O organizácii Habitat for Humanity
Habitat for Humanity je hnutie ľudí vo vašom okolí aj po celom svete, ktorí spoločne pracujú na budovaní prosperujúcejších a dynamickejších komunít tým, že zaisťujú, aby mal každý bezpečné a cenovo dostupné miesto, ktoré nazýva domovom. Od nášho založenia v roku 1976 ako kresťanskej organizácie sme spoločne pomohli viac ako 65 miliónom ľudí po celom svete formovať budúcnosť podľa vlastných predstáv vďaka prístupu k dôstojnému bývaniu. Dosiahli sme to spoluprácou s ľuďmi zo všetkých spoločenských vrstiev na výstavbe, opravách a financovaní domovov, inováciou nových spôsobov výstavby a financovania, ako aj presadzovaním politík, ktoré uľahčujú výstavbu a prístup k bývaniu pre všetkých. Spoločne budujeme domovy, komunity a nádej. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku habitat.org.
Video: https://mma.prnewswire.com/media/2939192/26_LOTD_Main_16x9_FINAL.mp4
Foto:https://mma.prnewswire.com/media/2940257/2026_03_23_LOTD_NYC_Door_Pop_Up.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/95215/habitat_for_humanity_logo.jpg
Share this article