Haier sa ôsmy rok po sebe umiestňuje v rebríčku Kantar BrandZ Top 100 ako jediná značka ekosystému IoT na svete
May 19, 2026, 07:03 ET
QINGDAO, Čína, 19. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť Kantar, globálny líder v oblasti dát o značkách a strategického poradenstva, nedávno zverejnila svoj rebríček BrandZ 2026 Top 100 najhodnotnejších globálnych značiek. Spoločnosť Haier Group bola už osem rokov po sebe v rebríčku vyhlásená za jedinú značku ekosystému IoT na svete, pričom jej pozícia sa posunula na 53. miesto.
Rebríček hodnotí nielen finančnú výkonnosť, ale zároveň kladie významný dôraz na silu vlastného kapitálu značky a jej potenciál budúceho rastu vo vnímaní spotrebiteľov. Napriek kolísaniu ekonomickej situácie sa celková hodnota 100 najvýznamnejších svetových značiek v roku 2026 medziročne zvýšila o 22 % na 13,1 bilióna USD. Na zoznam sa dostalo trinásť čínskych značiek, pričom na čele stále stoja globálni technologickí giganti Google, Apple, Microsoft a Amazon. Čínske značky tento rok dosiahli obzvlášť silné výsledky, pričom zaznamenali priemerný medziročný rast hodnoty značky o 32 %.
Od svojho debutu v rebríčku v roku 2019 sa spoločnosť Haier stabilne posúva z 89. na 53. miesto celosvetovo, pričom hodnota jej značky dosiahla 52,949 miliardy USD. To preukazuje odolnosť a dlhodobú hodnotu jej modelu ekosystémovej značky.
„Spoločnosť Haier sa transformovala z jediného výrobcu domácich spotrebičov na diverzifikovaný podnik, ktorý zahŕňa šesť priemyselných ekosystémov s jasným pokrokom v stratégii svojej ekosystémovej značky. Spojením sily dodávateľského reťazca s kultúrnou prispôsobivosťou prináša Haier hodnotu produktov a zároveň premosťuje globálne trhy prostredníctvom kultúrnej integrácie a emocionálneho prepojenia. Ponúka tak vynikajúci model pre čínske priemyselné podniky, ktoré budujú značky svetovej úrovne," poznamenal Wang Xing, generálny riaditeľ spoločnosti Kantar Greater China a globálny predseda predstavenstva Kantar BrandZ.
Rast značky poháňa šesť ekosystémov
Za rastúcou hodnotou značky Haier sa skrýva solídny prevádzkový výkon. V roku 2025 dosiahla skupina Haier Group globálne tržby vo výške 426,8 miliardy RMB (približne 59,8 miliardy USD), čo predstavuje medziročný nárast o 6,3 %. Globálny zisk dosiahol 32,2 miliardy RMB (približne 4,5 miliardy USD), čo predstavuje medziročný nárast o 6,7 % a preukazuje kvalitnú rastovú trajektóriu aj napriek zložitému prostrediu.
Rast hodnoty značky Haier poháňa jej stratégia ekosystémovej značky, ktorá sa zameriava na posilnenie kľúčových podnikov, rozširovanie rozsahu a posilňovanie vedúceho postavenia, keďže budúca konkurencieschopnosť závisí skôr od dynamiky ekosystému ako od samostatných schopností.
Spoločnosť Haier vyvinula svoju ekosystémovú spoluprácu z „paralelnej flotily" na integrovaný „organický celok" a rozdelila tri sektory do šiestich priemyselných ekosystémov:
- Ekosystém inteligentnej domácnosti: Zameriava sa na inteligentné bývanie, sektor HVAC a riešenia pre seniorov, pričom „inteligentný domáci mozog" zabezpečuje „údržbu domácnosti bez použitia rúk".
- Ekosystém zdravia: Značka zdravotníckych produktov spoločnosti Haier s názvom Incaier prekročila hodnotu 47 miliárd RMB (približne 6,91 miliardy USD), čím sa radí medzi popredné čínske farmaceutické a zdravotnícke spoločnosti.
- Automobilový ekosystém: Haier Autohome a CARtech ponúkajú špičkové personalizované riešenia mobility a vozidiel.
- Ekosystém digitálnej ekonomiky: Priemyselná internetová platforma COSMOPlat AI+ od spoločnosti Haier a spoločnosť Hainayun urýchľujú digitálnu transformáciu v rámci rôznych odvetví.
- Ekosystém robotiky: Spoločnosť Shanghai STEP Electric Co., Ltd. stojí na čele odvetvia ako globálna značka ekosystému IoT výťahov.
- Ekosystém novej energetiky: Riešenia zahŕňajúce zelenú energiu, skladovanie a robotov s umelou inteligenciou poháňajú prechod na nulové emisie uhlíka v rôznych odvetviach.
Koordinovaný rozvoj šiestich priemyselných ekosystémov spoločnosti Haier nielenže naštartoval silný rast jej ekosystémových značiek, ale zároveň zvýšil hodnotu jej značky prostredníctvom neustálej inovácie scenárov. Vďaka tomu si spoločnosť Haier vytvorila jedinečné a ťažko napodobiteľné miesto v konkurencii globálnych značiek.
Od globálneho brandingu k posilneniu ekosystému
Uprostred globálnych ekonomických zmien čínske značky zrýchľujú prechod z „exportu produktov" na „export značiek", pričom nezávislé budovanie značky a technologické inovácie sa stávajú kľúčovými hnacími silami globálnej konkurencieschopnosti.
Globalizácia neznamená prekonávať ostatných, ale získať globálne uznanie a rešpekt pre čínsku výrobu. Spoločnosť Haier sa v tejto ceste stala priekopníkom ešte v 90. rokoch, keď odmietla výrobcov originálnych dielov (OEM) v prospech dlhodobej stratégie nezávislej značky. Odvtedy si buduje vlastnú globálnu základňu a dláždi cestu pre ďalšie čínske značky.
Spoločnosť Haier dnes pôsobí vo viac ako 200 krajinách a regiónoch a už 17 rokov po sebe sa drží na poprednom mieste v globálnom rebríčku veľkých spotrebičov Euromonitor. V ôsmich krajinách (vrátane USA a Thajska) sa umiestnila na 1. mieste, v dvanástich krajinách (vrátane Japonska a Talianska) na 3. mieste a v ôsmich krajinách (vrátane Nemecka a Saudskej Arábie) na 5. mieste, čo svedčí o silnom globálnom vplyve značky.
Globálne postavenie spoločnosti Haier presahuje rámec domácich spotrebičov. Spoločnosť Hainayun uplatnila riešenia v oblasti inteligentných miest v globálnych infraštruktúrnych projektoch, ako napríklad Panamský most, zatiaľ čo spoločnosť Haier Biomedical pokračuje v realizácii kľúčových zahraničných projektov vrátane britskej Biobank s najväčším trhovým podielom v siedmich krajinách vrátane Spojeného kráľovstva.
V súčasnosti je rozhodujúcou silou a novou DNA organizácií, operácií a inovácií umelá inteligencia. Rok 2025 znamenal pre spoločnosť Haier „prvý rok aplikácie AI" s plným prijatím na úrovni pracovnej sily vo všetkých procesoch. V roku 2026 si Haier kladie za cieľ vybudovať organizáciu založenú na umelej inteligencii. Keďže nálepka „Vyrobené v Číne" sa mení na „Vytvorené v Číne", spoločnosť Haier predstavuje model rozvoja, ktorý spája čínske silné stránky s globálnou prispôsobivosťou.
