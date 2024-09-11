Hillstone Networks второй год включен в Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer NDR

News provided by

Hillstone Networks

Sep 11, 2024, 01:00 ET

САНТА-КЛАРА, Калифорния, 11 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, ведущий поставщик решений для кибербезопасности, был признан эффективной компанией в отчете Voice of the Customer for Network Detection and Response (NDR) 2024 года. В среде, где кибербезопасность стала критическим приоритетом для бизнеса, компания Hillstone Networks стала инновационным лидером с ее системой Breach Detection System (BDS), решением, которое заслужило признание как экспертов, так и пользователей. В недавно опубликованном отчете Voice of the Customer for Network Detection and Response компания Hillstone Networks получила рейтинг в 5.0 звезд, основанный на 39 отзывах, представленных по состоянию на июнь 2024 года. Это второй раз, когда компания Hillstone была признана в отчете Voice of the Customer.

«Клиенты высказались и признали нашу непоколебимую приверженность предоставлению комплексных решений в области кибербезопасности, которые эффективно обеспечили покрытие, контроль и консолидацию более чем 28 000 коллегам по всему миру в сложном и динамичном ландшафте кибербезопасности», — сказал Тим Лю (Tim Liu), соучредитель и технический директор Hillstone Networks. — Мы продолжим внедрять инновации и расширять границы кибербезопасности для защиты критически важных активов наших клиентов».

Voice of the Customer — это документ, который объединяет обзоры Gartner Peer Insights в идеи для лиц, принимающих решения в сфере ИТ. Эта агрегированная точка зрения коллег, наряду с отдельными подробными обзорами, дополняет экспертные исследования Gartner и может играть ключевую роль в вашем процессе покупки, поскольку она фокусируется на непосредственном опыте коллег по внедрению и эксплуатации решения. В своем последнем отчете компания Hillstone Networks была признана в квадранте «Эффективная компания» за ее сильный общий опыт на рынке Network Detection and Response (NDR).

Одной из самых выдающихся особенностей NDR Hillstone является способность компании обнаруживать угрозы в режиме реального времени, используя технологию искусственного интеллекта (ИИ). Эта функциональность позволяет немедленно выявлять и реагировать на потенциальные нарушения безопасности, что, по мнению пользователей, значительно улучшило положение их организаций в области кибербезопасности.

Анализ поведения пользователей, основанный на ИИ, является еще одним аспектом, который получил похвалу, поскольку он облегчает выявление аномального поведения в сети. Кроме того, пользователи выделили интуитивно понятный интерфейс системы, который упрощает ее использование и эксплуатацию, а также техническую поддержку Hillstone, которая была описана как высоко отзывчивая и эффективная в решении проблем.

Мы считаем, что благодаря такой положительной оценке и растущему признанию на рынке Hillstone Networks укрепляется как надежный вариант для организаций, стремящихся усилить свою кибербезопасность против все более сложных цифровых угроз.

О Gartner Peer Insights™

Gartner, Voice of the Customer for Network Detection and Response, Peer Contributors, 30 августа 2024 г.

Gartner® и Peer Insights™ являются товарными знаками Gartner, Inc. и (или) аффилированных лиц компании. Все права защищены. Материалы Gartner Peer Insights состоят из мнений отдельных конечных пользователей, основанных на их собственном опыте, и не должны толковаться как заявления о фактах, а также не отражают взгляды Gartner или аффилированных лиц компании. Gartner не поддерживает какого-либо поставщика, продукт или услугу, указанные в этих материалах, и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении этих материалов, относительно их точности или полноты, включая любые гарантии коммерческого качества или пригодности для определенной цели.

О Hillstone Networks

Комплексный подход Hillstone Networks к кибербезопасности обеспечивает покрытие, контроль и консолидацию для обеспечения цифровой трансформации более 28 000 предприятий по всему миру. Hillstone Networks является надежным лидером в области кибербезопасности, защищая критически важные активы и инфраструктуру предприятий от периферии до облака, независимо от того, где находится рабочая нагрузка. Для получения дополнительной информации посетите www.hillstonenet.com.

Контакты для СМИ 
Валерия Дюран (Valeria Duran)
+1 4085086750
[email protected]

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/765968/4899180/Hillstone_Logo.jpg

Also from this source

Hillstone Networks is Included for the Second Consecutive Year in Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Network Detection and Response

Hillstone Networks is Included for the Second Consecutive Year in Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer for Network Detection and Response

Hillstone Networks, a leading provider of cybersecurity solutions, was recognized as a Strong Performer in the 2024 Voice of the Customer for Network ...
Hillstone Networks Launches StoneOS 5.5R11 to Enhance Threat Resilience and Business Efficiency

Hillstone Networks Launches StoneOS 5.5R11 to Enhance Threat Resilience and Business Efficiency

Hillstone Networks, a leader in cybersecurity solutions, has launched the latest version of its operating system, StoneOS 5.5R11. This update...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Computer & Electronics

Image1

High Tech Security

Image1

Telecommunications Industry

Image1

Surveys, Polls and Research

News Releases in Similar Topics