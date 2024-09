Hillstone Networks Masuk Dalam Daftar Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer Untuk Deteksi dan Respons Jaringan Di Tahun Kedua Berturut-turut

SANTA CLARA, California, 11 September 2024 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks adalah penyedia solusi keamanan siber terkemuka. Hillstone Networks diakui sebagai Strong Performer dalam laporan Voice of the Customer untuk Network Detection and Response (NDR) 2024. Di lingkungan di mana keamanan siber telah menjadi prioritas penting bagi bisnis, Hillstone Networks muncul sebagai pemimpin inovatif dengan Breach Detection System (BDS). Solusi ini telah diakui para ahli dan pengguna. Dalam Voice of the Customer for Network Detection and Response yang belum lama ini diterbitkan, Hillstone Networks mendapat peringkat bintang 5 dari pelanggan berdasarkan 39 ulasan yang dikirimkan pada bulan Juni 2024. Ini kedua kalinya Hillstone mendapat pengakuan dalam laporan Voice of the Customer.

"Pelanggan telah mengutarakan pendapat dan mengakui komitmen kami yang teguh dalam menyediakan solusi keamanan siber integratif yang secara efektif menyediakan cakupan, kontrol, dan konsolidasi kepada lebih dari 28.000 perusahaan di seluruh dunia di bidang keamanan siber yang penuh tantangan dan dinamis ini," kata Tim Liu, salah satu pendiri & CTO Hillstone Networks. "Kami akan terus berinovasi dan mendobrak batas-batas keamanan siber untuk melindungi aset penting milik pelanggan."

"Voice of the Customer" adalah dokumen yang menggabungkan ulasan Gartner Peer Insights menjadi wawasan bagi pengambil keputusan TI. Kumpulan perspektif rekan kerja bersama rincian setiap ulasan melengkapi penelitian ahli Gartner dan dapat berperan penting dalam proses pembelian Anda karena berfokus pada pengalaman rekan kerja langsung yang menerapkan dan melaksanakan solusi. Dalam laporan terbarunya, Hillstone Networks diakui dalam kuadran "Strong Performer" karena pengalaman yang kuat secara keseluruhan di pasar Network Detection and Response (NDR).

Salah satu fitur NDR Hillstone yang paling menonjol adalah kemampuan mendeteksi ancaman di waktu nyata dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Fungsi ini memungkinkan identifikasi dan respons seketika terhadap kemungkinan pelanggaran keamanan, yang menurut pengguna telah jauh lebih meningkatkan postur keamanan siber perusahaan mereka.

Analisis perilaku pengguna yang didukung AI adalah aspek lain yang telah mendapat pujian karena mempermudah identifikasi perilaku anomali pada jaringan. Selain itu, pengguna menyoroti antarmuka yang intuitif di sistem ini yang menyederhanakan penggunaan dan pengoperasiannya serta dukungan teknis Hillstone yang digambarkan sangat responsif dan efektif dalam menyelesaikan masalah.

Kami percaya, ulasan positif dan pengakuan yang terus meningkat di pasar semakin mengukuhkan Hillstone Networks sebagai pilihan tepercaya bagi perusahaan yang ingin memperkuat keamanan siber mereka terhadap ancaman digital yang kian canggih.

