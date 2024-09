Hillstone Networks sa už druhý rok po sebe objavuje v správe Voice of the Customer Gartner Peer Insights™ pre oblasť sieťovej detekcie a odozvy

SANTA CLARA, Kalifornia, 11. september 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hillstone Networks, popredný poskytovateľ kybernetických bezpečnostných riešení, získala ocenenie ako Silný hráč v správe Voice of the Customer pre oblasť sieťovej detekcie a odozvy (NDR) za rok 2024. V prostredí, kde sa kybernetická bezpečnosť stala pre firmy kľúčovou prioritou, sa Hillstone Networks presadila ako inovatívny líder so svojím systémom na detekciu porušenia (Breach Detection System – BDS), ktoré si vyslúžilo uznanie odborníkov aj používateľov. V nedávno publikovanej správe Voice of the Customer pre sieťovú detekciu a odozvu získala spoločnosť Hillstone Networks zákaznícke hodnotenie 5,0 hviezdičiek na základe 39 recenzií predložených k júnu 2024. Je to už druhýkrát, čo bola spoločnosť Hillstone ocenená v správe Voice of the Customer.

„Zákazníci sa vyjadrili a ocenili naše neochvejné odhodlanie poskytovať integrované kybernetické bezpečnostné riešenia, ktoré účinne priniesli pokrytie, kontrolu a konsolidáciu viac ako 28 000 pracovníkom po celom svete, a to v náročnom a dynamickom prostredí kybernetickej bezpečnosti," povedal Tim Liu, spoluzakladateľ a technický riaditeľ Hillstone Networks. „Aj naďalej budeme inovovať a posúvať hranice kybernetickej bezpečnosti, aby sme ochránili kritické aktíva našich zákazníkov."

„Voice of the Customer" je dokument, ktorý spája recenzie Gartner Peer Insights do prehľadov pre IT manažérov. Tento súhrnný pohľad, spolu s jednotlivými podrobnými recenziami, dopĺňa výskum expertov Gartnera a môže zohrať kľúčovú úlohu v procese nákupu, keďže sa zameriava na priame skúsenosti kolegov s implementáciou a prevádzkou riešenia. Vo najnovšej správe bola spoločnosť Hillstone Networks ocenená v kvadrante „Silný hráč" za svoju celkovú silnú pozíciu na trhu sieťovej detekcie a odozvy (NDR).

Jednou z najvýznamnejších vlastností NDR od Hillstone je schopnosť detegovať hrozby v reálnom čase s podporou umelej inteligencie (AI). Táto schopnosť umožňuje okamžitú identifikáciu a reakciu na potenciálne narušenia bezpečnosti, čo podľa používateľov výrazne zlepšuje kybernetickú bezpečnosť ich organizácií.

Analýza používateľského správania s podporou AI je ďalším aspektom, ktorý si získal uznanie, pretože uľahčuje identifikáciu anomálneho správania v sieti. Používatelia navyše vyzdvihli intuitívne rozhranie systému, ktoré zjednodušuje používanie a obsluhu, ako aj technickú podporu Hillstone, ktorú opísali ako vysoko pohotovú a efektívnu pri riešení problémov.

Veríme, že s takýmito pozitívnymi ohlasmi a rastúcim uznaním na trhu sa Hillstone Networks etabluje ako dôveryhodná voľba pre organizácie, ktoré sa snažia posilniť svoju kybernetickú bezpečnosť v boji proti čoraz sofistikovanejším digitálnym hrozbám.

O Gartner Peer Insights™

Gartner, Voice of the Customer pre sieťovú detekciu a odozvu, prispievatelia z odvetvia, 30. august 2024

Gartner® a Peer Insights™ sú ochranné známky spoločnosti Gartner, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností. Všetky práva vyhradené. Obsah Gartner Peer Insights pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností a nemožno ich považovať za faktické vyhlásenia. Nepredstavujú názory spoločnosti Gartner alebo jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje žiadneho dodávateľa, produkt alebo službu uvedené v tomto obsahu, ani neposkytuje žiadne záruky, výslovné alebo implicitné, s ohľadom na tento obsah, jeho presnosť alebo úplnosť, vrátane akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel.

O spoločnosti Hillstone Networks

Komplexný prístup Hillstone Networks ku kybernetickej bezpečnosti poskytuje pokrytie, kontrolu a konsolidáciu na zabezpečenie digitálnej transformácie viac ako 28 000 podnikom po celom svete. Hillstone Networks je v oblasti kybernetickej bezpečnosti dôveryhodným lídrom, ktorý chráni kritické aktíva a infraštruktúru podnikov od okrajových zariadení po cloud, bez ohľadu na to, kde sa nachádza pracovná záťaž. Viac informácií nájdete na stránke www.hillstonenet.com.

