HONOR تقدم Circle to Search مع Google على سلسلتي HONOR Magic V3 وHONOR 200

توفير الميزة الجديدة يسلط الضوء على التزام HONOR وGoogle بجعل تقنية الذكاء الاصطناعي للأجهزة المحمولة في متناول الجميع

شنجن، الصين, 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا HONOR اليوم عن توفر خاصية Circle to Search مع ]Google1]على هاتف HONOR Magic V3 الرائد، الهاتف الذكي الأرفع في العالم القابل للطي من الداخل، وكذلك على سلسلة HONOR 200، مما يوفر أداءً فائقاً وتجربة تصوير فوتوغرافي احترافية لا مثيل لها. يضمن التحسين الجديد استفادة الجميع من أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تجربة بحث سلسة وبديهية لمستخدمي الهواتف الذكية حول العالم.

HONOR

قال جورج تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR: "تعمل التحسينات في مجال الذكاء الاصطناعي على تغيير طريقة عملنا وتعلمنا وتسوقنا وابتكارنا وتفاعلنا مع أجهزتنا. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في الترجمة، أو مساعدة في واجب منزلي أو ببساطة تريد معرفة المزيد عن صورة لفتت انتباهك على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت هواتفنا الذكية مصدرنا المفضل للبحث عن هذه المعلومات". "بصفتها علامة تجارية تكنولوجية تتمحور حول الإنسان، تلتزم HONOR بتوفير مزايا الذكاء الاصطناعي للجميع. وبفضل تعاوننا الوثيق في هذا المجال مع Google ومن خلال تقديم هذه الميزة ليس في خط واحد بل في خطين من خطوط هواتفنا الذكية الشهيرة، أصبح من الممكن الآن فتح عالم من المعلومات في متناول يدك، مما يوفر مستوى جديدًا تمامًا من الراحة في حياة الناس اليومية".

تمكن خاصية Circle to Search المستخدمين من البحث الفوري عن أي شيء يرونه على هواتفهم باستخدام Google. باستخدام ميزة Circle to Search، يمكن للمستخدمين ببساطة وضع دائرة أو تمييز أو خربشة أو النقر في أي مكان على الشاشة لتحديد النص أو الصورة أو الفيديو الذي يريدون البحث عن مزيد من المعلومات عنه، دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. تجعل Circle to Search البحث عن كل ما يلهمك أكثر سهولة.

[1] Google وAndroid علامتان تجاريتان لشركة Google LLC.

رحلة HONOR في الذكاء الاصطناعي: بناء نظام بيئي شامل ومسؤول للذكاء الاصطناعي

مع الاعتراف بالدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تشكيل أنماط الحياة المستقبلية، لطالما نظرت HONOR إلى الذكاء الاصطناعي كأولوية استراتيجية. من خلال البحث والتطوير المستمر والتعاون المفتوح مع شركاء الصناعة، تلتزم HONOR بإثراء منظومة الذكاء الاصطناعي على الجهاز، وتقديم حلول الذكاء الاصطناعي المستقبلية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. في وقت سابق من هذا العام، كشفت HONOR عن بنية HONOR للذكاء الاصطناعي ذات الأربع طبقات، وهي مخطط لتبنيها على مستوى الصناعة والتي ستفيد المستخدمين في نهاية المطاف في كل مكان. من خلال تبني استراتيجية الذكاء الاصطناعي الهجينة التي تدمج بالكامل قدرات الذكاء الاصطناعي على الجهاز والحوسبة السحابية، طورت HONOR بنية أمنية متعددة الطبقات وHONOR Personal Cloud Compute، لحماية بيانات المستخدم وخصوصيته أثناء التفاعل مع خدمات الذكاء الاصطناعي السحابي.

تم كشف النقاب عن أحدث هواتف HONOR Magic V3 الرائدة القابلة للطي في معرض IFA 2024، وهو يتميز بمجموعة من قدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. وبالتعاون مع Google، تم تجهيز HONOR Magic V3 بأدوات AI Eraser وFace to Face Translation وHONOR Notes، مما يمنح المستخدمين ميزات إنتاجية احترافية. وتماشياً مع نهجها الذي يركز على المستخدم، قدمت HONOR أول تقنية تقنية لحماية العين من التركيز الزائف بالذكاء الاصطناعي (AI Defocus Eye Protection Technology) وتقنية الذكاء الاصطناعي للكشف عن التزييف العميق لمكافحة الاحتيال (AI Deepfake Detection Anti-Fraud Technology) في هذا المجال، والتي تعالج المخاوف الشائعة المتعلقة بالصحة والسلامة المرتبطة باستخدام الهواتف الذكية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أجهزة HONOR على نظام تشغيل MagicOS 8.0.1، وتأتي أجهزة HONOR مزودة بِـMagic Portal وMagic Capsule القائمة على النوايا، مما يعيد تعريف التفاعلات بين الإنسان والأجهزة لتقديم الراحة المثلى للمستخدمين.

السعر والتوافر:

في حين حققت سلسلة HONOR 200 نجاحًا ملحوظًا منذ طرحها لأول مرة في جميع أنحاء العالم في يونيو/حزيران، أصبح هاتف HONOR Magic V3 متاحًا أيضًا في الأسواق الدولية منذ 5 شتنبر/أيلول، بأسعار تبدأ من 1999 يورو.

نُبذة عن HONOR

HONOR شركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية. كما أنها تسعى لتصبح علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا وتسعى كذلك إلى إنشاء عالم ذكي جديد للجميع من خلال منتجاتها وخدماتها القوية. ومن خلال تركيزها الثابت على البحث والتطوير، تلتزم الشركة بتطوير التكنولوجيا التي تمكّن الناس في جميع أنحاء العالم من تجاوز حدودهم، وتمنحهم الحرية في تحقيق المزيد من الإنجازات والقيام بالمزيد. تقدم HONOR مجموعة عالية الجودة من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية والكمبيوتر المحمول والأجهزة القابلة للارتداء لتناسب مختلف الميزانيات، وتمكن مجموعة منتجات HONOR المبتكرة والمتميزة والموثوقة الأشخاص من أن يصبحوا نسخة أفضل من أنفسهم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة متجر HONOR عبر الإنترنت على www.honor.com.

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2525526/HONOR.jpg