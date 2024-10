A HONOR apresenta o Circle to Search with Google no HONOR Magic V3 e no HONOR 200 Series

A disponibilidade de novos recursos destaca a HONOR e o Google e o compromisso deles de tornar a tecnologia de IA móvel mais acessível a todos

SHENZHEN, China, 10 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A HONOR, marca global de tecnologia, anunciou hoje a disponibilização do Circle to Search with Google[1] no emblemático HONOR Magic V3, o smartphone dobrável interno mais fino do mundo, e do HONOR 200 Series, proporcionando desempenho superior e uma experiência inigualável de fotografia de retrato em nível de estúdio. O novo aperfeiçoamento garante que todos possam se beneficiar dos mais recentes avanços em IA, proporcionando uma experiência de pesquisa perfeita e intuitiva aos usuários de smartphones em todo o mundo.

"Os aperfeiçoamentos em IA estão transformando a maneira como trabalhamos, aprendemos, fazemos compras, criamos e interagimos com nossos dispositivos. Caso você necessite de assistência para tradução, ajuda com o dever de casa ou simplesmente queira obter mais informações sobre uma imagem que chamou sua atenção nas mídias sociais, nossos smartphones se tornaram uma fonte de consulta para buscar essas informações", disse George Zhao, CEO da HONOR. "Como uma marca de tecnologia voltada para o ser humano, a HONOR tem o compromisso de levar os benefícios da IA a todos. Graças à nossa estreita colaboração com o Google e ao fato de apresentarmos esse recurso não apenas a uma, mas a duas de nossas populares linhas de smartphones, agora é possível disponibilizar um mundo de informações na ponta dos dedos, oferecendo um nível totalmente novo de conveniência na vida cotidiana das pessoas".

O Circle to Search permite que os usuários pesquisem instantaneamente qualquer coisa que vejam em seus telefones com o Google. Com o Circle to Search, os usuários podem simplesmente circular, destacar, rabiscar ou tocar em qualquer lugar da tela para selecionar o texto, a imagem ou o vídeo sobre o qual desejam pesquisar mais informações, sem alternar entre aplicativos. O Circle to Search facilita ainda mais a busca por tudo que inspira você.

A Jornada de IA da HONOR: Construindo um ecossistema de IA abrangente e responsável

Reconhecendo o papel fundamental da IA na formação de estilos de vida futuros, a HONOR há muito tempo considera a IA uma prioridade estratégica. Por meio de pesquisa e desenvolvimento contínuos e colaboração aberta com parceiros do setor, a HONOR se dedica a enriquecer seu ecossistema de IA no dispositivo, oferecendo soluções de IA inovadoras para consumidores do mundo todo. No início deste ano, a HONOR lançou a Arquitetura de IA de Quatro Camadas da HONOR, um projeto para adoção em todo o setor que, em última análise, beneficiará os usuários em todos os lugares. Adotando uma estratégia de IA híbrida que integra totalmente a IA no dispositivo e os recursos de IA na nuvem, a HONOR desenvolveu uma arquitetura de segurança em várias camadas e o HONOR Personal Cloud Compute, protegendo os dados e a privacidade do usuário durante as interações com os serviços de IA na nuvem.

Apresentado na IFA 2024, o mais recente e emblemático HONOR Magic V3 dobrável apresenta uma série de recursos pioneiros de IA. Em parceria com o Google, o HONOR Magic V3 é equipado com as ferramentas AI Eraser, Face to Face Translation e HONOR Notes, oferecendo aos usuários recursos de produtividade de alto nível. Mantendo sua abordagem centrada no usuário, a HONOR lançou a primeira tecnologia de proteção ocular AI Defocus e a primeira tecnologia antifraude AI Deepfake Detection do setor, abordando preocupações comuns de saúde e segurança associadas ao uso de smartphones. Além disso, executando o MagicOS 8.0.1, os dispositivos HONOR vêm com o Magic Portal e o Magic Capsule baseados em intenção, redefinindo as interações entre humanos e dispositivos para oferecer aos usuários a conveniência ideal.

Preço e disponibilidade

Enquanto a série HONOR 200 tenha alcançado um sucesso notável desde sua estreia mundial em junho, o HONOR Magic V3 também está disponível nos mercados internacionais desde 5 de setembro, com preços a partir de 1.999 euros.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma fornecedora líder global de dispositivos inteligentes. Sua meta é tornar-se uma marca icônica global de tecnologia e criar um mundo inteligente para todos por meio de seus poderosos produtos e serviços. Com um foco inabalável em P&D, a empresa assumiu o compromisso de desenvolver tecnologias que possibilitem às pessoas de todo o mundo ultrapassarem seus limites, dando-lhes a liberdade de realizar e fazer mais. Oferecendo uma linha completa de smartphones, tablets, laptops e dispositivos vestíveis de alta qualidade para atender a todos os orçamentos, o portfólio de produtos inovadores, premium e confiáveis da HONOR permite que as pessoas sejam uma versão melhor de si mesmas.

