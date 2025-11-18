A Huawei Digital Finance reúne parceiros para uma participação de destaque na SFF 2025, impulsionando a transformação inteligente nas finanças globais

SINGAPURA, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- No Singapore FinTech Festival 2025 (SFF 2025), Jason Cao, CEO da Huawei Digital Finance BU, apresentou uma palestra intitulada Além do Digital: Rumo a Finanças Impulsionadas por IA (Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance). Ele destacou as inovações da Huawei em agentes baseados em cenários, plataformas de IA, plataformas de dados e conhecimento, e infraestrutura que enfrentam os principais desafios da adoção da IA nas finanças. Aproveitando capacidades sistemáticas de engenharia, a Huawei busca ajudar instituições financeiras a acelerar sua transformação inteligente.

Jason Cao, CEO da Huawei Digital Finance BU (PRNewsfoto/Huawei Digital Finance)

Cao observou: "A era da inteligência artificial será caracterizada pela hiperpersonalização. A IA nas finanças atingiu um estágio crítico, e a chave está em sua profunda integração nos processos de produção centrais e nos cenários de negócios, onde pode entregar valor real para o negócio. Para obter uma vantagem competitiva na próxima década, as instituições financeiras devem aproveitar a IA para promover a transformação estrutural em seus fluxos de trabalho."

Na última década, a digitalização financeira removeu barreiras de tempo e distância, mas ainda seguiu a regra 80/20 — 80% dos recursos atendem a 20% dos usuários principais. Na próxima década, a IA popularizará o modelo "uma pessoa, uma equipe", capacitando cada indivíduo com as capacidades de uma equipe completa por meio de assistentes de super IA como principal portal de serviço. "Os serviços financeiros do futuro vão evoluir de recomendar produtos diretamente a indivíduos para canalizá-los para superassistentes pessoais. Aqueles que lideram essa mudança e fornecem serviços hiperpersonalizados terão uma vantagem inicial." Cao enfatizou. Ele acrescentou que a transformação estrutural impulsionada pela IA se estenderá a todos os aspectos, incluindo modelos de serviços financeiros, modelos de colaboração, decisão de risco e infraestrutura.

Criando uma solução sistemática de quatro camadas para obter inteligência em todos os cenários

Cao delineou dois caminhos que as instituições financeiras globais estão tomando para promover aplicativos nativos de IA: as grandes instituições criam uma matriz de agentes, fornecendo um assistente de IA para cada função e um consultor de IA confiável para cada cliente; as instituições de pequeno e médio porte se concentram em cenários de alto valor, como crédito, implantando agentes rapidamente para alcançar processos inteligentes. Até o momento, a Huawei já ajudou clientes financeiros globais a implantar mais de 500 casos de uso de IA abrangendo escritório, operações, marketing, gerenciamento de riscos e atendimento ao cliente. Isso ajuda os clientes a melhorar sua eficiência interna, oferecer maior valor aos usuários finais e marcar a mudança de cenários únicos para soluções sistemáticas e completas.

A Huawei colocou sua plataforma de computação inteligente no centro de uma solução sistemática que abrange poder de computação, plataformas, engenharia e cenários. Para atender às demandas de alta simultaneidade e baixa latência na inferência de IA, a Huawei desenvolveu uma plataforma de poder de computação líder. Essa base oferece suporte à governança de dados de IA em toda a empresa por meio de uma plataforma unificada de conhecimento e dados, integrada a plataformas e práticas de agentes financeiros em engenharia de dados e modelos, formando um circuito fechado de recursos de IA de ponta a ponta (E2E). Ao colaborar com parceiros globais do ecossistema, a Huawei está desbloqueando o impulso tecnológico total para acelerar a implementação da IA em cenários de alto valor.

No cenário de serviços bancários móveis inteligentes, a Huawei e um grande banco chinês inovaram em conjunto uma arquitetura de serviços móveis inteligentes de última geração. Construída em infraestrutura de computação inteligente e plataformas de IA, a arquitetura aproveita a colaboração hierárquica de vários agentes, o armazenamento de memória de longo prazo e a otimização de desempenho E2E em hardware e software. Isso alcançou precisão de reconhecimento de intenção acima de 90% e latência de até 1,2 segundo, ajudando o banco a se transformar de resposta passiva em serviço proativo.

Olhando para o futuro, a Huawei continuará a desenvolver sua principal plataforma de poder de computação, experiência sistemática em engenharia de IA, desenvolvimento estruturado de ecossistemas e novos modelos de cocriação com clientes e parceiros. Essas iniciativas fortalecerão o envolvimento do cliente, melhorarão o gerenciamento de riscos e promoverão a transformação dos negócios E2E, incorporando ainda mais aplicativos de IA voltados para o valor no setor financeiro e ajudando as instituições financeiras a acelerar a adoção efetiva da IA.

Colaborando com mais parceiros RongHai para estabelecer um novo ecossistema financeiro de IA

Durante este evento, a Huawei, juntamente com três parceiros da RonghHai — Neuxnet, Speakly AI e TrustDecision, respectivamente, assinaram acordos de cooperação estratégica com a principal instituição financeira da Arábia Saudita, a Atmaal. A rede de parceiros do programa Ronghai da Huawei também continuou a se expandir, com três novos membros integrados: CMA, que fornece serviços de pagamento estáveis para bancos centrais em todo o mundo; Instadesk, que oferece recursos inteligentes de chamadas e marketing de saída; e MagicEngine, que oferece desenvolvimento de modelos, inferência e serviços para instituições financeiras. Um número crescente de valiosos parceiros de soluções financeiras está acelerando a colaboração global com a Huawei.

Através do programa Ronghai, a Huawei pretende cocriar com parceiros globais um "cluster de seis capacidades" para construir sistematicamente um ecossistema de IA ao longo do fluxo de produção financeira. Isso inclui desenvolvimento de modelos, engenharia de agentes, bases de conhecimento do setor e aplicativos baseados em cenários, ao mesmo tempo em que otimiza a eficiência da implantação de IA por meio da sinergia hardware-software E2E.

À medida que o setor financeiro passa da digitalização para a transformação digital e inteligente, a Huawei continuará a fortalecer a inovação colaborativa com clientes e parceiros, com foco na reformulação dos fluxos de trabalho financeiros e no avanço do desenvolvimento do ecossistema. Esses esforços permitirão que a IA vá além da capacitação tecnológica em direção a uma melhoria significativa na produtividade, abrindo um novo capítulo nas finanças inteligentes.

