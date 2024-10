HONOR présente Circle to Search with Google sur les séries HONOR Magic V3 et HONOR 200

La disponibilité de cette nouvelle fonctionnalité souligne l'engagement de HONOR et de Google à rendre la technologie mobile d'intelligence artificielle plus accessible à tous

SHENZHEN, Chine, 10 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La marque de technologie mondiale HONOR a annoncé aujourd'hui la disponibilité de Circle to Search with Google[1] sur le remarquable HONOR Magic V3, le smartphone pliable le plus fin au monde, ainsi que sur la série HONOR 200, offrant des performances supérieures et une expérience de photographie de portrait inégalée et de qualité studio. Cette nouvelle amélioration permet à chacun de bénéficier des dernières avancées en matière d'IA, en offrant une expérience de recherche transparente et intuitive aux utilisateurs de smartphones du monde entier.

« Les progrès de l'IA transforment la façon dont nous travaillons, apprenons, achetons, créons et interagissons avec nos appareils. Que vous ayez besoin d'une aide à la traduction, d'une aide aux devoirs ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur une image qui a attiré votre attention sur les réseaux sociaux, nos smartphones sont devenus notre première source de recherche d'informations », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR. « En tant que marque de technologie centrée sur l'humain, HONOR s'engage à apporter les avantages de l'IA à tous. Grâce à notre étroite collaboration avec Google et à l'introduction de cette fonctionnalité non pas dans une, mais dans deux de nos gammes de smartphones les plus populaires, il est désormais possible d'accéder à un monde d'informations du bout des doigts, ce qui offre un tout nouveau niveau de commodité dans la vie quotidienne des gens ».

Circle to Search permet aux utilisateurs de rechercher instantanément tout ce qu'ils voient sur leur téléphone avec Google. Grâce à cette fonctionnalité, ils peuvent simplement entourer, surligner, gribouiller ou tapoter n'importe où sur leur écran pour sélectionner le texte, l'image ou la vidéo qu'ils souhaitent rechercher pour obtenir plus d'informations, sans changer d'application. Circle to Search facilite encore plus la recherche de ce qui vous inspire.

Le parcours de HONOR en matière d'IA : construire un écosystème d'IA complet et responsable

Reconnaissant le rôle central de l'IA dans le façonnement des modes de vie futurs, HONOR considère depuis longtemps l'IA comme une priorité stratégique. Grâce à une R&D continue et à une collaboration ouverte avec des partenaires industriels, HONOR se consacre à l'enrichissement de son écosystème d'IA sur appareils, offrant des solutions d'IA avant-gardistes aux consommateurs du monde entier. Plus tôt dans l'année, HONOR a dévoilé l'architecture d'IA à quatre couches de HONOR, un modèle d'adoption à l'échelle de l'industrie qui profitera en fin de compte à tous les utilisateurs. Adoptant une stratégie hybride en matière d'IA qui intègre pleinement les capacités d'IA à la fois sur appareils et dans le cloud, HONOR a développé une architecture de sécurité multicouche et le HONOR Personal Cloud Compute, protégeant ainsi les données et la vie privée de l'utilisateur lors des interactions avec les services d'IA dans le cloud.

Dévoilé lors de l'IFA 2024, le dernier smartphone phare pliable HONOR Magic V3 doté d'une multitude de fonctionnalités pionnières en matière d'IA. En partenariat avec Google, le HONOR Magic V3 est pourvu des outils AI Eraser, Face to Face Translation et HONOR Notes, offrant aux utilisateurs des fonctions de productivité de premier ordre. Fidèle à son approche centrée sur l'utilisateur, HONOR a introduit la première technologie de protection oculaire, AI Defocus, et la première technologie anti-fraude, AI Deepfake Detection, qui répondent aux préoccupations communes en matière de santé et de sécurité liées à l'utilisation des smartphones. En outre, fonctionnant sous MagicOS 8.0.1, les appareils HONOR possèdent Magic Portal et Magic Capsule, basées sur l'intention, qui redéfinissent les interactions homme-appareil afin d'offrir aux utilisateurs un confort optimal.

Prix et disponibilité

Alors que la série HONOR 200 connaît un succès exceptionnel depuis ses débuts mondiaux en juin, le HONOR Magic V3 est également disponible sur les marchés internationaux depuis le 5 septembre, avec des prix à partir de 1 999 euros.

