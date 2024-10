Společnost HONOR představuje funkci Circle to Search s využitím služby Google na zařízeních HONOR Magic V3 a HONOR 200

Dostupnost nové funkce podtrhuje závazek společnosti HONOR a Google zpřístupnit mobilní technologii využívající umělou inteligenci všem

ŠEN-ČEN, Čína, 10. října 2024 /PRNewswire/ – Globální technologická značka HONOR dnes oznámila dostupnost funkce Circle to Search s využitím služby Google[1] u vlajkové lodi HONOR Magic V3, nejtenčím skládacím smartphonu na světě, a rovněž v řadě HONOR 200, která přináší vynikající výkon a bezkonkurenční zážitek z portrétních fotografií té nejvyšší úrovně. Zásluhou tohoto nového vylepšení může kdokoli využívat nejnovější inovace v oblasti umělé inteligence a uživatelé chytrých telefonů po celém světě si mohou užívat bezproblémového a intuitivního vyhledávání.

„Vylepšení v oblasti umělé inteligence mění způsob, jakým pracujeme, učíme se, nakupujeme, tvoříme a komunikujeme se svými zařízeními. Ať už potřebujete pomoc s překladem, domácími úkoly nebo se jenom chcete dozvědět víc o nějakém obrázku, který vás zaujal na sociálních sítích, naše chytré telefony se staly zdrojem, kde tyto informace hledáte," prohlásil George Zhao, generální ředitel společnosti HONOR. „Jako technologická značka zaměřená na člověka se HONOR snaží přinášet výhody umělé inteligence každému. Díky naší úzké oborové spolupráci se společností Google a zavedení této funkce ne do jedné, ale hned do dvou našich oblíbených řad chytrých telefonů, je teď možné zpřístupnit všem svět informací a nabídnout dosud nepoznanou novou úroveň pohodlí v každodenním životě."

Funkce Circle to Search umožňuje uživatelům okamžitě ve službě Google vyhledat cokoli, co vidí v telefonu. Pomocí funkce Circle to Search můžou uživatelé jednoduše zakroužkovat, zvýraznit, načmárat nebo klepnout kamkoli na obrazovku, a tak vybrat text, obrázek či video, o kterém chtějí vyhledat další informace, aniž by museli přepínat aplikace. S funkcí Circle to Search je hledání všeho, co vás inspiruje, ještě jednodušší.

Cesta společnosti HONOR vstříc umělé inteligenci: Budování komplexního a odpovědného ekosystému umělé inteligence

Společnost HONOR si uvědomuje klíčovou roli umělé inteligence v procesu utváření budoucího životního stylu a dlouhodobě ji bere za strategickou prioritu. Prostřednictvím neustálého výzkumu a vývoje i otevřené spolupráce s průmyslovými partnery se společnost HONOR zabývá obohacování svého ekosystému umělé inteligence v zařízeních a poskytuje spotřebitelům po celém světě průlomová řešení využívající umělou inteligenci. Začátkem letošního roku společnost HONOR představila čtyřvrstvou architekturu umělé inteligence HONOR, kterou má v plánu si osvojit celé odvětví a z níž budou v konečném důsledku těžit uživatelé na celém světě. V rámci strategie hybridní umělé inteligence, která plně integruje funkce umělé inteligence v zařízení a cloudové umělé inteligence, vyvinula společnost HONOR vícevrstvou bezpečnostní architekturu a osobní cloudový výpočetní systém HONOR, který chrání uživatelská data a soukromí během interakce s cloudovými službami umělé inteligence.

Nejnovější vlajková loď na poli skládacích telefonů, HONOR Magic V3, představená na veletrhu IFA 2024, je vybavena řadou přelomových funkcí umělé inteligence. Díky spolupráci se společností Google je model HONOR Magic V3 vybaven nástroji AI Eraser, Face to Face Translation a HONOR Notes, jež přinášejí uživatelům profesionální funkce pro zvýšení produktivity. V souladu se svým přístupem zaměřeným na uživatele představila společnost HONOR první technologii ochrany očí před rozostřením s využitím umělé inteligence a technologii proti podvodům s využitím umělé inteligence pro detekci falešných snímků, které řeší běžné zdravotní a bezpečnostní problémy spojené s používáním chytrých telefonů. Kromě toho jsou zařízení HONOR se systémem MagicOS 8.0.1 vybavena aplikacemi Magic Portal a Magic Capsule založenými na záměrech – ty nově definují interakci mezi člověkem a zařízením a zprostředkovávají uživatelům optimální pohodlí.

Ceny a dostupnost

Řada HONOR 200 zaznamenala od svého celosvětového debutu v červnu pozoruhodný úspěch a řada HONOR Magic V3 je navíc od 5. září k dispozici také na mezinárodních trzích – a to za ceny od 1999 EUR.

O společnosti HONOR

Společnost HONOR je předním světovým dodavatelem chytrých zařízení. Jejím cílem je stát se ikonickou globální technologickou značkou a prostřednictvím svých výkonných produktů a služeb vytvořit nový inteligentní svět pro každého. S neochvějným zaměřením na výzkum a vývoj vytváří technologie, které lidem po celém světě umožňují překonávat hranice a přináší jim svobodu dosáhnout a vykonat více. Značka HONOR nabízí celou řadu vysoce kvalitních chytrých telefonů, tabletů, notebooků a nositelných zařízení ve všech cenových kategoriích. Její inovativní a spolehlivé špičkové produkty pomáhají uživatelům stát se dokonalejšími verzemi sebe samých.

