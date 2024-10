榮耀在HONOR Magic V3和HONOR 200系列手機上推出谷歌Circle to Search功能

Circle to Search功能使用戶可以立即通過手機,使用谷歌搜索所看到的任何內容。通過Circle to Search功能,用戶只需在屏幕上畫圈、抹亮、塗寫或輕觸任意位置,即可選擇想要搜索更多信息的文本、圖像或視頻,無需切換應用程序。Circle to Search功能讓搜索任何激發靈感的內容變得更加簡單。

[1] Google和Android是Google LLC的商標。

榮耀的AI之旅:構建全面且負責任的AI生態系統

榮耀認識到AI在塑造未來生活方式中的關鍵作用,一直將AI視為戰略重點。通過持續的研發投入以及與行業夥伴的開放合作,榮耀致力於豐富其設備端AI生態系統,為全球消費者提供前瞻性的AI解決方案。今年早些時候,榮耀發布了榮耀四層AI架構,這是推動行業廣泛採用的藍圖,最終將惠及全球各地的用戶。榮耀採用混合AI戰略,將設備端AI與雲端AI能力充分融合,開發了多層安全架構和榮耀個人雲計算平台,在用戶與雲端AI服務交互的過程中保障用戶數據和隱私安全。

在2024年IFA(柏林國際電子消費品展覽會)上發布的最新旗艦折疊屏手機HONOR Magic V3,搭載了一系列開創性的AI能力。HONOR Magic V3與谷歌合作,配備了AI消除、面對面翻譯和榮耀筆記等工具,為用戶提供專業級的生產力功能。秉承以用戶為中心的理念,榮耀正式面向全球發布行業首個跨應用開放生態智能體,並首次向外界展示了榮耀AI Agent的「一鍵取消自動續費」、AI反詐等多項AI創新成果,為AI手機發展提供新思考。此外,運行MagicOS 8.0.1操作系統的榮耀設備,還配備了基於意圖的Magic Portal和Magic Capsule,重新定義了人機交互,為用戶提供最佳便利。

價格和供應

自今年6月全球首秀以來,HONOR 200系列取得了顯著成功,而HONOR Magic V3也自9月5日起在國際市場上市,起售價為1999歐元。

