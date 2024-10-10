HONOR представляет Circle to Search от Google на HONOR Magic V3 и HONOR 200 Series

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HONOR

Oct 10, 2024, 05:00 ET

Наличие новой функции подчеркивает стремление HONOR и Google сделать мобильную технологию ИИ более доступной для всех

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 10 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Глобальный технологический бренд HONOR сегодня объявил о доступности функции Circle to Search от Google[1] на флагманском смартфоне HONOR Magic V3, самом тонком складном смартфоне в мире, а также на смартфоне серии HONOR 200, обеспечивающем превосходную производительность и непревзойденный опыт портретной фотографии студийного уровня. Новая функция гарантирует, что каждый сможет воспользоваться последними достижениями в области искусственного интеллекта, обеспечивая бесперебойный и интуитивно понятный поиск для пользователей смартфонов по всему миру.

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HONOR
HONOR

«Усовершенствования в области ИИ трансформируют то, как мы работаем, учимся, совершаем покупки, занимаемся творчеством и взаимодействуем с нашими устройствами. Независимо от того, нужна ли вам помощь в переводе, в выполнении домашней работы или же вы просто хотите узнать больше об изображении, которое привлекло ваше внимание в социальных сетях, наши смартфоны стали источником для поиска этой информации», – сказал Джордж Чжао (George Zhao), генеральный директор HONOR. «Являясь технологическим брендом, ориентированным на человека, HONOR стремится предоставить всем возможность получения преимуществ от использования ИИ. Благодаря нашему тесному сотрудничеству с Google и введению этой функции сразу в две наши популярные линейки смартфонов теперь можно разблокировать мир информации под рукой, предлагая совершенно новый уровень удобства в повседневной жизни».

Circle to Search позволяет пользователям мгновенно искать все, что они видят на своем телефоне, с помощью Google. С помощью Circle to Search пользователи могут просто обвести, выделить, подчеркнуть или коснуться любого места экрана, чтобы выбрать текст, изображение или видео, о которых они хотят найти дополнительную информацию, без переключения между приложениями. Circle to Search упрощает поиск того, что вас вдохновляет.

[1] Google и Android являются товарными знаками Google LLC.

Путешествие с ИИ от HONOR: Создание всеобъемлющей и ответственной экосистемы ИИ
Признавая ключевую роль ИИ в формировании будущего образа жизни, HONOR уже давно считает ИИ своим стратегическим приоритетом. Благодаря постоянным исследованиям и разработкам и открытому сотрудничеству с отраслевыми партнерами HONOR стремится обогатить свою экосистему ИИ на устройствах, предоставляя передовые ИИ-решения потребителям по всему миру. Ранее в этом году HONOR представила четырехслойную архитектуру ИИ HONOR, концептуальный проект для внедрения по всей отрасли, который в конечном итоге даст преимущества пользователям во всем мире. Реализуя гибридную стратегию ИИ, которая полностью интегрирует возможности ИИ на устройствах и облачного ИИ, HONOR разработала многоуровневую архитектуру безопасности и персональные облачные вычисления HONOR, защищая пользовательские данные и конфиденциальность во время взаимодействия с облачными сервисами ИИ. 

Представленный на IFA 2024, новейший флагманский складной смартфон HONOR Magic V3 обладает множеством новаторских возможностей ИИ. В партнерстве с Google, HONOR Magic V3 оснащен такими инструментами как AI Eraser, Face to Face Translation и HONOR Notes, которые предоставляют пользователям профессиональные функции повышения производительности. В соответствии со своим ориентированным на пользователя подходом HONOR представила первую в отрасли технологию AI Defocus Eye Protection Technology и AI Deepfake Detection Anti-Fraud Technology, призванные решать типичные проблемы со здоровьем и безопасностью, связанные с использованием смартфонов. Кроме того, работая на MagicOS 8.0.1, устройства HONOR поставляются с Magic Portal и Magic Capsule на основе намерений, переопределяя взаимодействие между человеком и устройством, чтобы предложить пользователям оптимальные удобства.

Цена и доступность
Несмотря на то, что серия HONOR 200 достигла значительных успехов с момента своего мирового дебюта в июне, HONOR Magic V3 также доступен на международных рынках с 5 сентября по цене от 1999 евро.

Об  HONOR  
HONOR является ведущим мировым поставщиком смарт-устройств. Компания стремится стать мировым культовым технологическим брендом и строить новый интеллектуальный мир для каждого посредством своих мощных изделий и услуг. Неизменно уделяя большое внимание исследованиям и разработкам, компания стремится создавать технологии, которые позволяют людям во всем мире выходить за пределы возможностей, обеспечивая свободу больше действовать и достигать. Портфолио инновационной, премиальной и надежной продукции HONOR, включающее линейку высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и носимой техники на любой кошелек, дает людям возможность стать лучшей версией себя. 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт HONOR по адресу www.honor.com

https://community.honor.com/    
https://www.facebook.com/honorglobal/    
https://twitter.com/Honorglobal    
https://www.instagram.com/honorglobal/    
https://www.youtube.com/c/HonorOfficial    

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2525526/HONOR.jpg 

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