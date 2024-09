Firma Hillstone Networks drugi rok z rzędu znalazła się w raporcie „Voice of the Customer" Gartner Peer Insights™, w kategorii wykrywania i reagowania na zagrożenia w sieci (NDR)

SANTA CLARA, Kalifornia, 11 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Hillstone Networks, czołowy dostawca rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, został uznany za dostawcę osiągającego solidne wyniki (Strong Performer) w kategorii wykrywania i reagowania na zagrożenia w sieci (NDR) w raporcie „Voice of the Customer" za rok 2024. W środowisku, w którym cyberbezpieczeństwo stało się kluczowym priorytetem dla firm, Hillstone Networks jest innowacyjnym liderem dzięki systemowi wykrywania naruszeń - Breach Detection System (BDS), który zyskał uznanie zarówno wśród ekspertów, jak i wśród użytkowników. W niedawno opublikowanym raporcie „Voice of the Customer" firma Hillstone Networks otrzymała ocenę 5,0 gwiazdek w kategorii wykrywania i reagowania na zagrożenia w sieci na podstawie 39 recenzji przesłanych do czerwca 2024 roku. To już drugi raz, kiedy firma została wyróżniona w raporcie „Voice of the Customer".

„Klienci zabrali głos i docenili nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz dostarczania integracyjnych rozwiązań z dziedziny cyberbezpieczeństwa, które skutecznie zapewniają ochronę, kontrolę i konsolidację na rzecz ponad 28 tys. partnerów z całego świata w trudnej i dynamicznej panoramie cyberbezpieczeństwa - powiedział Tim Liu, współzałożyciel i dyrektor generalny ds. technicznych Hillstone Networks. - Zamierzamy w dalszym ciągu wprowadzać innowacje i przesuwać granice cyberbezpieczeństwa coraz dalej, by chronić krytyczne zasoby klientów".

„Voice of the Customer" to dokument, który pozwala przełożyć opinie Gartner Peer Insights na cenne spostrzeżenia dla decydentów z dziedziny informatyki. Zebrane opinie partnerów wraz z indywidualnymi, szczegółowymi recenzjami klientów stanowią uzupełnienie badań ekspertów firmy Gartner i mogą odgrywać kluczową rolę w procesie zakupu, koncentrując się na bezpośrednich doświadczeniach partnerów, związanych z wdrażaniem i obsługą danego rozwiązania. W najnowszym raporcie firma Hillstone Networks została uznana za dostawcę osiągającego solidne wyniki (Strong Performer) z uwagi na jej rozległe doświadczenie w segmencie wykrywania i reagowania na zagrożenia w sieci (NDR).

Jedną z najbardziej wyróżniających się cech systemu NDR firmy Hillstone jest jego zdolność do wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym na podstawie technologii sztucznej inteligencji (AI). Funkcja ta umożliwia natychmiastową identyfikację i reakcję na potencjalne naruszenia bezpieczeństwa, co według użytkowników znacznie poprawiło cyberbezpieczeństwo ich organizacji.

Kolejnym aspektem, który spotyka się z uznaniem, jest oparta na sztucznej inteligencji analiza zachowań użytkowników, ułatwiająca identyfikację anomalii w sieci. Ponadto użytkownicy podkreślali intuicyjny interfejs systemu, który upraszcza jego użytkowanie i obsługę, a także wsparcie techniczne Hillstone, które zostało opisane jako wysoce responsywne i skuteczne w rozwiązywaniu problemów.

Hillstone Networks wierzy, że dzięki tak pozytywnym opiniom i rosnącemu uznaniu na rynku umacnia swoją pozycję jako zaufana opcja dla organizacji pragnących wzmocnić swoje cyberbezpieczeństwo przed coraz bardziej wyrafinowanymi zagrożeniami cyfrowymi.

Gartner, Voice of the Customer for Network Detection and Response, raport na podstawie opinii przedstawicieli branży, 30 sierpnia 2024 r.

Gartner® oraz Peer Insights™ są znakami handlowymi spółki Gartner, Inc. lub jej spółek zależnych. Wszystkie prawa zastrzeżone. Raporty Gartner Peer Insights obejmują opinie poszczególnych użytkowników końcowych oparte na ich doświadczeniu i nie powinny być interpretowane jako fakty ani jako poglądy spółki Gartner lub jej podmiotów stowarzyszonych. Gartner nie promuje żadnego przedsiębiorcy, produktów ani usług wyszczególnionych w treści niniejszego komunikatu, ani nie udziela żadnych gwarancji, określonych w sposób wyraźny bądź dorozumiany, w odniesieniu do rzetelności i kompletności przedmiotowych treści, w tym gwarancji wartości handlowej lub przydatności do określonego zastosowania.

Integracyjne podejście do cyberbezpieczeństwa firmy Hillstone Networks zapewnia zasięg, kontrolę i konsolidację z myślą o bezpieczeństwie dla ponad 28000 przedsiębiorstw globalnych. Hillstone Networks to zaufany partner w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, który chroni krytyczne zasoby i infrastrukturę od brzegu sieci po chmurę wszędzie tam, gdzie występują obciążenia. Więcej informacji na stronie: www.hillstonenet.com.

