HONOR、HONOR Magic V3およびHONOR 200シリーズにGoogleでCircle to Searchを導入

新機能は、モバイルAI技術を誰もが利用できるようにするというHONORとGoogleのコミットメントを強調

中国、深セン、2024年10月10日 /PRNewswire/ -- グローバルテクノロジーブランドHONORは本日、世界で最もスリムな内折りたたみ式スマートフォンのフラッグシップモデルHONOR Magic V3と、優れたパフォーマンスと比類のないスタジオレベルのポートレート写真体験を提供するHONOR 200シリーズで、Google[1]でCircle to Searchを利用可能にすることを発表しました。この新しい機能強化により、誰もが最新のAIの恩恵を受けられるようになり、世界中のスマートフォンユーザーにシームレスで直感的な検索体験を提供します。

「AIの強化は、私たちの仕事、学習、買い物、創作、そしてデバイスとの関わり方を変革しています。翻訳支援や宿題の手伝いが必要な場合でも、単にソーシャルメディアで目に留まった画像について詳しく知りたい場合でも、私たちのスマートフォンはこうした情報を検索するための最も頼りになる情報源となっています」と、HONORのCEOであるGeorge Zhaoは述べています。「人間中心のテクノロジー・ブランドとして、HONORはAIの利点をすべての人にもたらすことを約束します。Googleとの緊密な業界コラボレーションのおかげで、そしてこの機能を当社の人気スマートフォンラインの1つだけでなく2つに導入することで、指先で情報の世界を解き放つことが可能になり、人々の日常生活にまったく新しいレベルの利便性を提供することができます。」

Circle to Searchは、ユーザーが携帯電話で見たあらゆるものをGoogleで即座に検索できるようにします。Circle to Searchを使えば、ユーザーはアプリを切り替えることなく、画面上の任意の場所を丸で囲んだり、ハイライトしたり、落書きしたり、タップするだけで、詳細情報を検索したいテキスト、画像、動画を選択できます。Circle to Searchは、あなたのインスピレーションを刺激するものを、より簡単に検索できるようにします。

[1] GoogleおよびAndroidはGoogle LLCの商標です。

HONORのAIの旅:包括的で責任あるAIエコシステムの構築

将来のライフスタイルの形成におけるAIの極めて重要な役割を認識し、HONORは長年にわたりAIを戦略的優先事項として位置づけてきました。継続的な研究開発と業界パートナーとのオープンな協力を通じて、HONORはオンデバイスAIエコシステムを充実させ、世界中の消費者に先進的なAIソリューションを提供することに専念しています。今年初め、HONORはオノールの4層AIアーキテクチャを発表しました。これは、最終的にあらゆるユーザーに利益をもたらす業界全体の採用のための青写真です。HONORは、オンデバイスAIとクラウドAI機能を完全に統合するハイブリッドAI戦略を採用し、多層的なセキュリティ・アーキテクチャとHONORパーソナルクラウドコンピュートを開発し、クラウドAIサービスとのインタラクション中にユーザーデータとプライバシーを保護します。

IFA 2024で発表された最新のフラッグシップ折りたたみ式HONOR Magic V3は、先駆的なAI機能を多数搭載しています。Googleとの提携により、HONOR Magic V3はAI Eraser、Face to Face Translation 、HONOR Notesツールを搭載し、ユーザーにプロ級の生産性機能を提供します。ユーザー中心のアプローチに基づき、HONORは業界初のAI Defocus Eye Protection TechnologyとAI Deepfake Detection Anti-Fraud Technologyを導入し、スマートフォンの使用に関連する一般的な健康と安全の懸念に対処しています。さらに、MagicOS 8.0.1で動作するHONORデバイスには、インテントベースのMagic PortalとMagic Capsuleが搭載されており、人間とデバイスの相互作用を再定義し、ユーザーに最適な利便性を提供します。

価格と入手可能性

HONOR 200シリーズは6月の世界デビュー以来、目覚ましい成功を収めていますが、HONOR Magic V3は9月5日から国際市場でも販売されており、価格は1,999ユーロからとなっています。

HONORについて

HONORは、スマートデバイスの世界的な大手プロバイダーです。世界的に冠たるアイコニックな技術系ブランドとなることを目指しており、優れた製品とサービスを通じてすべての人に新たな知的世界を創造すべく、日々研鑽を積んでいます。研究開発への揺るぎないこだわりを持ち、世界中の人々が限界を打破し、さらに多くを成し遂げるための自由な行動を可能にする技術の開発に取り組んでいます。HONORの革新的で上級かつ信頼性の高い製品群は、幅広い予算に対応した高品質のスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ウェアラブルデバイスを提供しており、より良い自分になることを可能にします。

詳細については、HONORのオンラインwww.honor.comをご覧ください

