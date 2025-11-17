Huawei Digital Finance přivádí partnery k významnému vystoupení na SFF 2025 a podporuje inteligentní transformaci v globálním finančnictví
Nov 17, 2025, 12:55 ET
SINGAPUR, 17. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Na singapurských Slavnostech finančních technologií 2025 (SFF 2025) přednesl Jason Cao, generální ředitel finančního oddělení Huawei Digital, úvodní projev s názvem Překročit hranice digitálních technologií: směrem k financím s využitím umělé inteligence. Zdůraznil inovace společnosti Huawei v oblasti agentů na základě různých scénářů, platforem umělé inteligence, datových a znalostních platforem a infrastruktury, které řeší klíčové výzvy spojené s přijetím umělé inteligence ve finančnictví. Společnost Huawei chce s využitím systematických inženýrských schopností pomáhat finančním institucím urychlit jejich inteligentní transformaci.
Cao poznamenal: „Inteligentní éra se bude vyznačovat hyperpersonalizací. Umělá inteligence ve finančnictví dosáhla kritické fáze a klíčem je její hluboké začlenění do klíčových výrobních procesů a obchodních scénářů, kde může přinést skutečnou obchodní hodnotu. Aby si finanční instituce v příštím desetiletí zajistily konkurenční výhodu, měly by využít umělou inteligenci k podpoře strukturální transformace svých pracovních postupů."
V uplynulém desetiletí odstranila finanční digitalizace bariéry času a vzdálenosti, ale stále se řídila pravidlem 80/20 neboli 80 % zdrojů sloužilo 20 % klíčových uživatelů. V příštím desetiletí AI bude propagovat model „jedna osoba, jeden tým" a díky AI superasistentům jako primárnímu servisnímu portálu poskytne každému jednotlivci schopnosti celého týmu. „Budoucí finanční služby se budou vyvíjet od doporučování produktů přímo jednotlivcům k jejich směrování k osobním superasistentům. Ti, kteří povedou tuto změnu a budou poskytovat hyperpersonalizované služby, získají náskok," zdůraznil Cao. Dodal, že strukturální transformace poháněná umělou inteligencí se rozšíří do všech aspektů, včetně modelů finančních služeb, modelů spolupráce, rozhodování o rizicích a infrastruktury.
Vytvoření čtyřvrstvého systematického řešení pro dosažení inteligence ve všech scénářích
Cao nastínil dvě cesty, kterými se globální finanční instituce ubírají k rozvoji aplikací založených na umělé inteligenci: Velké instituce budují matici agentů, poskytují AI asistenta pro každou roli a důvěryhodného AI poradce pro každého zákazníka; malé a střední instituce se zaměřují na scénáře s vysokou hodnotou, jako je úvěrování, a rychle nasazují agenty, aby dosáhly inteligentních procesů. K dnešnímu dni již společnost Huawei pomohla globálním finančním zákazníkům nasadit více než 500 případů použití AI, které zahrnují kancelářské práce, provoz, marketing, řízení rizik a zákaznický servis. To pomáhá zákazníkům zvýšit jejich vnitřní efektivitu, poskytovat větší hodnotu koncovým uživatelům a působit jako přechod od jednotlivých scénářů k systematickým, komplexním řešením.
Společnost Huawei umístila svou inteligentní výpočetní platformu do centra systematického řešení zahrnujícího výpočetní výkon, platformy, inženýrství a scénáře. Aby splnila požadavky na vysokou souběžnost a nízkou latenci v oblasti AI inferencí, vyvinula společnost Huawei špičkovou platformu výpočetního výkonu. Tento základ podporuje správu dat AI v rámci celého podniku prostřednictvím jednotné znalostní a datové platformy, integrované s platformami finančních agentů a postupy v oblasti datového a modelového inženýrství, které společně tvoří uzavřenou smyčku end-to-end (E2E) schopností AI. Díky spolupráci s globálními partnery v ekosystému společnost uvolňuje Huawei plný technologický potenciál, aby urychlila nasazení AI ve scénářích s vysokou hodnotou.
V rámci scénáře inteligentního mobilního bankovnictví vyvinuly společně Huawei a jedna významná čínská banka inovativní architekturu inteligentních mobilních služeb nové generace. Tato architektura, založená na inteligentní výpočetní infrastruktuře a platformách umělé inteligence, využívá hierarchickou spolupráci více agentů, dlouhodobé ukládání paměti a optimalizaci výkonu E2E napříč hardwarem a softwarem. Tím bylo dosaženo přesnosti rozpoznávání záměru vyšší než 90 % a latence pouhých 1,2 sekundy, což bance pomáhá přejít od pasivní reakce k proaktivním službám.
Do budoucna bude společnost Huawei nadále stavět na své vedoucí platformě výpočetního výkonu, systematických znalostech v oblasti umělé inteligence, strukturovaném rozvoji ekosystému a nových modelech společné tvorby se zákazníky a partnery. Tyto iniciativy posílí zapojení zákazníků, zlepší řízení rizik a podpoří transformaci podnikání E2E, čímž se dále zakotví aplikace umělé inteligence založené na hodnotách ve finančním odvětví a pomůže se finančním institucím urychlit efektivní zavádění umělé inteligence.
Spolupráce s dalšími partnery programu RongHai za účelem vytvoření nového finančního ekosystému založeného na umělé inteligenci
Během této akce podepsala společnost Huawei společně se třemi partnery programu RongHai – Neuxnet, Speakly AI a TrustDecision – strategické dohody o spolupráci s přední saúdskoarabskou finanční institucí Atmaal. Partnerská síť programu Ronghai společnosti Huawei se také dále rozšiřovala o tři nové členy: CMA, která poskytuje stabilní platební služby pro centrální banky po celém světě; Instadesk, která nabízí inteligentní odchozí volání zákazníkům a marketingové funkce; a MagicEngine, která poskytuje vývoj modelů, inferenci a služby pro finanční instituce. Stále více ceněných partnerů v oblasti finančních řešení urychluje globální spolupráci se společností Huawei.
Prostřednictvím programu Ronghai si společnost Huawei klade za cíl společně s globálními partnery vytvořit „klastr šesti schopností" za účelem systematického budování ekosystému umělé inteligence v rámci finančního produkčního toku. To zahrnuje vývoj modelů, agentní inženýrství, znalostní báze odvětví a aplikace založené na scénářích, přičemž se optimalizuje efektivita nasazení umělé inteligence prostřednictvím synergie hardwaru a softwaru E2E.
Vzhledem k tomu, že finanční odvětví přechází od digitalizace k digitální a inteligentní transformaci, bude společnost Huawei i nadále posilovat spolupráci v oblasti inovací se svými zákazníky a partnery, přičemž se zaměří na přetvoření finančních pracovních postupů a rozvoj ekosystému. Tyto snahy umožní umělé inteligenci překročit hranice technologických možností a dosáhnout významného zvýšení produktivity, čímž se otevře nová kapitola v oblasti inteligentních financí.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2824286/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg
