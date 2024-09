A Hillstone Networks está incluída pelo segundo ano consecutivo no Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Network Detection and Response

SANTA CLARA, Califórnia, 11 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Hillstone Networks, fornecedora líder de soluções de segurança cibernética, foi reconhecida como uma empresa com forte desempenho no relatório Voice of the Customer for Network Detection and Response (NDR) (Voz do Cliente para Detecção e Resposta de Rede) de 2024. Em um cenário em que a segurança cibernética se tornou uma prioridade crítica para as empresas, a Hillstone Networks emergiu como uma líder inovadora com seu Sistema de Detecção de Violações (BDS), uma solução que ganhou o reconhecimento de especialistas e usuários. Na recém-publicada Voice of the Customer for Network Detection and Response, a Hillstone Networks recebeu uma classificação de 5,0 estrelas, com base em 39 avaliações enviadas em junho de 2024. Esta é a segunda vez que a Hillstone é reconhecida no relatório Voice of the Customer.

"Os clientes falaram e reconheceram nosso compromisso inabalável de fornecer soluções integrativas de segurança cibernética que efetivamente forneceram cobertura, controle e consolidação a mais de 28.000 de seus pares em todo o mundo, em um cenário de segurança cibernética desafiador e dinâmico", declarou Tim Liu, cofundador e CTO da Hillstone Networks. "Continuaremos inovando e expandindo os limites da segurança cibernética para proteger os ativos críticos de nossos clientes."

"Voice of the Customer" é um documento que resume as análises do Gartner Peer Insights em observações para os tomadores de decisão de TI. Essa perspectiva agregada dos pares, juntamente com as análises individuais detalhadas, complementa a pesquisa especializada do Gartner e pode desempenhar um papel fundamental em seu processo de compra, pois se concentra nas experiências diretas dos pares na implementação e operação de uma solução. Em seu relatório mais recente, a Hillstone Networks foi reconhecida no quadrante "Strong Performer" por sua forte experiência geral no mercado de Network Detection and Response (NDR).

Uma das características mais notáveis do NDR da Hillstone é sua capacidade de detectar ameaças em tempo real, aproveitando a tecnologia de inteligência artificial (IA). Essa funcionalidade permite a identificação e resposta imediata a possíveis violações de segurança, o que, de acordo com os usuários, melhorou expressivamente a postura de segurança cibernética de suas organizações.

A análise do comportamento do usuário, com tecnologia de IA, é outro aspecto que recebeu elogios, pois facilita a identificação de comportamentos anômalos na rede. Além disso, os usuários destacaram a interface intuitiva do sistema, que simplifica seu uso e operação, bem como o suporte técnico da Hillstone, que foi descrito como altamente responsivo e eficaz na resolução de problemas.

Acreditamos que com um feedback tão positivo e crescente reconhecimento no mercado, a Hillstone Networks se consolida como uma opção confiável para organizações que buscam fortalecer sua segurança cibernética contra ameaças digitais cada vez mais sofisticadas.

