ヒルストーン・ネットワークス、Gartner Peer Insights™のネットワーク検知と対応に関する顧客の声部門に2年連続で選ばれる

カリフォルニア州サンタクララ, 2024年9月11日 /PRNewswire/ -- サイバーセキュリティ・ソリューションの大手プロバイダーであるHillstone Networks(ヒルストーン・ネットワークス)は、ネットワーク検知と対応(NDR)に関するVoice of the Customer(顧客の声)部門でStrong Performer(ストロング・パフォーマー)として認められました。サイバーセキュリティが企業にとって重要な優先事項となっている環境において、ヒルストーン・ネットワークスは、専門家とユーザの両方から高い評価を得ているソリューション、Breach Detection System(侵害検出システム、英文略称BDS)を備えた革新的なリーダーとして存在感を増しています。最近公開されたネットワーク検知と対応に関するVoice of the Customer(顧客の声)で、ヒルストーン・ネットワークスは2024年6月時点で提出された39件のレビューに基づいて5つ星の評価を獲得しました。ヒルストーンがVoice of the Customer(顧客の声)レポートで評価されたのは今回で2回目です。

「困難でダイナミックなサイバーセキュリティ環境において、私たちは、世界中の28,000社を超える顧客のためにカバレッジ、制御、統合を効果的に提供してきました。その統合サイバーセキュリティ・ソリューション実現に対する当社の揺るぎない取り組みが、顧客から評価されたことになります」と語るのは、ヒルストーン・ネットワークスの共同創業者兼CTOであるTim Liu氏。「顧客の重要な資産を保護するために、当社はサイバーセキュリティを革新し、限界を押し広げていく所存です。」

「Voice of the Customer(顧客の声)」は、Gartner Peer InsightsのレビューをIT意思決定者向けの知見にまとめたドキュメントです。集約されたピア・レビューアーの視点は、個々の詳細なレビューとともに、ガートナーの専門家による調査を補完するものであり、ソリューションの実装と運用に関するレビューアーの直接的な経験に焦点を当てているため、購入プロセスで重要な役割を果たすことができます。最新のレポートでは、ヒルストーン・ネットワークスは、ネットワーク検知と対応(NDR)市場における総合的に優れた経験が評価され、「Strong Performer(ストロング・パフォーマー)」クアドラントに位置付けられました。

ヒルストーンのNDRの最も優れた機能の1つは、人工知能(AI)テクノロジーを活用してリアルタイムで脅威を検出する機能です。この機能を利用すると、潜在的なセキュリティ侵害を即座に特定して対応できるようになります。ユーザによれば、この機能のおかげで、組織のサイバーセキュリティ体制が大幅に改善されたとのことです。

AIを活用したユーザ行動分析は、高く評価されているもう1つの機能です。この分析機能を利用すると、ネットワーク上の異常な行動を簡単に特定できるようになります。さらに、ユーザが着目したのは、システムの直感的なインターフェイスによって使用と操作が簡素化されている点です。さらに、ヒルストーンの技術サポートも、応答性が高く、問題解決に効果的であると高く評価されました。

このような肯定的なフィードバックと市場での認知度の高まりのおかげで、ヒルストーン・ネットワークスは、高度化するデジタル脅威に対抗してサイバーセキュリティの強化を目指す組織にとって信頼できる選択肢という地位を確立する、と同社は考えています。

Gartner®、Voice of the Customer for Network Detection and Response、Peer Contributors(ピア・コントリビューターズ)、2024年8月30日

Gartner®およびPeer Insights™は、Gartner, Inc.(ガートナー社)および/またはその関連会社の商標です。無断転載を禁じます。Gartner Peer Insightsのコンテンツは、エンドユーザ個人の経験に基づく意見によって構成されているものであり、事実の記述として解釈されるべきではなく、また、Gartnerまたはその関連会社の見解を代表するものでもありません。ガートナーは、本コンテンツに掲載されているベンダー、製品、サービスを推薦するものではなく、本コンテンツに関して、明示または黙示を問わず、その商品性または特定目的への適合性を含む、その正確性または完全性についていかなる保証も行うものではありません。

サイバーセキュリティに対するヒルストーン・ネットワークスの包括的なアプローチは、世界中の28,000社を超える企業のデジタル・トランスフォーメーションを保護するためのカバレッジ、制御、統合を提供します。ヒルストーン・ネットワークスは、ワークロードの所在に関係なく、エッジからクラウドまで企業の重要な資産とインフラを保護する、サイバーセキュリティの信頼できるリーダーです。詳細については、www.hillstonenet.comをご覧ください。

