Huawei Digital Finance privádza partnerov k významnej prezentácii na SFF 2025 a podporuje inteligentnú transformáciu v globálnom finančníctve
Nov 18, 2025, 09:53 ET
SINGAPUR, 18. november 2025 /PRNewswire/ – Na Singapurskom festivale FinTech 2025 (SFF 2025) predniesol Jason Cao, generálny riaditeľ obchodného útvaru Huawei Digital Finance, svoj prejav pod názvom Za hranicami digitálneho sveta: smerom k financiám s využitím AI. Zdôraznil inovácie spoločnosti Huawei v oblasti agentov na základe scenárov, platforiem AI, dátových a znalostných platforiem a infraštruktúry, ktoré riešia kľúčové výzvy zavádzania AI vo finančníctve. Huawei sa vďaka systematickým inžinierskym schopnostiam snaží pomáhať finančným inštitúciám urýchliť ich inteligentnú transformáciu.
Cao poznamenal: „Inteligentnú éru bude charakterizovať hyperpersonalizácia. AI vo financiách dosiahla kritickú fázu a kľúč spočíva v jej hĺbkovej integrácii do kľúčových výrobných procesov a obchodných scenárov, kde môže priniesť skutočnú obchodnú hodnotu. Ak chcú finančné inštitúcie v nasledujúcom desaťročí získať konkurenčnú výhodu, mali prostredníctvom AI podporovať štrukturálnu transformáciu svojich pracovných postupov."
Za posledné desaťročie odstránila finančná digitalizácia bariéry času a vzdialenosti, no stále sa riadila pravidlom 80/20 – 80 % zdrojov slúži 20 % kľúčových používateľov. V nasledujúcom desaťročí AI spopularizuje model „jeden človek, jeden tím", pričom každému jednotlivcovi poskytne možnosti celého tímu prostredníctvom superasistentov s AI ako primárneho servisného portálu. „Finančné služby budúcnosti sa budú vyvíjať od odporúčania produktov priamo jednotlivcom až k ich presmerovaniu na osobných superasistentov. Náskok budú mať tí, ktorí povedú tento posun a poskytnú hyperpersonalizované služby," zdôraznil Cao. Dodal, že štrukturálna transformácia riadená AI sa rozšíri na všetky aspekty vrátane modelov finančných služieb, modelov spolupráce, rozhodovania o rizikách a infraštruktúry.
Vytvorenie štvorvrstvového systematického riešenia na dosiahnutie inteligencie vo všetkých scenároch
Cao načrtol dve cesty, ktorými sa globálne finančné inštitúcie uberajú pri rozvoji aplikácií založených na AI: Veľké inštitúcie budujú maticu agentov, pričom poskytujú asistenta AI pre každú rolu a dôveryhodného poradcu AI pre každého zákazníka; malé a stredné inštitúcie sa zameriavajú na scenáre s vysokou hodnotou, ako sú úvery, a urýchlene nasadzujú agentov na dosiahnutie inteligentných procesov. Spoločnosť Huawei doteraz pomohla globálnym finančným zákazníkom nasadiť viac ako 500 prípadov využitia AI, ktoré zahŕňajú kanceláriu, prevádzku, marketing, riadenie rizík a zákaznícky servis. To pomáha zákazníkom zvýšiť ich internú efektivitu, poskytovať koncovým používateľom väčšiu hodnotu a priniesť prechod od jednotlivých scenárov k systematickým a komplexným riešeniam.
Spoločnosť Huawei umiestnila svoju inteligentnú výpočtovú platformu do jadra systematického riešenia, ktoré pokrýva výpočtový výkon, platformy, inžinierstvo a scenáre. Aby spoločnosť Huawei splnila požiadavky na vysokú súbežnosť a nízku latenciu pri inferencii umelej inteligencie, vyvinula špičkovú platformu výpočtového výkonu. Tento základ podporuje správu dát s podporou AI v celom podniku prostredníctvom jednotnej znalostnej a dátovej platformy, integrovanej s platformami finančných agentov a postupmi v oblasti dátového a modelového inžinierstva – spoločne tak tvoria uzavretý cyklus komplexných (E2E) možností AI. Spoluprácou s globálnymi partnermi v ekosystéme Huawei uvoľňuje komplexný technologický potenciál na urýchlenie nasadenia AI v scenároch s vysokou hodnotou.
V oblasti inteligentného mobilného bankovníctva spoločnosť Huawei a jedna z hlavných čínskych bánk spoločne inovovali architektúru inteligentných mobilných služieb novej generácie. Táto architektúra, postavená na inteligentnej výpočtovej infraštruktúre a platformách AI, využíva hierarchickú spoluprácu viacerých agentov, dlhodobé ukladanie pamäte a optimalizáciu výkonu E2E naprieč hardvérom a softvérom. Tým sa podarilo dosiahnuť presnosť rozpoznávania zámeru nad 90 % a latencia len 1,2 sekundy, čo banke pomohlo prejsť z pasívnej reakcie na proaktívne služby.
Do budúcnosti bude Huawei naďalej rozvíjať svoju špičkovú platformu výpočtového výkonu, systematické odborné znalosti v oblasti AI, pokračovať v štruktúrovanom vývoji ekosystémov a nových modelov spoločnej tvorby so zákazníkmi a partnermi. Tieto iniciatívy upevnia angažovanosť zákazníkov, zlepšia riadenie rizík a povedú k transformácii podnikania E2E, čím sa do finančného sektora ďalej začlenia aplikácie AI zamerané na hodnotu a pomôžu finančným inštitúciám urýchliť efektívne zavádzanie AI.
Spolupráca s ďalšími partnermi programu RongHai na vytvorení nového finančného ekosystému AI
Počas podujatia podpísala spoločnosť Huawei spolu s tromi partnermi programu RonghHai – Neuxnet, Speakly AI a TrustDecision – dohody o strategickej spolupráci s poprednou saudskoarabskou finančnou inštitúciou Atmaal. Partnerská sieť programu RongHai spoločnosti Huawei sa tiež ďalej rozšírila o troch nových členov: CMA, ktorá poskytuje stabilné platobné služby centrálnym bankám po celom svete; Instadesk, ktorý ponúka inteligentné odchádzajúce hovory a marketingové možnosti; a MagicEngine, ktorá vyvíja modely, poskytuje inferenciu a služby pre finančné inštitúcie. Rastúci počet vážených partnerov v oblasti finančných riešení zrýchľuje globálnu spoluprácu so spoločnosťou Huawei.
Prostredníctvom programu RongHai sa spoločnosť Huawei snaží spolu s globálnymi partnermi vytvoriť „klaster šiestich schopností" s cieľom systematicky budovať ekosystém AI v rámci finančného produkčného toku. Zahŕňa to vývoj modelov, inžinierstvo agentov, znalostné bázy v odvetví a aplikácie založené na scenároch, pričom sa optimalizuje efektivita nasadenia AI prostredníctvom synergie hardvéru a softvéru E2E.
Keďže finančný sektor prechádza od digitalizácie k digitálnej a inteligentnej transformácii, Huawei bude naďalej posilňovať spoluprácu so zákazníkmi a partnermi v oblasti inovácií so zameraním na pretváranie finančných pracovných postupov a podporu rozvoja ekosystémov. Toto úsilie umožní AI posunúť sa od technologického rozvoja k výraznému zlepšeniu produktivity a otvoriť v oblasti inteligentných financií novú kapitolu.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2824286/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg
