Hillstone Networks второй год включен в Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer NDR

САНТА-КЛАРА, Калифорния, 11 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, ведущий поставщик решений для кибербезопасности, был признан эффективной компанией в отчете Voice of the Customer for Network Detection and Response (NDR) 2024 года. В среде, где кибербезопасность стала критическим приоритетом для бизнеса, компания Hillstone Networks стала инновационным лидером с ее системой Breach Detection System (BDS), решением, которое заслужило признание как экспертов, так и пользователей. В недавно опубликованном отчете Voice of the Customer for Network Detection and Response компания Hillstone Networks получила рейтинг в 5.0 звезд, основанный на 39 отзывах, представленных по состоянию на июнь 2024 года. Это второй раз, когда компания Hillstone была признана в отчете Voice of the Customer.

«Клиенты высказались и признали нашу непоколебимую приверженность предоставлению комплексных решений в области кибербезопасности, которые эффективно обеспечили покрытие, контроль и консолидацию более чем 28 000 коллегам по всему миру в сложном и динамичном ландшафте кибербезопасности», — сказал Тим Лю (Tim Liu), соучредитель и технический директор Hillstone Networks. — Мы продолжим внедрять инновации и расширять границы кибербезопасности для защиты критически важных активов наших клиентов».

Voice of the Customer — это документ, который объединяет обзоры Gartner Peer Insights в идеи для лиц, принимающих решения в сфере ИТ. Эта агрегированная точка зрения коллег, наряду с отдельными подробными обзорами, дополняет экспертные исследования Gartner и может играть ключевую роль в вашем процессе покупки, поскольку она фокусируется на непосредственном опыте коллег по внедрению и эксплуатации решения. В своем последнем отчете компания Hillstone Networks была признана в квадранте «Эффективная компания» за ее сильный общий опыт на рынке Network Detection and Response (NDR).

Одной из самых выдающихся особенностей NDR Hillstone является способность компании обнаруживать угрозы в режиме реального времени, используя технологию искусственного интеллекта (ИИ). Эта функциональность позволяет немедленно выявлять и реагировать на потенциальные нарушения безопасности, что, по мнению пользователей, значительно улучшило положение их организаций в области кибербезопасности.

Анализ поведения пользователей, основанный на ИИ, является еще одним аспектом, который получил похвалу, поскольку он облегчает выявление аномального поведения в сети. Кроме того, пользователи выделили интуитивно понятный интерфейс системы, который упрощает ее использование и эксплуатацию, а также техническую поддержку Hillstone, которая была описана как высоко отзывчивая и эффективная в решении проблем.

Мы считаем, что благодаря такой положительной оценке и растущему признанию на рынке Hillstone Networks укрепляется как надежный вариант для организаций, стремящихся усилить свою кибербезопасность против все более сложных цифровых угроз.

О Gartner Peer Insights™

Gartner, Voice of the Customer for Network Detection and Response, Peer Contributors, 30 августа 2024 г.

Gartner® и Peer Insights™ являются товарными знаками Gartner, Inc. и (или) аффилированных лиц компании. Все права защищены. Материалы Gartner Peer Insights состоят из мнений отдельных конечных пользователей, основанных на их собственном опыте, и не должны толковаться как заявления о фактах, а также не отражают взгляды Gartner или аффилированных лиц компании. Gartner не поддерживает какого-либо поставщика, продукт или услугу, указанные в этих материалах, и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении этих материалов, относительно их точности или полноты, включая любые гарантии коммерческого качества или пригодности для определенной цели.

О Hillstone Networks

Комплексный подход Hillstone Networks к кибербезопасности обеспечивает покрытие, контроль и консолидацию для обеспечения цифровой трансформации более 28 000 предприятий по всему миру. Hillstone Networks является надежным лидером в области кибербезопасности, защищая критически важные активы и инфраструктуру предприятий от периферии до облака, независимо от того, где находится рабочая нагрузка. Для получения дополнительной информации посетите www.hillstonenet.com.

