榮耀在HONOR Magic V3和HONOR 200系列手機上推出谷歌Circle to Search功能
新聞提供者榮耀
12 10月, 2024, 19:33 CST
新功能的推出彰顯榮耀和谷歌讓移動AI技術更加普及、惠及每個人的承諾
中國深圳2024年10月12日 /美通社/ -- 全球科技品牌榮耀今天宣布，在其旗艦產品——輕薄的向內摺疊智能手機HONOR Magic V3以及HONOR 200系列手機上，推出谷歌 (Google) Circle to Search功能[1]，帶來卓越性能和無與倫比的影棚級人像攝影體驗。此次新改進確保每個人都能享受到最新的人工智能(AI)技術成果，為全球智能手機用戶帶來無縫直觀的搜索體驗。
榮耀CEO趙明表示：「AI的改進正在改變我們的工作方式、學習方式、購物方式、創作方式以及與設備的交互方式。無論你需要翻譯幫助、作業輔導，還是僅僅想了解社交媒體上吸引你注意的圖片的更多信息，智能手機都已經成為我們搜索這些信息的主要工具。作為一個以人為本的科技品牌，榮耀致力於將AI的益處帶給每個人。感謝我們與谷歌在行業內的緊密合作，通過在我們並非一款而是兩款熱門智能手機系列中引入這一功能，現在人們只需動動手指就能解鎖海量信息，這為人們的日常生活帶來全新水平的便利。」
Circle to Search功能使用戶可以立即通過手機，使用谷歌搜索所看到的任何內容。通過Circle to Search功能，用戶只需在屏幕上畫圈、抹亮、塗寫或輕觸任意位置，即可選擇想要搜索更多信息的文本、圖像或視頻，無需切換應用程序。Circle to Search功能讓搜索任何激發靈感的內容變得更加簡單。
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[1] Google和Android是Google LLC的商標。
榮耀的AI之旅：構建全面且負責任的AI生態系統
榮耀認識到AI在塑造未來生活方式中的關鍵作用，一直將AI視為戰略重點。通過持續的研發投入以及與行業夥伴的開放合作，榮耀致力於豐富其設備端AI生態系統，為全球消費者提供前瞻性的AI解決方案。今年早些時候，榮耀發布了榮耀四層AI架構，這是推動行業廣泛採用的藍圖，最終將惠及全球各地的用戶。榮耀採用混合AI戰略，將設備端AI與雲端AI能力充分融合，開發了多層安全架構和榮耀個人雲計算平台，在用戶與雲端AI服務交互的過程中保障用戶數據和隱私安全。
在2024年IFA（柏林國際電子消費品展覽會）上發布的最新旗艦折疊屏手機HONOR Magic V3，搭載了一系列開創性的AI能力。HONOR Magic V3與谷歌合作，配備了AI消除、面對面翻譯和榮耀筆記等工具，為用戶提供專業級的生產力功能。秉承以用戶為中心的理念，榮耀正式面向全球發布行業首個跨應用開放生態智能體，並首次向外界展示了榮耀AI Agent的「一鍵取消自動續費」、AI反詐等多項AI創新成果，為AI手機發展提供新思考。此外，運行MagicOS 8.0.1操作系統的榮耀設備，還配備了基於意圖的Magic Portal和Magic Capsule，重新定義了人機交互，為用戶提供最佳便利。
價格和供應
自今年6月全球首秀以來，HONOR 200系列取得了顯著成功，而HONOR Magic V3也自9月5日起在國際市場上市，起售價為1999歐元。
榮耀簡介
榮耀是全球領先的智能設備提供商。它致力於成為全球標誌性的科技品牌，並通過其強大的產品和服務，為每個人創造一個新的智能世界。榮耀始終堅定不移地專註於研發，致力於開發能夠讓全球人士超越自我、自由實現更多可能的技術。榮耀提供了一系列涵蓋各種預算的高質量智能手機、平板電腦、筆記本電腦和可穿戴設備，其創新、高端且可靠的產品組合使人們能夠成為更好的自己。
垂詢詳情，請訪問榮耀網站：www.honor.com。
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SOURCE 榮耀
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