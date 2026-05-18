Haier se distingue comme la seule marque mondiale de l'écosystème IdO (Internet des objets) à figurer dans le top 100 du classement BrandZ de Kantar pour la huitième année consécutive

QINGDAO, Chine, 18 mai 2026 /PRNewswire/ -- Kantar, leader mondial des données sur les marques et du conseil en stratégie, a récemment publié son classement BrandZ 2026 des 100 marques mondiales les plus puissantes. Le groupe Haier, qui améliore sa position pour atteindre désormais la 53e place, est la seule marque mondiale de l'écosystème IdO à être présente dans ce classement pour la huitième année consécutive.

Haier Named the World's Only IoT Ecosystem Brand in Kantar BrandZ Top 100 for Eight Consecutive Years

Le classement évalue non seulement les performances financières, mais souligne également la force du capital d'une marque et son potentiel de croissance future dans l'esprit des consommateurs. Malgré la volatilité économique, la valeur totale des 100 premières marques mondiales a augmenté de 22 % en glissement annuel, pour s'élever à 13,1 billions de dollars américains en 2026. Treize marques chinoises figurent sur la liste, mais les géants mondiaux de la technologie que sont Google, Apple, Microsoft et Amazon restent en tête. Cette année, les marques chinoises ont obtenu des résultats particulièrement bons, affichant une augmentation moyenne de 32 % de la valeur de marque par rapport à l'année précédente.

Depuis ses débuts dans le classement en 2019, Haier n'a cessé de progresser, passant de la 89e à la 53e place au niveau mondial pour atteindre une valeur de marque de 52,949 milliards de dollars américains, et démontrer ainsi la résilience et la valeur à long terme de son modèle de marque écosystémique.

« Le groupe Haier est passé d'un simple fabricant d'appareils électroménagers à une entreprise diversifiée couvrant six écosystèmes sectoriels, qui enregistre des progrès évidents dans sa stratégie de marque écosystémique. En combinant force de la chaîne d'approvisionnement et adaptabilité culturelle, Haier fournit des produits à grande valeur ajoutée tout en rapprochant les marchés mondiaux par l'intégration culturelle et la connexion émotionnelle, offrant ainsi un excellent modèle pour les entreprises industrielles chinoises qui souhaitent construire des marques de classe mondiale », a fait remarquer Wang Xing, directeur général de Kantar Grande Chine et président mondial du classement BrandZ de Kantar.

Une dynamique de croissance de marque alimentée par six écosystèmes

Derrière la progression de valeur de la marque Haier se cache une solide performance opérationnelle. En 2025, le groupe Haier a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 426,8 milliards de RMB (environ 59,8 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 6,3 % en glissement annuel, et son bénéfice mondial a atteint 32,2 milliards de RMB (environ 4,5 milliards de dollars américains), soit une augmentation de 6,7 % en glissement annuel, qui témoigne d'une trajectoire de croissance de qualité malgré un environnement complexe.

L'augmentation de la valeur de la marque Haier est portée par sa stratégie de marque écosystémique, axée sur le renforcement de ses activités de base, l'expansion et le renforcement du leadership, car la compétitivité future dépendra moins de capacités isolées et davantage du dynamisme de tout l'écosystème.

Haier a fait évoluer sa collaboration écosystémique pour transformer une « flotte parallèle » en « entité organique » intégrée, subdivisant trois secteurs en six écosystèmes sectoriels :

Écosystème de la maison intelligente : L'accent est mis sur la vie intelligente, le chauffage, la ventilation et la climatisation ainsi que les solutions adaptées aux personnes âgées. Au centre de ce concept, le « cerveau de la maison intelligente » cible un « entretien mains libres du domicile ».

: L'accent est mis sur la vie intelligente, le chauffage, la ventilation et la climatisation ainsi que les solutions adaptées aux personnes âgées. Au centre de ce concept, le « cerveau de la maison intelligente » cible un « entretien mains libres du domicile ». Écosystème de la santé : La marque de santé de Haier, Incaier, a dépassé les 47 milliards de RMB (environ 6,91 milliards de dollars américains) en valeur pour se placer parmi les premières marques chinoises dans les domaines de la pharmacie et de la santé.

: La marque de santé de Haier, Incaier, a dépassé les 47 milliards de RMB (environ 6,91 milliards de dollars américains) en valeur pour se placer parmi les premières marques chinoises dans les domaines de la pharmacie et de la santé. Écosystème automobile : Les marques Autohome et CARtech de Haier proposent des solutions personnalisées haut de gamme en matière de mobilité et de véhicules.

: Les marques Autohome et CARtech de Haier proposent des solutions personnalisées haut de gamme en matière de mobilité et de véhicules. Écosystème de l'économie numérique : Hainayun et la plateforme d'Internet industriel COSMOPlat AI+ de Haier accélèrent la transformation numérique dans tous les secteurs.

: Hainayun et la plateforme d'Internet industriel COSMOPlat AI+ de Haier accélèrent la transformation numérique dans tous les secteurs. Écosystème robotique : Shanghai STEP Electric Co., Ltd. est la marque phare mondiale de l'écosystème IdO des ascenseurs.

: Shanghai STEP Electric Co., Ltd. est la marque phare mondiale de l'écosystème IdO des ascenseurs. Écosystème des énergies nouvelles : Des solutions telles que l'énergie verte, le stockage et les robots IA favorisent la transition vers la neutralité carbone dans tous les secteurs d'activité.

Le développement coordonné des six écosystèmes sectoriels de Haier a non seulement déclenché une puissante dynamique de croissance pour les marques de l'écosystème, mais a aussi augmenté la valeur de la marque Haier grâce à l'innovation continue des scénarios. Cela a permis à Haier de construire une base compétitive unique et difficile à imiter dans le paysage mondial des marques.

De l'image de marque mondiale à l'autonomisation des écosystèmes

Dans le contexte des bouleversements économiques mondiaux, les marques chinoises accélèrent leur transition de l'« exportation de produits » vers l'« exportation de marques », la création de marques indépendantes et l'innovation technologique devenant des moteurs essentiels de la compétitivité mondiale.

La mondialisation ne consiste pas pour l'industrie chinoise à dépasser les autres, mais à gagner reconnaissance et respect au niveau mondial. Le groupe Haier a été le premier à emprunter cette voie dans les années 1990, en se détournant des équipementiers au profit d'une stratégie de marque indépendante à long terme, et a depuis lors établi sa propre base mondiale pour ouvrir la voie à d'autres marques chinoises.

Aujourd'hui présent dans plus de 200 pays et régions, le groupe Haier occupe la première place du classement mondial des gros appareils électroménagers d'Euromonitor depuis 17 ans. Preuve de sa forte influence au niveau mondial, la marque est classée numéro 1 dans huit pays (dont les États-Unis et la Thaïlande), numéro 3 dans 12 pays (dont le Japon et l'Italie) et numéro 5 dans huit pays (dont l'Allemagne et l'Arabie saoudite).

L'autonomisation mondiale de Haier va au-delà des appareils électroménagers. Hainayun a appliqué les capacités des villes intelligentes au développement d'infrastructures mondiales dans des projets tels que le pont de Panama, tandis que Haier Biomedical continue de réaliser des projets clés à l'étranger, notamment la biobanque du Royaume-Uni, où la marque jouit de la première part de marché aux côtés de six autres pays.

L'IA est maintenant une force décisive et le nouvel ADN des entreprises, des opérations et de l'innovation. 2025 a marqué chez Haier la « première année d'application de l'IA », désormais adoptée par l'ensemble du personnel dans tous les processus. Haier entend se muer en 2026 en entreprise nativement centrée sur l'IA. Alors que la fabrication chinoise se veut de plus en plus création chinoise, Haier représente un modèle de développement qui allie les atouts de la Chine à l'adaptabilité mondiale.

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