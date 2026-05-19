QINGDAO, China, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Kantar, una de las principales empresas de datos de marcas y asesoría estratégica a nivel mundial, publicó recientemente su ranking BrandZ 2026 Top 100 Most Valuable Global Brands (las 100 marcas más valiosas del mundo de Kantar BrandZ 2026). En el ranking, Haier Group ha sido nombrada por octavo año consecutivo la única marca con ecosistema IoT del mundo, y ha conseguido ascender al puesto número 53 de la lista.

Haier es nombrada por octavo año consecutivo la única marca con ecosistema IoT del mundo en el ranking Kantar BrandZ Top 100 (PRNewsfoto/Haier)

El ranking evalúa no solo el desempeño financiero, sino que también hace especial hincapié en la solidez del capital de la marca y en el potencial de crecimiento futuro en la mente de los consumidores. Pese a la volatilidad económica, el valor total de las mejores 100 marcas del mundo experimentó un incremento interanual del 22 % para llegar a los 13,1 billones de dólares en 2026. En la lista se incluyeron trece marcas chinas, mientras que los gigantes mundiales de la tecnología, Google, Apple, Microsoft y Amazon, continúan llevando la delantera. Este año, las marcas chinas mostraron resultados especialmente sólidos, con un incremento interanual promedio del 32 % en su valor.

Desde su inclusión por primera vez en la lista en 2019, Haier ha mostrado un ascenso constante para pasar del puesto 89 al 53 a nivel mundial, y la marca ha alcanzado un valor de 52.949 millones de dólares, lo que demuestra la resiliencia y el valor a largo plazo de su modelo de marca basado en ecosistemas.

"Haier ha pasado de ser un fabricante de electrodomésticos individuales para convertirse en una empresa diversificada que abarca seis ecosistemas industriales, con avances evidentes en su estrategia de marca basada en ecosistemas. Al combinar la solidez de la cadena de suministro con la adaptabilidad cultural, Haier aporta valor al producto a la vez que conecta los mercados mundiales a través de la integración cultural y el vínculo emocional, con lo cual ofrece un excelente modelo para las empresas industriales chinas que buscan desarrollar marcas de primer nivel", señaló Wang Xing, director ejecutivo de Kantar Greater China y presidente global de Kantar BrandZ.

El impulso de crecimiento de la marca se ve potenciado por seis ecosistemas

Detrás del creciente valor de la marca existe un sólido desempeño operativo. En 2025, Haier Group alcanzó un ingreso global de 426.800 millones de renminbi (aproximadamente 59.800 millones de dólares), lo que representa un incremento interanual de 6,3 %; los ingresos globales alcanzaron los 32.200 millones de renminbi (aproximadamente 4.500 millones de dólares), un incremento interanual de 6,7 %, lo que demuestra una trayectoria de crecimiento de alta calidad en medio de un entorno complejo.

El aumento en el valor de la marca de Haier se debe a su estrategia de marca basada en ecosistemas y que se centra en fortalecer sus principales actividades, ampliar su alcance y reforzar su liderazgo, a medida que la competitividad futura depende cada vez menos de las capacidades independientes y más del dinamismo de los ecosistemas.

Haier ha ido transformando su colaboración basada en ecosistemas para pasar de una "flota paralela" a una "entidad orgánica" integrada, y subdividir tres sectores en seis ecosistemas industriales:

Ecosistema de hogar inteligente : se centra en soluciones para la vida inteligente, calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como productos adaptados a las personas mayores, y el Smart Home Brain (Cerebro del Hogar Inteligente) apuesta por la "automatización de tareas domésticas".

: se centra en soluciones para la vida inteligente, calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como productos adaptados a las personas mayores, y el Smart Home Brain (Cerebro del Hogar Inteligente) apuesta por la "automatización de tareas domésticas". Ecosistema de salud : Incaier, la marca de salud de Haier, ha superado los 47.000 millones de renminbi (aproximadamente 6.910 millones de dólares) en valor, para ubicarse entre las principales marcas del segmento farmacéutico y sanitario en China.

: Incaier, la marca de salud de Haier, ha superado los 47.000 millones de renminbi (aproximadamente 6.910 millones de dólares) en valor, para ubicarse entre las principales marcas del segmento farmacéutico y sanitario en China. Ecosistema automotriz : Autohome y CARtech de Haier ofrecen soluciones de movilidad y vehículos personalizadas de alta gama.

: Autohome y CARtech de Haier ofrecen soluciones de movilidad y vehículos personalizadas de alta gama. Ecosistema de economía digital : la plataforma de internet industrial COSMOPlat AI+ de Haier y Hainayun aceleran la transformación digital en todos los sectores.

: la plataforma de internet industrial COSMOPlat AI+ de Haier y Hainayun aceleran la transformación digital en todos los sectores. Ecosistema robótico : Shanghai STEP Electric Co., Ltd., es la principal marca a nivel mundial en el ecosistema IoT de ascensores.

: Shanghai STEP Electric Co., Ltd., es la principal marca a nivel mundial en el ecosistema IoT de ascensores. Ecosistema de nuevas energías: soluciones como las energías ecológicas, el almacenamiento y los robots con IA impulsan la transición hacia cero emisiones en todos los sectores.

El desarrollo coordinado de los seis ecosistemas industriales de Haier no solo ha impulsado el fuerte crecimiento de las marcas de su ecosistema, sino que también ha ampliado el valor de su marca a través de la innovación constante basada en el contexto. Esto le ha permitido a Haier establecer una ventaja competitiva única y difícil de replicar en el panorama mundial de las marcas.

De la estrategia de marca global al empoderamiento del ecosistema

En medio de los cambios económicos a nivel mundial, las marcas chinas están acelerando la transición de las "exportaciones de productos" a las "exportaciones de marcas", y el desarrollo de marcas independientes y la innovación tecnológicas se están convirtiendo en los principales impulsores de la competitividad mundial.

La globalización no se trata de superar a la competencia, sino de ganar reconocimiento y respeto a nivel mundial por la fabricación china. Haier estableció este camino en la década de 1990, y rechazó la idea de fabricante de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) por una estrategia de marca independiente a largo plazo; desde entonces ha desarrollado su propia base mundial y ha preparado el camino para otras marcas chinas.

En la actualidad, Haier está presente en más de 200 países y regiones, y ha ocupado el primer puesto en la clasificación mundial de las principales marcas de electrodomésticos de Euromonitor por 17 años consecutivos. Ocupa el primer lugar en ocho países (incluyendo EE. UU. y Tailandia), el tercer lugar en 12 países (entre ellos, Japón e Italia) y el quinto lugar en ocho países (como Alemania y Arabia Saudita), lo que demuestra la fuerte influencia de la marca a nivel mundial.

El fortalecimiento mundial de Haier va más allá de los electrodomésticos. Hainayun ha aplicado las capacidades de la ciudad inteligente al desarrollo de infraestructuras mundiales en proyectos como el Puente de Panamá, mientras que Haier Biomedical continúa colaborando en importantes proyectos internacionales, entre ellos el biobanco del Reino Unido, y lidera la participación en el mercado en siete países, incluyendo el Reino Unido.

La IA es ahora una fuerza decisiva y se ha convertido en el nuevo ADN de las organizaciones, las operaciones y la innovación. El 2025 fue el "primer año de aplicación de la IA" en Haier, con la adopción total por parte de la fuerza laboral en todos los procesos. En 2026, Haier aspira a crear una organización nativa de IA. A medida que la etiqueta "Hecho en China" se transforma en "Creado en China", Haier representa un modelo de desarrollo que fusiona las fortalezas de China con la adaptabilidad mundial.

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FUENTE Haier