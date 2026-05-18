Haier được vinh danh là thương hiệu hệ sinh thái IoT duy nhất thế giới trong bảng xếp hạng Kantar BrandZ Top 100 suốt tám năm liên tiếp

THANH ĐẢO, Trung Quốc, ngày 19 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Kantar, công ty hàng đầu thế giới về dữ liệu thương hiệu và tư vấn chiến lược, mới đây đã công bố bảng xếp hạng BrandZ Top 100 Thương hiệu Giá trị Nhất Toàn cầu năm 2026. Trong bảng xếp hạng này, Haier Group được vinh danh là thương hiệu hệ sinh thái IoT duy nhất thế giới trong tám năm liên tiếp, vươn lên vị trí thứ 53.

Haier Named the World's Only IoT Ecosystem Brand in Kantar BrandZ Top 100 for Eight Consecutive Years

Bảng xếp hạng không chỉ đánh giá hiệu quả tài chính mà còn đặc biệt nhấn mạnh sức mạnh giá trị thương hiệu và tiềm năng tăng trưởng tương lai trong nhận thức của người tiêu dùng. Bất chấp những biến động kinh tế, tổng giá trị của 100 thương hiệu hàng đầu thế giới vẫn tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đạt 13,1 nghìn tỷ USD trong năm 2026. Có 13 thương hiệu Trung Quốc góp mặt trong danh sách, trong khi các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu như Google, Apple, Microsoft và Amazon tiếp tục dẫn đầu. Năm nay, các thương hiệu Trung Quốc mang lại kết quả đặc biệt ấn tượng, ghi nhận mức tăng giá trị thương hiệu trung bình lên tới 32% so với cùng kỳ năm trước.

Kể từ lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng vào năm 2019, Haier đã liên tục thăng hạng từ vị trí thứ 89 lên vị trí thứ 53 toàn cầu, với giá trị thương hiệu đạt 52,949 tỷ USD, cho thấy khả năng chống chịu và giá trị dài hạn của mô hình thương hiệu hệ sinh thái.

"Haier đã chuyển mình từ một nhà sản xuất thiết bị gia dụng đơn lẻ thành một tập đoàn đa dạng hóa trải dài trên sáu hệ sinh thái công nghiệp, với những bước tiến rõ rệt trong chiến lược thương hiệu hệ sinh thái của mình. Bằng cách kết hợp sức mạnh chuỗi cung ứng với khả năng thích ứng với các nền văn hóa, Haier không chỉ mang lại giá trị sản phẩm mà còn kết nối các thị trường toàn cầu thông qua sự hòa nhập văn hóa và kết nối cảm xúc, trở thành hình mẫu xuất sắc cho các doanh nghiệp công nghiệp Trung Quốc xây dựng thương hiệu đẳng cấp thế giới", Wang Xing, Giám đốc điều hành Kantar Đại Trung Hoa kiêm Chủ tịch toàn cầu của Kantar BrandZ nhận định.

Động lực tăng trưởng thương hiệu được thúc đẩy bởi sáu hệ sinh thái

Đằng sau giá trị thương hiệu ngày càng tăng của Haier là hiệu suất hoạt động vững chắc. Trong năm 2025, Haier Group ghi nhận doanh thu toàn cầu đạt 426,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 59,8 tỷ USD), tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận toàn cầu đạt 32,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,5 tỷ USD), tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy quỹ đạo tăng trưởng chất lượng cao trong bối cảnh môi trường kinh doanh phức tạp.

Sự gia tăng giá trị thương hiệu của Haier được thúc đẩy bởi chiến lược thương hiệu hệ sinh thái, tập trung củng cố các mảng kinh doanh cốt lõi, mở rộng quy mô và tăng cường vị thế dẫn đầu, trong bối cảnh năng lực cạnh tranh tương lai phụ thuộc ít hơn vào năng lực riêng lẻ và nhiều hơn vào sự năng động của hệ sinh thái.

Haier đã phát triển mô hình hợp tác hệ sinh thái từ dạng "các hệ sinh thái vận hành song song" thành một "thực thể hữu cơ" tích hợp, đồng thời chia ba lĩnh vực lớn thành sáu hệ sinh thái công nghiệp:

Hệ sinh thái Nhà thông minh : Tập trung vào giải pháp cuộc sống thông minh, HVAC và các giải pháp thân thiện với người cao tuổi; với "Bộ não nhà thông minh" hướng tới mục tiêu "quản gia rảnh tay".

Hệ sinh thái Chăm sóc sức khoẻ: Thương hiệu chăm sóc sức khỏe Incaier của Haier đã vượt mốc 47 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6,91 tỷ USD) về giá trị, nằm trong nhóm dẫn đầu Trung Quốc trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Hệ sinh thái Kinh tế số: Nền tảng internet công nghiệp AI+ COSMOPlat và Hainayun của Haier đang thúc đẩy chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp.

Sự phát triển phối hợp của sáu hệ sinh thái công nghiệp của Haier không chỉ tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho các thương hiệu hệ sinh thái của mà còn mở rộng giá trị thương hiệu thông qua đổi mới liên tục các kịch bản ứng dụng. Điều này giúp Haier xây dựng được một hào lợi thế cạnh tranh độc đáo và khó sao chép trong bối cảnh thương hiệu toàn cầu.

Từ xây dựng thương hiệu toàn cầu đến hỗ trợ hệ sinh thái

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, các thương hiệu Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ "xuất khẩu sản phẩm" sang "xuất khẩu thương hiệu", trong đó xây dựng thương hiệu độc lập và đổi mới công nghệ trở thành động lực cốt lõi của năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Mở rộng toàn cầu không đơn thuần là cạnh tranh vượt qua đối thủ khác, mà còn là giành được sự công nhận và tôn trọng dành cho ngành sản xuất Trung Quốc. Haier là doanh nghiệp tiên phong theo đuổi con đường này từ những năm 1990, khi từ chối mô hình OEM để theo đuổi chiến lược thương hiệu độc lập dài hạn, từ đó xây dựng nền móng toàn cầu của riêng mình và mở đường cho nhiều thương hiệu Trung Quốc khác.

Hiện nay, Haier đã hiện diện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời giữ vị trí số 1 toàn cầu trong bảng xếp hạng thiết bị gia dụng cỡ lớn của Euromonitor suốt 17 năm liên tiếp. Công ty đứng số 1 tại tám quốc gia (bao gồm Mỹ và Thái Lan), đứng thứ 3 tại 12 quốc gia (bao gồm Nhật Bản và Ý), đồng thời đứng vị trí thứ 5 tại tám quốc gia khác (bao gồm Đức và Ả Rập Xê Út), cho thấy tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của thương hiệu trên toàn cầu.

Năng lực hỗ trợ toàn cầu của Haier không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thiết bị gia dụng. Hainayun đã ứng dụng năng lực thành phố thông minh vào phát triển hạ tầng toàn cầu thông qua các dự án như Cầu Panama, trong khi Haier Biomedical tiếp tục triển khai nhiều dự án quốc tế trọng điểm, bao gồm UK Biobank, đồng thời giữ thị phần số 1 tại bảy quốc gia, bao gồm cả Vương quốc Anh.

AI hiện là lực lượng mang tính quyết định và là DNA mới của tổ chức, hoạt động vận hành và đổi mới sáng tạo. Năm 2025 đánh dấu "năm đầu tiên ứng dụng AI" của Haier, với việc toàn bộ đội ngũ nhân sự áp dụng AI trong tất cả các quy trình. Trong năm 2026, Haier đặt mục tiêu xây dựng một tổ chức lấy AI làm cốt lõi (AI-native). Trong bối cảnh "Made in China" đang chuyển đổi sang "Created in China", Haier đang đại diện cho một mô hình phát triển kết hợp giữa thế mạnh Trung Quốc và khả năng thích ứng toàn cầu.

SOURCE Haier