Společnost Hillstone Networks zařazena již druhým rokem do zprávy platformy Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer pro oblast detekce hrozeb a odezvy sítí

SANTA CLARA, Kalifornie, 11. září 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Hillstone Networks , přední poskytovatel řešení pro kybernetickou bezpečnost, byla zařazena do zprávy Voice of the Customer for Network Detection and Response (Hlas zákazníka pro oblast detekce hrozeb a odezvy sítí) za rok 2024 jako Strong Performer (Silný hráč na trhu). V situaci, kdy se kybernetická bezpečnost stala pro podniky zásadní prioritou, zaujala společnost Hillstone Networks se svým řešením Breach Detection System (BDS) , které si vysloužilo uznání odborníků i uživatelů, pozici předního inovátora. V nedávno zveřejněné zprávě Voice of the Customer for Network Detection and Response získala od zákazníků hodnocení 5,0 hvězdiček na základě 39 recenzí zaslaných do června 2024. Do průzkumu Voice of the Customer se tímto zařadila již druhým rokem po sobě.

„Zákazníci se vyjádřili - a ocenili naše nezlomné odhodlání poskytovat integrativní řešení kybernetické bezpečnosti, která účinně zajišťují pokrytí, kontrolu a konsolidaci více než 28.000 jejich kolegů z celého světa, to vše v náročném a dynamickém prostředí kybernetické bezpečnosti," uvedl spoluzakladatel a technický ředitel společnosti Hillstone Networks Tim Liu. „I nadále jsme připraveni inovovat a posouvat hranice kybernetické bezpečnosti, abychom ochránili kritická aktiva našich zákazníků."

„Voice of the Customer" (Hlas zákazníka) je dokument, který poskytuje odpovědným činitelům v IT informační přehledy vytvořené kompilací uživatelských recenzí z platformy Gartner Peer Insights. Tento souhrnný pohled kolegů společně s podrobnými individuálními recenzemi doplňuje odborný výzkum společnosti Gartner a vzhledem ke svému zaměření na přímé zkušenosti ostatních uživatelů s implementací a provozem řešení může zásadním způsobem ovlivnit proces nákupu. V nejnovějším vydání zprávy byla společnost Hillstone Networks zařazena na základě dobrých celkových zkušeností na trhu řešení pro detekci hrozeb a odezvu sítí (Network Detection and Response, NDR) do kvadrantu „Strong Performer".

Jednou z nejvýraznějších vlastností řešení NDR společnosti Hillstone je schopnost detekovat hrozby v reálném čase pomocí technologie umělé inteligence (AI). Tato funkce umožňuje okamžitě identifikovat potenciální narušení bezpečnosti a reagovat na ně, což podle uživatelů výrazně zlepšilo kybernetickou bezpečnost jejich organizací.

Dalším oceňovaným aspektem je analýza uživatelského chování pomocí umělé inteligence, která usnadňuje identifikaci abnormálního chování na síti. Kromě toho uživatelé vyzdvihují intuitivní rozhraní systému, které zjednodušuje jeho používání a obsluhu, či technickou podporu společnosti Hillstone, popisovanou jako „velmi pohotová a efektivní při řešení problémů".

Věříme, že takto pozitivní zpětná vazba a rostoucí uznání na trhu upevní pozici Hillstone Networks jako důvěryhodné volby pro organizace, které se snaží posílit svou kybernetickou ochranu před stále sofistikovanějšími digitálními hrozbami.

O společnosti Hillstone Networks

Společnost Hillstone Networks zajišťuje komplexní služby kybernetické bezpečnosti včetně pokrytí, kontroly a konsolidace pro zabezpečení digitální transformace více než 28.000 podniků na celém světě. Společnost Hillstone je uznávaným lídrem v oblasti kybernetické bezpečnosti, který chrání klíčová aktiva a infrastrukturu společností od edge až po cloud, bez ohledu na to, kde je největší pracovní zátěž. Další informace najdete na adrese www.hillstonenet.com .

