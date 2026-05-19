مجموعة هاير تُصنَّف بوصفها العلامة التجارية الوحيدة عالميًا لمنظومة إنترنت الأشياء (IoT) ضمن قائمة Kantar BrandZ لأعلى 100 علامة تجارية عالمية قيمة للعام الثامن على التوالي

تشينغداو، الصين، 19 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت Kantar، الرائدة عالميًا في بيانات العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية، مؤخرًا تصنيف قائمة Kantar BrandZ لأعلى 100 علامة تجارية عالمية قيمة لعام 2026. في هذا التصنيف، صُنِّفت مجموعة هاير بوصفها العلامة التجارية الوحيدة عالميًا لمنظومة إنترنت الأشياء (IoT) للعام الثامن على التوالي، إذ صعدت إلى المركز 53.

Haier Named the World's Only IoT Ecosystem Brand in Kantar BrandZ Top 100 for Eight Consecutive Years

لا يقتصر التصنيف على تقييم الأداء المالي، بل يولي أيضًا أهمية كبيرة لقوة حضور العلامة التجارية في أذهان المستهلكين وإمكانات نموها المستقبلية. رغم التقلبات الاقتصادية، ارتفعت القيمة الإجمالية لأكبر 100 علامة تجارية في العالم بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 13.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2026. ضمت القائمة 13 علامة تجارية صينية، فيما لا تزال عمالقة التكنولوجيا العالمية Google وApple وMicrosoft وAmazon تتصدر القائمة. كما سجلت العلامات التجارية الصينية هذا العام نتائج قوية بشكل خاص، بمتوسط زيادة سنوية في قيمة العلامة التجارية بلغ 32%.

منذ ظهورها الأول في القائمة عام 2019، واصلت هاير صعودها عالميًا من المركز 89 إلى المركز 53، مع وصول قيمة علامتها التجارية إلى 52.949 مليار دولار أمريكي، بما يبرهن على متانة نموذج علامتها التجارية القائمة على المنظومات التقنية وقيمته طويلة الأجل.

«تحولت هاير من شركة متخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية إلى مؤسسة متنوعة تمتد عبر ست منظومات صناعية، وقد أحرزت تقدمًا واضحًا في استراتيجية العلامة التجارية القائمة على المنظومات التقنية. ومن خلال الجمع بين قوة سلسلة الإمداد والقدرة على التكيف الثقافي، تُقدّم هاير قيمة مضافة من خلال منتجاتها، وتربط الأسواق العالمية عبر الاندماج الثقافي والارتباط العاطفي، مقدمةً نموذجًا متميزًا للشركات الصناعية الصينية الساعية إلى بناء علامات تجارية عالمية المستوى»، قالت Wang Xing، الرئيسة التنفيذية لـ Kantar Greater China والرئيسة العالمية لـ Kantar BrandZ.

ست منظومات تدفع زخم نمو العلامة التجارية

يقف وراء ارتفاع قيمة العلامة التجارية لهاير أداء تشغيلي قوي. في عام 2025، حققت مجموعة هاير إيرادات عالمية بلغت 426.8 مليار رنمينبي (نحو 59.8 مليار دولار أمريكي)، بزيادة سنوية قدرها 6.3%، فيما بلغت الأرباح العالمية 32.2 مليار رنمينبي (نحو 4.5 مليار دولار أمريكي)، بارتفاع سنوي نسبته 6.7%، بما يعكس مسار نمو نوعي في مواجهة بيئة معقدة.

يرجع ارتفاع قيمة العلامة التجارية لهاير إلى استراتيجية العلامة التجارية القائمة على المنظومات التقنية، التي تركز على تعزيز الأعمال الأساسية، وتوسيع نطاق الأعمال، وترسيخ الريادة، إذ ستعتمد القدرة التنافسية مستقبلًا بدرجة أقل على القدرات المستقلة وبدرجة أكبر على حيوية المنظومة.

كما طوّرت هاير نموذج التعاون بين منظوماتها من «أسطول متوازٍ» إلى «كيان عضوي» متكامل، عبر تقسيم ثلاثة قطاعات إلى ست منظومات صناعية:

منظومة المعيشة الذكية : تركز على المعيشة الذكية، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والحلول الصديقة لكبار السن، فيما يهدف « Smart Home Brain » إلى تحقيق «إدارة شؤون المنزل دون تدخل يدوي».

منظومة الصحة الشاملة : تجاوزت قيمة علامة Incaier الصحية التابعة لهاير 47 مليار رنمينبي (نحو 6.91 مليار دولار أمريكي)، لتصبح من أبرز العلامات في الصين ضمن قطاع الأدوية والرعاية الصحية.

منظومة السيارات : يوفر Autohome و CARtech التابعان لهاير حلولًا فاخرة للتنقل الشخصي وحلولًا للمركبات.

منظومة الاقتصاد الرقمي : تسرّع منصة الإنترنت الصناعي AI + من COSMOPlat التابعة لهاير، إلى جانب Hainayun التابعة لها، وتيرة التحول الرقمي عبر مختلف الصناعات.

منظومة الروبوتات : تتصدر Shanghai STEP Electric Co., Ltd. عالميًا بوصفها العلامة التجارية لمنظومة إنترنت الأشياء ( IoT ) للمصاعد.

منظومة الطاقة الجديدة : تدفع حلول تشمل الطاقة الخضراء، وتخزين الطاقة، وروبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عجلة التحول نحو صافي انبعاثات صفرية عبر مختلف الصناعات.

أسهم التطور المنسق للمنظومات الصناعية الست لدى هاير في إطلاق زخم نمو قوي لعلاماتها التجارية القائمة على المنظومات التقنية، كما عزّز قيمة علامتها التجارية من خلال الابتكار المستمر القائم على السيناريوهات. وقد مكّن ذلك هاير من ترسيخ ميزة تنافسية حصينة وفريدة يصعب تكرارها ضمن مشهد العلامات التجارية العالمي.

من بناء العلامة التجارية عالميًا إلى تمكين المنظومة

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، تسرّع العلامات التجارية الصينية انتقالها من تصدير المنتجات إلى تصدير العلامات التجارية، وبات كلٌّ من بناء العلامات التجارية المستقلة والابتكار التكنولوجي من المحركات الرئيسية للقدرة التنافسية العالمية.

لا يعني التوسع عالميًا التفوق على الآخرين، بل كسب الاعتراف والاحترام العالميين للتصنيع الصيني. كانت هاير سباقة إلى هذا المسار منذ تسعينيات القرن الماضي، إذ رفضت التصنيع للغير (OEM) لصالح استراتيجية طويلة الأجل تقوم على بناء علامة تجارية مستقلة، ومنذ ذلك الحين أرست أسسها العالمية الخاصة ومهدت الطريق لعلامات تجارية صينية أخرى.

اليوم، تنتشر هاير في أكثر من 200 دولة ومنطقة، وتتبوأ المركز الأول في تصنيف Euromonitor العالمي للأجهزة المنزلية الرئيسية للعام السابع عشر على التوالي. تحتل هاير المرتبة الأولى في ثماني دول، من بينها الولايات المتحدة وتايلاند، والمرتبة الثالثة في 12 دولة، من بينها اليابان وإيطاليا، والمرتبة الخامسة في ثماني دول، من بينها ألمانيا والمملكة العربية السعودية، بما يعكس نفوذًا عالميًا قويًا لعلامتها التجارية.

لا يقتصر تمكين هاير العالمي على الأجهزة المنزلية. فقد وظّفت Hainayun قدرات المدن الذكية في تطوير البنية التحتية العالمية في مشاريع مثل جسر بنما، فيما تواصل Haier Biomedical تنفيذ مشاريع رئيسية في الأسواق الخارجية، بما في ذلك UK Biobank، وتحتل Haier Biomedical كذلك المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية في سبع دول، من بينها المملكة المتحدة.

أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم قوة حاسمة والمكوّن الجوهري الجديد في المؤسسات والعمليات والابتكار. مثّل عام 2025 «العام الأول لتطبيق الذكاء الاصطناعي» لدى هاير، مع تبنّي جميع الموظفين للذكاء الاصطناعي في جميع العمليات. في عام 2026، تهدف هاير إلى بناء مؤسسة قائمة على الذكاء الاصطناعي من الأساس. ومع انتقال «صُنع في الصين» نحو «ابتُكر في الصين»، تمثّل هاير نموذجًا تنمويًا يمزج بين نقاط القوة الصينية والقدرة على التكيف عالميًا.

