QINGDAO, China, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Kantar, referência global em dados de marca e consultoria estratégica, divulgou recentemente o BrandZ 2026, ranking que reúne as 100 marcas mais valiosas do mundo. Pelo oitavo ano consecutivo, o Haier Group foi reconhecido como a única marca de ecossistema IoT presente na lista, avançando para a 53a posição global.

A Haier foi reconhecida, pelo oitavo ano consecutivo, como a única marca global de ecossistema IoT a integrar o ranking Kantar BrandZ Top 100 (PRNewsfoto/Haier)

Além dos resultados financeiros, o ranking considera a força da marca junto aos consumidores e seu potencial de crescimento no longo prazo. Mesmo diante de um cenário econômico instável, o valor total das 100 marcas listadas cresceu 22% em relação ao ano anterior, alcançando US$ 13,1 trilhões em 2026. Ao todo, 13 marcas chinesas figuraram no ranking deste ano. Entre elas, as empresas de tecnologia continuaram dominando as primeiras posições, com Google, Apple, Microsoft e Amazon na liderança. As marcas chinesas, porém, registraram desempenho especialmente forte, com crescimento médio de 32% no valor de marca em comparação ao ano anterior.

Desde sua estreia no ranking, em 2019, a Haier vem subindo continuamente: saiu da 89a colocação para alcançar a 53a posição em 2026. Atualmente, sua marca está avaliada em US$ 52,949 bilhões, refletindo a consistência e a capacidade de crescimento de seu modelo baseado em ecossistemas.

"A Haier deixou de ser apenas uma fabricante de eletrodomésticos para se tornar uma empresa diversificada, presente em seis grandes ecossistemas industriais, com avanços evidentes em sua estratégia de marca ecossistêmica. Combinando força em cadeia de suprimentos e capacidade de adaptação cultural, a Haier agrega valor aos produtos e conecta mercados globais por meio de integração cultural e vínculo emocional. É um excelente exemplo para empresas industriais chinesas que buscam construir marcas reconhecidas mundialmente", afirmou o CEO da Kantar Greater China e presidente global do Kantar BrandZ, Wang Xing.

Crescimento acelerado impulsionado por seis ecossistemas

A valorização da marca Haier acompanha o sólido desempenho operacional do grupo. Em 2025, a empresa registrou receita global de 426,8 bilhões de RMB (cerca de US$ 59,8 bilhões), alta de 6,3% em relação ao ano anterior. O lucro global alcançou 32,2 bilhões de RMB (aproximadamente US$ 4,5 bilhões), crescimento de 6,7%, mantendo uma trajetória consistente mesmo em um ambiente econômico desafiador.

Segundo a empresa, esse avanço é resultado direto de sua estratégia baseada em ecossistemas, que prioriza fortalecimento dos negócios principais, ganho de escala e liderança integrada. Nesse modelo, a competitividade deixa de depender apenas de capacidades isoladas e passa a ser sustentada pela força coletiva do ecossistema.

A Haier reorganizou suas operações para transformar a colaboração entre negócios em um sistema integrado e interconectado, estruturado em seis ecossistemas industriais:

Casa Inteligente : reúne soluções para moradia conectada, climatização e cuidados com idosos, com foco em automação residencial e manutenção inteligente sem intervenção manual.

: reúne soluções para moradia conectada, climatização e cuidados com idosos, com foco em automação residencial e manutenção inteligente sem intervenção manual. Saúde : a Incaier, braço de saúde da Haier, já ultrapassou 47 bilhões de RMB em receita (cerca de US$ 6,91 bilhões) e se consolidou entre as principais empresas chinesas dos setores farmacêutico e de saúde.

: a Incaier, braço de saúde da Haier, já ultrapassou 47 bilhões de RMB em receita (cerca de US$ 6,91 bilhões) e se consolidou entre as principais empresas chinesas dos setores farmacêutico e de saúde. Automotivo : por meio da Autohome e da CARtech, a companhia oferece soluções avançadas e personalizadas para mobilidade e veículos inteligentes.

: por meio da Autohome e da CARtech, a companhia oferece soluções avançadas e personalizadas para mobilidade e veículos inteligentes. Economia Digital : a plataforma industrial COSMOPlat AI+ e a Hainayun impulsionam a transformação digital em diversos setores.

: a plataforma industrial COSMOPlat AI+ e a Hainayun impulsionam a transformação digital em diversos setores. Robótica : a Shanghai STEP Electric Co., Ltd. lidera globalmente soluções de IoT aplicadas ao setor de elevadores.

: a Shanghai STEP Electric Co., Ltd. lidera globalmente soluções de IoT aplicadas ao setor de elevadores. Energia Limpa: o grupo desenvolve soluções em energia renovável, armazenamento energético e robótica com inteligência artificial, apoiando a transição para uma economia de baixo carbono.

Segundo a empresa, o desenvolvimento coordenado desses seis ecossistemas fortaleceu as marcas do grupo e ampliou seu valor global por meio da inovação contínua em produtos, serviços e experiências conectadas. Isso permitiu à Haier construir uma vantagem competitiva difícil de replicar no mercado internacional.

De fabricante global a ecossistema global

Com a transformação da economia mundial, empresas chinesas aceleram a transição de exportadoras de produtos para construtoras de marcas globais.

Nesse contexto, marca própria e inovação tecnológica tornaram-se pilares da competitividade internacional. A Haier iniciou esse movimento ainda nos anos 1990, ao abandonar o modelo OEM (fabricação para terceiros) para investir em uma estratégia global baseada em marca própria. Desde então, consolidou presença internacional e abriu caminho para outras empresas chinesas seguirem a mesma trajetória.

Hoje, a Haier atua em mais de 200 países e regiões e lidera o ranking global de eletrodomésticos da Euromonitor há 17 anos consecutivos. A empresa ocupa a primeira posição em oito países — incluindo Estados Unidos e Tailândia —, está entre as três maiores em 12 mercados, como Japão e Itália, e figura entre as cinco principais marcas em outros oito países, entre eles Alemanha e Arábia Saudita.

A atuação internacional da Haier também vai além dos eletrodomésticos. A Hainayun participou de projetos globais de infraestrutura inteligente, como a Ponte do Panamá, enquanto a Haier Biomedical mantém presença relevante em iniciativas internacionais de saúde, incluindo o UK Biobank, além de liderar participação de mercado em sete países, entre eles o Reino Unido.

A inteligência artificial tornou-se um dos principais motores de transformação da companhia. A Haier definiu 2025 como seu "primeiro ano de aplicação da IA", expandindo o uso da tecnologia em toda a operação. Para 2026, o objetivo é evoluir para uma organização nativa em inteligência artificial. Em um cenário no qual o conceito de "Fabricado na China" dá espaço ao "Criado na China", a Haier busca se posicionar como exemplo de uma empresa capaz de unir capacidade industrial chinesa e adaptação global.

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FONTE Haier