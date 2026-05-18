Haier po raz ósmy z rzędu jedyną na świecie marką ekosystemu IoT w rankingu Kantar BrandZ Top 100

QINGDAO (Chiny), 18 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Kantar, światowy lider w dziedzinie danych o markach i doradztwa strategicznego, opublikował właśnie ranking BrandZ 2026 Top 100 - zestawienie 100 najcenniejszych marek globalnych. W tegorocznej edycji Haier Group po raz ósmy z rzędu została uznana za jedyną na świecie markę ekosystemu IoT, awansując na 53. miejsce w rankingu.

Haier Named the World's Only IoT Ecosystem Brand in Kantar BrandZ Top 100 for Eight Consecutive Years

Klasyfikacja uwzględnia nie tylko wyniki finansowe, lecz także kapitał marki i jej potencjał wzrostu w świadomości konsumentów. Pomimo zmienności globalnej koniunktury łączna wartość 100 najcenniejszych marek świata wzrosła w 2026 roku o 22% w skali rok do roku, osiągając 13,1 bln USD. Na liście znalazło się trzynaście chińskich marek, podczas gdy na czele zestawienia niezmiennie plasują się globalni giganci technologiczni: Google, Apple, Microsoft i Amazon. Chińskie marki odnotowały w tym roku szczególnie dobre wyniki - ich średnia wartość wzrosła o 32% w skali rok do roku.

Od debiutu w rankingu w 2019 roku Haier konsekwentnie podnosił swoją pozycję z 89. na 53. w klasyfikacji globalnej, a wartość marki osiągnęła 52,949 mld USD, potwierdzając odporność i długoterminową wartość modelu marki ekosystemowej.

„Haier przeszedł transformację od producenta sprzętu AGD do zdywersyfikowanego przedsiębiorstwa obejmującego sześć ekosystemów przemysłowych, osiągając wymierne postępy w strategii marki ekosystemowej. Łącząc siłę łańcucha dostaw z możliwościami adaptacji kulturowej, Haier zapewnia wartość produktową, jednocześnie łącząc globalne rynki poprzez integrację kulturową i więź emocjonalną z konsumentami - stanowiąc doskonały model dla chińskich przedsiębiorstw przemysłowych budujących marki światowej klasy" - podkreślił Wang Xing, dyrektor generalny Kantar Greater China i globalny przewodniczący Kantar BrandZ.

Wzrost marki napędzany przez sześć ekosystemów

Za rosnącą wartością marki Haier kryją się solidne wyniki operacyjne. W 2025 roku Haier Group osiągnęła globalne przychody w wysokości 426,8 mld RMB (ok. 59,8 mld USD), co oznacza wzrost o 6,3% w skali rok do roku; globalny zysk wyniósł 32,2 mld RMB (ok. 4,5 mld USD), odnotowując wzrost o 6,7% w skali rok do roku - co potwierdza ścieżkę wysokiej jakości wzrostu w złożonym otoczeniu rynkowym.

Wzrost wartości marki Haier napędza strategia marki ekosystemowej, skupiająca się na wzmacnianiu działalności podstawowej, zwiększaniu skali i umacnianiu pozycji lidera - gdyż o przyszłej konkurencyjności decyduje w coraz mniejszym stopniu potencjał samodzielnych jednostek, a w coraz większym dynamika ekosystemu.

Firma Haier przekształciła dotychczasową współpracę ekosystemową z modelu „równoległej floty" w zintegrowany „podmiot organiczny", dzieląc trzy sektory na sześć ekosystemów przemysłowych:

Ekosystem inteligentnego domu: Koncentruje się na inteligentnym stylu życia, systemach HVAC i rozwiązaniach przyjaznych osobom starszym; „Mózg inteligentnego domu" ma umożliwiać w pełni zautomatyzowane prowadzenie gospodarstwa domowego.

Koncentruje się na inteligentnym stylu życia, systemach HVAC i rozwiązaniach przyjaznych osobom starszym; „Mózg inteligentnego domu" ma umożliwiać w pełni zautomatyzowane prowadzenie gospodarstwa domowego. Ekosystem zdrowia: Incaier, marka zdrowotna Haier, przekroczyła wartość 47 mld RMB (ok. 6,91 mld USD), plasując się w czołówce chińskiego rynku farmaceutycznego i zdrowotnego.

Incaier, marka zdrowotna Haier, przekroczyła wartość 47 mld RMB (ok. 6,91 mld USD), plasując się w czołówce chińskiego rynku farmaceutycznego i zdrowotnego. Ekosystem motoryzacyjny: Autohome i CARtech firmy Haier oferują ekskluzywną, spersonalizowaną mobilność i rozwiązania dla branży motoryzacyjnej.

Autohome i CARtech firmy Haier oferują ekskluzywną, spersonalizowaną mobilność i rozwiązania dla branży motoryzacyjnej. Ekosystem gospodarki cyfrowej: Platforma przemysłowego internetu rzeczy COSMOPlat AI+ oraz Hainayun przyspieszają transformację cyfrową w różnych sektorach.

Platforma przemysłowego internetu rzeczy COSMOPlat AI+ oraz Hainayun przyspieszają transformację cyfrową w różnych sektorach. Ekosystem robotyki: Shanghai STEP Electric Co., Ltd. jest liderem jako globalna marka ekosystemu IoT dla wind i urządzeń transportu pionowego.

Shanghai STEP Electric Co., Ltd. jest liderem jako globalna marka ekosystemu IoT dla wind i urządzeń transportu pionowego. Ekosystem alternatywnych źródeł energii: Rozwiązania z zakresu zielonej energii, magazynowania energii i robotów AI napędzają bezemisyjną transformację w różnych gałęziach przemysłu.

Skoordynowany rozwój sześciu ekosystemów przemysłowych Haier nie tylko wyzwolił silny impuls wzrostowy dla marek ekosystemowych grupy, lecz także rozszerzył wartość marki dzięki nieustannej innowacji scenariuszy użytkowania. Pozwoliło to firmie Haier zbudować wyjątkową, trudną do powielenia przewagę konkurencyjną na globalnym rynku marek.

Od globalnej budowy marki do wzmocnienia ekosystemowego

W obliczu globalnych przemian gospodarczych chińskie marki przyspieszają przejście od „eksportu produktów" do „eksportu marki", a budowanie niezależnych marek i innowacje technologiczne stają się kluczowymi czynnikami globalnej konkurencyjności.

Ekspansja zagraniczna to nie rywalizacja z innymi, lecz zdobywanie globalnego uznania i budowanie renomy chińskiej produkcji. Haier przetarł tę ścieżkę już w latach 90., odrzucając model OEM na rzecz długofalowej strategii budowania własnej marki, i od tamtej pory stworzył własne globalne fundamenty, torując drogę innym chińskim markom.

Dziś Haier jest obecny w ponad 200 krajach i regionach, utrzymując pozycję lidera w globalnym rankingu dużego sprzętu AGD Euromonitor od 17 lat z rzędu. Firma zajmuje pierwsze miejsce w ośmiu krajach (w tym w USA i Tajlandii), trzecie miejsce w dwunastu krajach (w tym w Japonii i Włoszech) oraz piąte miejsce w ośmiu krajach (w tym w Niemczech i Arabii Saudyjskiej), potwierdzając solidną globalną siłę oddziaływania marki.

Globalna działalność firmy Haier wykracza daleko poza segment sprzętu AGD. Hainayun zastosował rozwiązania z zakresu inteligentnych miast w globalnych projektach infrastrukturalnych, takich jak Most Panamski, podczas gdy Haier Biomedical kontynuuje realizację kluczowych projektów zagranicznych - w tym obsługę UK Biobank - zajmując pierwsze miejsce pod względem udziału w rynku w siedmiu krajach, m. in. w Wielkiej Brytanii.

Sztuczna inteligencja stała się dziś siłą decydującą o przewadze konkurencyjnej oraz nowym DNA organizacji, operacji i innowacji. Rok 2025 był dla firmy Haier „pierwszym rokiem wdrożeń AI", który przyniósł pełne upowszechnienie tej technologii wśród wszystkich pracowników i we wszystkich procesach. W 2026 roku Haier stawia sobie za cel zbudowanie organizacji opartej na AI. W miarę jak model „wyprodukowano w Chinach" ewoluuje w kierunku koncepcji „stworzono w Chinach" Haier uosabia model rozwoju łączący chińskie atuty z globalnymi możliwościami adaptacji.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2981958/image1.jpg