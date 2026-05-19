Компания Haier восьмой год подряд признана единственным в мире брендом экосистемы Интернета вещей в рейтинге Kantar BrandZ Top 100

ЦИНДАО, Китай, 19 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Kantar, мировой лидер в области бренд-аналитики и стратегического консалтинга, недавно опубликовала свой рейтинг «100 самых ценных мировых брендов» — BrandZ 2026 Top 100 Most Valuable Global Brands. В этом рейтинге Haier Group восьмой год подряд признана единственным в мире брендом экосистемы Интернета вещей (IoT), улучшив свою позицию и поднявшись на 53-е место.

Haier Named the World's Only IoT Ecosystem Brand in Kantar BrandZ Top 100 for Eight Consecutive Years

При составлении рейтинга оцениваются не только финансовые показатели, но и сила бренда, а также его потенциал дальнейшего роста в восприятии потребителей. Несмотря на экономическую нестабильность, совокупная стоимость 100 ведущих мировых брендов выросла в 2026 году на 22% в годовом исчислении и достигла 13,1 трлн долларов США. В список вошли тринадцать китайских брендов, но лидерство по-прежнему сохраняют за собой мировые технологические гиганты — Google, Apple, Microsoft и Amazon. В этом году китайские бренды продемонстрировали особенно высокие результаты, показав средний рост стоимости бренда на 32% в годовом исчислении.

С момента своего дебюта в рейтинге в 2019 году компания Haier неуклонно поднималась с 89-го до 53-го места, а стоимость ее бренда достигла 52,949 млрд долларов США, что свидетельствует об устойчивости и долгосрочной ценности ее модели «экосистемного бренда».

«Haier прошла путь трансформации из производителя бытовой техники в диверсифицированную компанию, охватывающую шесть промышленных экосистем, добившись заметного прогресса в реализации своей стратегии развития бренда в рамках экосистемы. Сочетая сильные стороны цепочки поставок с адаптивностью к культурным особенностям, Haier обеспечивает высокую ценность своей продукции, одновременно объединяя мировые рынки за счет культурной интеграции и эмоциональной связи, предлагая отличную модель для китайских промышленных предприятий, создающих бренды мирового класса», — отметил Ван Син (Wang Xing), генеральный директор Kantar Greater China и глобальный руководитель Kantar BrandZ.

Динамика роста бренда, поддерживаемая шестью экосистемами

За ростом стоимости бренда Haier стоят устойчивые операционные показатели. В 2025 году глобальная выручка Haier Group достигла 426,8 млрд юаней (около 59,8 млрд долларов США), что на 6,3% превышает показатель предыдущего года, а глобальная прибыль составила 32,2 млрд юаней (около 4,5 млрд долларов США), увеличившись на 6,7% в годовом исчислении, что свидетельствует о высококачественной динамике роста в условиях сложной конъюнктуры.

Рост стоимости бренда Haier обусловлен его экосистемной стратегией, ориентированной на укрепление основных направлений деятельности, расширение масштаба и усиление лидерских позиций, поскольку будущая конкурентоспособность зависит не столько от автономных возможностей, сколько от динамизма экосистемы.

Haier трансформировала модель взаимодействия внутри экосистемы — от «параллельной флотилии» к интегрированной «органической структуре», разделив три сектора на шесть промышленных экосистем:

Экосистема «умного дома» : ориентирована на интеллектуальные системы для повседневной жизни, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также решения для пожилых людей, с системой «Smart Home Brain» для автоматизации бытовых процессов.

: ориентирована на интеллектуальные системы для повседневной жизни, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также решения для пожилых людей, с системой «Smart Home Brain» для автоматизации бытовых процессов. Экосистема здравоохранения : стоимость медицинского бренда Haier — Incaier — превысила 47 млрд юаней (около 6,91 млрд долларов США), что вывело компанию на лидирующие позиции в фармацевтическом и медицинском секторе Китая.

: стоимость медицинского бренда Haier — Incaier — превысила 47 млрд юаней (около 6,91 млрд долларов США), что вывело компанию на лидирующие позиции в фармацевтическом и медицинском секторе Китая. Автомобильная экосистема : подразделения Haier Autohome и Haier CARtech предлагают высококачественные персонализированные решения в области мобильности и транспортных технологий.

: подразделения Haier Autohome и Haier CARtech предлагают высококачественные персонализированные решения в области мобильности и транспортных технологий. Экосистема цифровой экономики : промышленная интернет-платформа Haier COSMOPlat AI+ и проект Hainayun ускоряют цифровую трансформацию в различных отраслях экономики.

: промышленная интернет-платформа Haier COSMOPlat AI+ и проект Hainayun ускоряют цифровую трансформацию в различных отраслях экономики. Экосистема робототехники : Shanghai STEP Electric Co., Ltd. занимает лидирующие позиции как мировой бренд экосистемы IoT-решений для лифтостроения.

: Shanghai STEP Electric Co., Ltd. занимает лидирующие позиции как мировой бренд экосистемы IoT-решений для лифтостроения. Экосистема новой энергетики: решения в области экологически чистой энергетики, накопителей энергии и роботов с искусственным интеллектом стимулируют переход различных отраслей к углеродной нейтральности.

Скоординированное развитие шести промышленных экосистем Haier не только обеспечило мощный импульс роста экосистемных брендов компании, но и позволило увеличить стоимость бренда за счет непрерывных инноваций в области сценариев применения. Это помогло Haier создать уникальное и трудновоспроизводимое конкурентное преимущество на мировом рынке брендов.

От глобального брендинга к укреплению экосистемы

На фоне глобальных экономических изменений китайские бренды ускоряют переход от «экспорта продукции» к «экспорту брендов», а создание собственных брендов и технологические инновации становятся ключевыми факторами глобальной конкурентоспособности.

Выход на мировой рынок означает не столько конкуренцию с другими, сколько завоевание глобального признания и уважения к китайскому производству. Компания Haier первой пошла по этому пути в 1990-х годах, отказавшись от OEM-модели в пользу долгосрочной стратегии развития собственного бренда, создала за это время собственную глобальную основу и проложила дорогу для других китайских брендов.

Сегодня Haier представлена в более чем 200 странах и регионах мира и уже 17 лет подряд занимает первое место в мировом рейтинге производителей крупной бытовой техники по версии Euromonitor. Компания занимает первое место в восьми странах (включая США и Таиланд), третье место — в двенадцати странах (включая Японию и Италию) и пятое место — в восьми странах (включая Германию и Саудовскую Аравию), демонстрируя значительное глобальное влияние бренда.

Глобальное влияние Haier выходит далеко за рамки бытовой техники. Hainayun применяет технологии «умного города» в инфраструктурных проектах по всему миру, включая проект Панамского моста, а Haier Biomedical продолжает реализовывать ключевые международные проекты, в том числе UK Biobank, занимая первое место по доле рыночного участия в семи странах, включая Великобританию.

Искусственный интеллект сегодня становится определяющей силой и новой «ДНК» для организаций, операционной деятельности и инноваций. 2025 год ознаменовал собой для Haier «первый год применения искусственного интеллекта» с полным внедрением технологий ИИ во все рабочие процессы. В 2026 году Haier намерена создать организацию, изначально опирающуюся на искусственный интеллект. По мере перехода от концепции «Сделано в Китае» к концепции «Создано в Китае» Haier представляет модель развития, которая сочетает в себе сильные стороны Китая с глобальной адаптивностью.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2981958/image1.jpg