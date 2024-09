Hillstone Networks se incluye por segundo año consecutivo en la Voz del cliente en detección y respuesta de red de Gartner Peer Insights™

SANTA CLARA, California, 10 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad, fue reconocido como empresa de alto desempeño en el informe 2024 de la Voz del cliente en detección y respuesta de red (NDR, por sus siglas en inglés). En un entorno donde la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad crítica para las empresas, Hillstone Networks se ha convertido en un líder innovador con su sistema de detección de brechas (BDS), una solución que se ha ganado el reconocimiento de expertos y usuarios por igual. En el informe recientemente publicado de la Voz del cliente en la detección y respuesta de red, Hillstone Networks recibió una calificación de 5.0 estrellas, basada en 39 reseñas enviadas hasta junio de 2024. Esta es la segunda vez que Hillstone ha sido reconocida en el informe de la voz del cliente.

"Los clientes han hablado y reconocido nuestro compromiso inquebrantable de proporcionar soluciones integrales de ciberseguridad que han brindado cobertura, control y consolidación de manera efectiva a más de 28.000 de sus pares en todo el mundo, en un panorama de ciberseguridad desafiante y dinámico", dijo Tim Liu, cofundador y director de tecnología de Hillstone Networks. "Continuaremos innovando y ampliando los límites de la ciberseguridad para proteger los activos críticos de nuestros clientes".

La "voz del cliente" es un documento que sintetiza las revisiones de Gartner Peer Insights en ideas para los responsables de la toma de decisiones de TI. Esta perspectiva que ha sido agregada por los pares, junto con las revisiones detalladas individuales, es complementaria a la investigación de expertos de Gartner y puede desempeñar un papel clave en su proceso de compra, ya que se centra en las experiencias directas de los pares al implementar y operar una solución. En su informe más reciente, Hillstone Networks fue reconocida en el cuadrante de "Alto desempeño" por su sólida experiencia general en el mercado de detección y respuesta de redes (NDR).

Una de las características más destacadas del NDR de Hillstone es su capacidad para detectar amenazas en tiempo real, al aprovechar la tecnología de inteligencia artificial (IA). Esta funcionalidad permite identificar y dar respuesta inmediata a posibles brechas de seguridad, lo que, según los usuarios, ha mejorado de una manera significativa la postura de ciberseguridad de sus organizaciones.

El análisis del comportamiento del usuario, impulsado por la IA, es otro aspecto que ha recibido elogios, ya que facilita la identificación de comportamientos anómalos en la red. Además, los usuarios han destacado la interfaz intuitiva del sistema, la cual simplifica su uso y operación, así como el soporte técnico de Hillstone, que ha sido descrito como altamente receptivo y efectivo para resolver problemas.

Creemos que con estos comentarios positivos y el creciente reconocimiento en el mercado, Hillstone Networks se consolida como una opción de confianza para las organizaciones que buscan fortalecer su ciberseguridad contra amenazas digitales cada vez más sofisticadas.

Gartner, Voz del cliente en la detección y respuesta de red, pares colaboradores, 30 de agosto de 2024

Gartner® y Peer Insights™ son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Todos los derechos reservados. El contenido de Gartner Peer Insights consiste en las opiniones de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias, y no deben interpretarse como declaraciones de hechos, ni representan los puntos de vista de Gartner o sus afiliados. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en este contenido, ni ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este contenido, sobre su exactitud o integridad, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

El enfoque integral de ciberseguridad de Hillstone Networks proporciona cobertura, control y consolidación para asegurar la transformación digital de más de 28.000 empresas en todo el mundo. Hillstone Networks es un líder confiable en ciberseguridad, que protege los activos críticos y la infraestructura de las empresas, desde el borde hasta la nube, independientemente de dónde resida la carga de trabajo. Para más información, visite www.hillstonenet.com.

