HONOR predstavuje Circle to Search s Google na telefónoch série HONOR Magic V3 a HONOR 200

Dostupnosť novej funkcie zdôrazňuje záväzok spoločností HONOR a Google sprístupniť mobilnú umelú inteligenciu pre každého

SHENZHEN, Čína, 10. október 2024 /PRNewswire/ – Globálna technologická značka HONOR dnes oznámila dostupnosť služby Circle to Search s Google[1] na svojej vlajkovej lodi HONOR Magic V3, najtenšom dovnútra skladacom smartfóne na svete, ako na modeloch série HONOR 200, ktorý poskytuje vynikajúci výkon a bezkonkurenčný zážitok z portrétnej fotografie na ateliérovej úrovni. Vďaka tomuto vylepšeniu môže každý ťažiť z najnovších pokrokov AI a prináša bezproblémové a intuitívne vyhľadávanie používateľom smartfónov na celom svete.

HONOR

„Pokroky AI menia spôsob, akým pracujeme, učíme sa, nakupujeme, tvoríme a komunikujeme prostredníctvom zariadení. Či už potrebujete pomoc s prekladom, s domácimi úlohami, alebo sa jednoducho chcete dozvedieť viac o obrázku, ktorý vás zaujal na sociálnych sieťach, smartfóny sa stali hlavným zdrojom na vyhľadávanie týchto informácií," povedal George Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR. „HONOR, ako technologická značka zameraná na človeka, je odhodlaná prinášať výhody AI všetkým. Vďaka našej úzkej spolupráci so spoločnosťou Google a zavedením tejto funkcie nie do jednej, ale hneď do dvoch z našich obľúbených sérií smartfónov, teraz môžete odomknúť svet informácií na dosah ruky, čo ponúka úplne novú úroveň pohodlia v každodennom živote ľudí."

Circle to Search umožňuje používateľom okamžite vyhľadať čokoľvek, čo vidia na svojom telefóne, pomocou Google. Vďaka funkcii Circle to Search môžu používatelia jednoducho zakrúžkovať, zvýrazniť, načmárať alebo klepnúť kdekoľvek na obrazovke a vybrať text, obrázok alebo video, o ktorom chcú vyhľadať ďalšie informácie, bez prepínania aplikácií. Pomocou funkcie Circle to Search môžete ešte jednoduchšie vyhľadávať všetko, čo vás inšpiruje.

Cesta umelej inteligencie spoločnosti HONOR: Budovanie komplexného a zodpovedného ekosystému umelej inteligencie

Spoločnosť HONOR, ktorá uznáva kľúčovú úlohu AI pri formovaní budúceho životného štýlu, ju už dlho považuje za strategickú prioritu. Prostredníctvom nepretržitého výskumu a vývoja, ako aj otvorenej spolupráce s partnermi v odvetví sa HONOR zameriava na obohacovanie svojho ekosystému AI priamo v zariadení a dodáva spotrebiteľom na celom svete pokrokové riešenia AI. Začiatkom tohto roka spoločnosť HONOR predstavila štvorvrstvovú architektúru AI značky HONOR, modelom na prijatie v celom odvetví, ktorý bude v konečnom dôsledku prínosom pre používateľov všade na svete. Spoločnosť HONOR, ktorá prijala hybridnú stratégiu AI s plnou integráciou AI v zariadení a možností AI v cloude, vyvinula viacvrstvovú bezpečnostnú architektúru a HONOR Personal Cloud Compute, s ochranou používateľských dát a súkromia pri interakcií s cloudovými službami AI.

Najnovšia vlajková loď, skladací smartfón HONOR Magic V3, predstavený na IFA 2024, ponúka množstvo prevratných možností AI. V spojení so spoločnosťou Google je HONOR Magic V3 vybavený nástrojmi AI Eraser, Face to Face Translation a HONOR Notes, ktoré používateľom umožňujú využívať profesionálne funkcie pre produktivitu práce. V súlade so svojím prístupom zameraným na používateľov predstavila spoločnosť HONOR prvú technológiu ochrany očí AI Defocus a technológiu AI Deepfake Detection Anti-Fraud, ktorá rieši bežné zdravotné a bezpečnostné problémy spojené s používaním smartfónov. Zariadenia HONOR, s operačným systémom MagicOS 8.0.1, sa navyše dodávajú s portálom Magic Portal a Magic Capsule so zámerom nanovo definovať interakcie medzi človekom a zariadením, aby používateľom ponúkli optimálne pohodlie.

Cena a dostupnosť

Zatiaľ čo séria HONOR 200 dosiahla pozoruhodný úspech od svojho celosvetového debutu v júni, HONOR Magic V3 je dostupný od 5. septembra na medzinárodných trhoch, s cenou od 1 999 EUR.

O spoločnosti HONOR

HONOR je popredným svetovým dodávateľom inteligentných zariadení. Vynakladá úsilie stať sa globálnou ikonickou technologickou značkou a vytvárať nový inteligentný svet pre každého prostredníctvom svojich výkonných produktov a služieb. S neochvejným zameraním na výskum a vývoj je spoločnosť odhodlaná vyvíjať technológie, ktoré umožňujú ľuďom na celom svete ísť ďalej a dávajú im slobodu dosiahnuť a urobiť viac. Portfólio inovatívnych, prémiových a spoľahlivých produktov HONOR ponúka rad vysokokvalitných smartfónov, tabletov, notebookov a nositeľných zariadení, ktoré vyhovujú každému rozpočtu a umožňujú ľuďom stať sa lepšou verziou samých seba.

