Haier brilha no Australian Open 2026: parceiro oficial eleva o nível do jogo com inovação inteligente e propósito

MELBOURNE, Austrália, 27 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Haier, principal marca mundial de eletrodomésticos, continua sua parceria estratégica com o Australian Open (AO) em 2026, brilhando intensamente em um dos palcos esportivos mais prestigiados do mundo. De volta ao Melbourne Park, a Haier está criando uma atmosfera eletrizante no torneio, conectando o desempenho atlético de elite à precisão da vida em uma casa inteligente para oferecer uma experiência de Zero Distância aos torcedores em todo o mundo.

Haier brilha no Australian Open 2026 (PRNewsfoto/Haier) Haier brilha no Australian Open 2026: parceiro oficial eleva o jogo com inovação inteligente e propósito (PRNewsfoto/Haier) O compromisso da Haier com o tênis vai muito além do verão australiano (PRNewsfoto/Haier)

Neste ano, a presença da Haier transcende o branding tradicional, transformando a quadra em uma plataforma dinâmica de inovação e impacto social.

Em uma empolgante demonstração de precisão, jogadores de alto nível direcionaram seus golpes aos eletrodomésticos da Haier posicionados bem no meio da quadra. As máquinas de lavar e secar da Haier serviram como alvos de alto valor, e toda a arrecadação desse desafio foi doada para a Fundação Australiana de Tênis (Australian Tennis Foundation). Ao integrar seus produtos no centro da ação, a Haier demonstrou como a marca facilita uma "vida melhor", garantindo que a adrenalina do jogo também apoie a comunidade local.

Assim como o árbitro se mantém como guardião silencioso do jogo limpo, os eletrodomésticos da Haier servem como a espinha dorsal discreta de milhões de lares. Oferecendo um desempenho "presente, porém despercebido", eles atuam como coadjuvantes na vida cotidiana, ao mesmo tempo em que se mantêm como o campeão indiscutível da inovação no setor.

"À medida que embarcamos em mais um capítulo empolgante com o Australian Open, estamos inspirados a levar o espírito deste evento de nível internacional aos torcedores em todos os lugares", disse Wang Meiyan, vice-presidente e Diretora de Marca do Haier Group. "Em 2026, lançaremos um roteiro global abrangente que levará a empolgação muito além de Melbourne. Essa iniciativa representa uma celebração ao longo de um ano do engajamento dos torcedores, da inovação esportiva e da tecnologia, criando oportunidades para comunidades em todo o mundo se conectarem por meio de sua paixão comum pelo esporte."

Para marcar o lançamento, a Haier convidou torcedores apaixonados de todo o mundo para Melbourne, aproximando-os da empolgação do Grand Slam. Essa ativação exclusiva conta com a participação das lendas do tênis Casey Dellacqua, Alicia Molik e Tommy Haas, que ministrarão clínicas interativas de treinamento e interagirão diretamente com os torcedores no local.

O compromisso da Haier com o tênis vai muito além do verão australiano. Como Gold Partner do ATP Tour, a Haier continuará a promover a excelência ao longo da temporada de 2026, com visibilidade da marca em quadra, experiências premium de hospitalidade e integração de produtos nos principais torneios, oferecendo uma plataforma global para apresentar suas mais recentes inovações em vida inteligente. A marca também se beneficiará da exposição nos canais digitais da ATP, alcançando uma audiência online de mais de um bilhão de pessoas.

Após o Australian Open, a Haier lançará o ambicioso programa "Future Champions", inaugurando torneios de futebol juvenil em todo o Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Oriente Médio, África e Japão. Essas iniciativas serão complementadas por partidas amistosas de futebol com celebridades no Reino Unido, contando com lendas de clubes locais, oficinas motivacionais e festivais de torcedores adaptados às comunidades locais. E a Haier continuará sua tradição de sediar a Haier Cup Badminton no Sudeste Asiático, ao mesmo tempo em que apresenta o torneio inaugural Haier Cup Basketball neste ano, para envolver um público maior de jovens atletas.

A jornada de um ano culmina com a Haier Fans Club Ultimate Cup em Qingdao, China. Essa grande celebração unirá campeões de torcedores dos torneios de futebol, basquete e badminton de todo o mundo em um final inesquecível.

Tendo o Australian Open como ponto de partida, a Haier projeta atrair mais de 100.000 novos torcedores do mundo todo por meio dessa estratégia de engajamento ao longo do ano. O Haier Fans Club 2026 amplia a presença da marca, alinhando-a com os eventos esportivos mais prestigiosos do mundo, promovendo a visão de vida inteligente para uma audiência global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869050/Haier_Shines_Australian_Open_2026.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869051/Haier_Shines_Australian_Open_2026_Official_Partner_Elevates_Game_Smart.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869052/Haier_s_commitment_tennis_extends_Australian_summer.jpg

