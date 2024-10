HONOR wprowadza funkcję Circle to Search od Google w produktach HONOR Magic V3 i HONOR 200

Dostępność nowej funkcji podkreśla zaangażowanie firm HONOR i Google w udostępnianie mobilnej technologii AI wszystkim użytkownikom

SHENZHEN, Chiny, 10 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła dziś dostępność funkcji Circle to Search od Google [1] we flagowym produkcie HONOR Magic V3, najcieńszym na świecie składanym do wewnątrz smartfonie, a także w serii HONOR 200, zapewniając doskonałą wydajność i niezrównane wrażenia w zakresie fotografii portretowej na poziomie studyjnym. Wprowadzone ulepszenie oferuje użytkownikom możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć sztucznej inteligencji (AI), zapewniając płynne i intuicyjne wyszukiwanie użytkownikom smartfonów na całym świecie.

„Ulepszenia w zakresie sztucznej inteligencji zmieniają sposób, w jaki pracujemy, uczymy się, robimy zakupy, tworzymy i wchodzimy w interakcje z naszymi urządzeniami. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz pomocy w tłumaczeniu lub odrabianiu lekcji, czy po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o obrazie, który przyciągnął Twoją uwagę w mediach społecznościowych, nasze smartfony stały się głównym źródłem wyszukiwania informacji - powiedział George Zhao, dyrektor generalny HONOR. - Jako marka technologiczna skoncentrowana na człowieku, HONOR dąży do zapewniania wszystkim korzyści płynących ze sztucznej inteligencji. Ścisła współpraca branżowa z Google i wprowadzenie tej funkcji w ramach dwóch naszych popularnych linii smartfonów sprawia, że świat informacji znajduje się na wyciągnięcie ręki, co zapewnia zupełnie nowy poziom wygody w codziennym życiu".

Circle to Search umożliwia użytkownikom błyskawiczne wyszukanie w Google informacji na temat wszystkiego, co widzą w swoim telefonie. Dzięki Circle to Search użytkownicy mogą w prosty sposób zakreślać, zaznaczać, rysować lub stukać w dowolnym miejscu na ekranie, aby wybrać tekst, obraz lub film, o którym chcą dowiedzieć się więcej, bez konieczności przełączania aplikacji. Circle to Search sprawia, że wyszukiwanie tego, co nas inspiruje, staje się jeszcze łatwiejsze.

[1] Google i Android są znakami towarowymi Google LLC.

Działania HONOR w obszarze AI: Budowanie kompleksowego i odpowiedzialnego ekosystemu sztucznej inteligencji

Mając świadomość kluczowej roli AI w kształtowaniu przyszłego stylu życia, HONOR od dawna postrzega AI jako swój priorytet. Poprzez realizację ciągłych prac badawczo-rozwojowych i otwartą współpracę z partnerami branżowymi, HONOR dąży do wzbogacenia swojego ekosystemu sztucznej inteligencji na urządzeniach, dostarczając przyszłościowe rozwiązania AI konsumentom na całym świecie. Na początku tego roku firma HONOR zaprezentowała czterowarstwową architekturę sztucznej inteligencji HONOR oraz plan jej wdrożenia w obrębie całej branży, który ostatecznie przyniesie korzyści użytkownikom na całym świecie. Przyjmując hybrydową strategię AI, która w pełni integruje możliwości sztucznej inteligencji na urządzeniu i w chmurze, firma HONOR opracowała wielowarstwową architekturę bezpieczeństwa i rozwiązanie HONOR Personal Cloud Compute, chroniąc dane i prywatność użytkowników podczas interakcji z usługami AI w chmurze.

Zaprezentowany na targach IFA 2024, najnowszy flagowy składany smartfom HONOR Magic V3 oferuje szereg pionierskich możliwości AI. Dzięki współpracy z Google, HONOR Magic V3 jest wyposażony w takie narzędzia jak: AI Eraser, Face to Face Translation i HONOR Notes, zapewniając użytkownikom profesjonalne funkcje zwiększające wydajność. W myśl podejścia skoncentrowanego na użytkowniku, firma HONOR wprowadziła pierwszą w branży technologię ochrony oczu - AI Defocus Eye Protection Technology oraz technologię wykrywania oszustw - AI Deepfake Detection Anti-Fraud Technology, w odpowiedzi na powszechne obawy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, związane z korzystaniem ze smartfonów. Ponadto oparte na systemie MagicOS 8.0.1 urządzenia HONOR są wyposażone w funkcje Magic Portal i Magic Capsule, które redefiniują interakcje użytkownika z urządzeniem, aby zapewnić optymalną wygodę użytkowania.

Cena i dostępność

Seria HONOR 200 osiągnęła ogromny sukces od czasu jej światowego debiutu w czerwcu tego roku, z kolei smartfon HONOR Magic V3 jest dostępny na rynkach międzynarodowych od 5 września, a jego ceny zaczynają się od 1 999 EUR.

O firmie HONOR

HONOR jest czołowym, globalnym dostawcą inteligentnych urządzeń. Ambicją firmy jest to, aby marka HONOR stała się ikoną branży technologicznej, która dzięki swoim zaawansowanym produktom i usługom stworzy nowy, inteligentny świat. Skupiając się na badaniach i rozwoju, firma angażuje się w rozwój technologii umożliwiającej ludziom na całym świecie wykraczanie poza własne granice, dając swobodę do osiągania swoich celów. Oferując gamę wysokiej jakości smartfonów, tabletów, laptopów i smartwatchy na każdą kieszeń, portfolio innowacyjnych i niezawodnych produktów HONOR pozwala ludziom stać się lepszą wersją siebie.

Więcej informacji na temat marki HONOR można znaleźć na stronie internetowej: www.honor.com

