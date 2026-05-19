Haier Dinamakan Satu-satunya Jenama Ekosistem IOT Dunia dalam Kantar BrandZ Top 100 Lapan Tahun Berturut-turut

QINGDAO, China, 19 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Kantar, peneraju global dalam data jenama dan perundingan strategi, baru-baru ini mengeluarkan senarai kedudukan BrandZ 2026 Top 100 Most Valuable Global Brands. Dalam senarai kedudukan tersebut, Haier Group dinamakan sebagai satu-satunya jenama ekosistem IoT dunia selama lapan tahun berturut-turut, dengan kedudukannya meningkat ke tangga ke-53.

Senarai kedudukan itu bukan sahaja menilai prestasi kewangan, malah turut memberi penekanan besar ke atas kekuatan ekuiti jenama dan potensi pertumbuhan masa depan dalam minda pengguna. Walaupun berdepan ketidaktentuan ekonomi, jumlah nilai 100 jenama teratas dunia meningkat 22% tahun ke tahun kepada USD 13.1 trilion pada 2026. Sebanyak tiga belas jenama Cina berjaya memasuki senarai tersebut, manakala gergasi teknologi global seperti Google, Apple, Microsoft dan Amazon terus mendahului. Tahun ini, jenama Cina memberikan keputusan yang sangat kukuh, mencatatkan purata peningkatan nilai jenama tahun ke tahun sebanyak 32%.

Sejak membuat penampilan sulung dalam senarai kedudukan itu pada 2019, Haier meningkat secara konsisten daripada kedudukan ke-89 kepada ke-53 di peringkat global, dengan nilai jenamanya mencecah USD 52.949 bilion, sekali gus menunjukkan daya tahan dan nilai jangka panjang model jenama ekosistemnya.

"Haier telah mencapai transformasi daripada pengeluar peralatan rumah tunggal kepada perusahaan terpelbagai merangkumi enam ekosistem industri, dengan kemajuan jelas dalam strategi jenama ekosistemnya. Dengan menggabungkan kekuatan rantaian bekalan dan kebolehsesuaian budaya, Haier menyampaikan nilai produk sambil menghubungkan pasaran global melalui integrasi budaya dan hubungan emosi, sekali gus menawarkan model cemerlang untuk perusahaan industri Cina dalam membina jenama bertaraf dunia," ujar Wang Xing, Ketua Pegawai Eksekutif Kantar Greater China dan pengerusi global Kantar BrandZ.

Momentum pertumbuhan jenama didorong oleh enam ekosistem

Di sebalik peningkatan nilai jenama Haier ialah prestasi kendalian yang kukuh. Pada 2025, Haier Group mencatat hasil global sebanyak RMB 426.8 bilion (kira-kira USD 59.8 bilion), peningkatan 6.3% tahun ke tahun; keuntungan global pula mencapai RMB 32.2 bilion (kira-kira USD 4.5 bilion), naik 6.7% tahun ke tahun, sekali gus menunjukkan trajektori pertumbuhan berkualiti tinggi dalam menghadapi persekitaran yang kompleks.

Peningkatan nilai jenama Haier didorong oleh strategi jenama ekosistemnya yang memfokuskan pengukuhan perniagaan teras, pengembangan skala dan pemantapan kepimpinan, memandangkan daya saing masa depan kurang bergantung kepada keupayaan mandiri dan lebih kepada dinamisme ekosistem.

Haier telah mengembangkan kerjasama ekosistemnya daripada "armada selari" kepada "entiti organik" bersepadu dengan membahagikan tiga sektor kepada enam ekosistem industri:

Ekosistem Rumah Pintar : Memfokuskan kehidupan pintar, HVAC dan penyelesaian mesra warga emas, dengan "Smart Home Brain" yang menyasarkan "pengurusan rumah bebas tangan."

: Memfokuskan kehidupan pintar, HVAC dan penyelesaian mesra warga emas, dengan "Smart Home Brain" yang menyasarkan "pengurusan rumah bebas tangan." Ekosistem Kesihatan : Jenama kesihatan Haier, Incaier, telah melebihi nilai RMB 47 bilion (kira-kira USD 6.91 bilion), menduduki kedudukan antara yang teratas di China bagi farmaseutikal dan kesihatan.

: Jenama kesihatan Haier, Incaier, telah melebihi nilai RMB 47 bilion (kira-kira USD 6.91 bilion), menduduki kedudukan antara yang teratas di China bagi farmaseutikal dan kesihatan. Ekosistem Automotif : Autohome dan CARtech Haier menawarkan penyelesaian mobiliti dan kenderaan diperibadikan premium.

: Autohome dan CARtech Haier menawarkan penyelesaian mobiliti dan kenderaan diperibadikan premium. Ekosistem Ekonomi Digital : Platform internet industri AI+ COSMOPlat dan Hainayun milik Haier mempercepat transformasi digital merentas industri.

: Platform internet industri AI+ COSMOPlat dan Hainayun milik Haier mempercepat transformasi digital merentas industri. Ekosistem Robotik : Shanghai STEP Electric Co., Ltd. mendahului sebagai jenama ekosistem IoT lif global.

: Shanghai STEP Electric Co., Ltd. mendahului sebagai jenama ekosistem IoT lif global. Ekosistem Tenaga Baharu: Penyelesaian termasuk tenaga hijau, storan dan robot AI memacu peralihan karbon sifar merentas industri.

Pembangunan terselaras dalam enam ekosistem industri Haier bukan sahaja menyerlahkan momentum pertumbuhan yang kukuh untuk jenama ekosistemnya, malah turut memperluas nilai jenamanya melalui inovasi senario berterusan. Ini membolehkan Haier membina benteng daya saing unik dan sukar ditiru dalam landskap jenama global.

Daripada Penjenamaan Global kepada Pemerkasaan Ekosistem

Di tengah-tengah perubahan ekonomi global, jenama Cina sedang mempercepat peralihan daripada "eksport produk" kepada "eksport jenama," dengan pembinaan jenama bebas dan inovasi teknologi menjadi pemacu utama daya saing global.

Pengembangan di peringkat global bukanlah tentang menewaskan pihak lain, tetapi memperoleh pengiktirafan dan penghormatan global terhadap pembuatan Cina. Haier merintis laluan ini pada tahun 1990-an, menolak model OEM demi strategi jenama bebas jangka panjang, dan sejak itu membina asas globalnya sendiri serta membuka jalan kepada jenama Cina lain.

Hari ini, Haier bertapak di lebih 200 negara dan wilayah, selain menduduki tempat teratas dalam senarai kedudukan peralatan utama global Euromonitor selama 17 tahun berturut-turut. Ia berada di tangga No. 1 di lapan negara (termasuk A.S. dan Thailand), No. 3 di 12 negara (termasuk Jepun dan Itali), serta No. 5 di lapan negara (termasuk Jerman dan Arab Saudi), sekali gus menunjukkan pengaruh jenama global yang kukuh.

Pemerkasaan global Haier melangkaui sekadar peralatan rumah. Hainayun telah mengaplikasikan keupayaan bandar pintar dalam pembangunan infrastruktur global menerusi projek seperti Panama Bridge, manakala Haier Biomedical terus melaksanakan projek luar negara yang penting termasuk UK Biobank, dengan bahagian pasaran No. 1 di tujuh negara termasuk UK.

Kini, AI menjadi kuasa penentu dan DNA baharu organisasi, operasi serta inovasi. Tahun 2025 menandakan "tahun pertama aplikasi AI" Haier dengan penggunaan tenaga kerja sepenuhnya dalam semua proses. Pada 2026, Haier menyasarkan pembinaan organisasi natif-AI. Ketika "Dibuat di China" beralih kepada "Dicipta di China," Haier mewakili model pembangunan yang menggabungkan kekuatan Cina dengan kebolehsesuaian global.

SOURCE Haier