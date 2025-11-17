Huawei Digital Finance přivádí partnery k významnému vystoupení na SFF 2025 a podporuje inteligentní transformaci v globálním finančnictví

News provided by

Huawei Digital Finance

Nov 17, 2025, 12:55 ET

SINGAPUR, 17. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Na singapurských Slavnostech finančních technologií 2025 (SFF 2025) přednesl Jason Cao, generální ředitel finančního oddělení Huawei Digital, úvodní projev s názvem Překročit hranice digitálních technologií: směrem k financím s využitím umělé inteligence. Zdůraznil inovace společnosti Huawei v oblasti agentů na základě různých scénářů, platforem umělé inteligence, datových a znalostních platforem a infrastruktury, které řeší klíčové výzvy spojené s přijetím umělé inteligence ve finančnictví. Společnost Huawei chce s využitím systematických inženýrských schopností pomáhat finančním institucím urychlit jejich inteligentní transformaci.

Continue Reading
Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance BU
Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance BU

Cao poznamenal: „Inteligentní éra se bude vyznačovat hyperpersonalizací. Umělá inteligence ve finančnictví dosáhla kritické fáze a klíčem je její hluboké začlenění do klíčových výrobních procesů a obchodních scénářů, kde může přinést skutečnou obchodní hodnotu. Aby si finanční instituce v příštím desetiletí zajistily konkurenční výhodu, měly by využít umělou inteligenci k podpoře strukturální transformace svých pracovních postupů."

V uplynulém desetiletí odstranila finanční digitalizace bariéry času a vzdálenosti, ale stále se řídila pravidlem 80/20 neboli 80 % zdrojů sloužilo 20 % klíčových uživatelů. V příštím desetiletí AI bude propagovat model „jedna osoba, jeden tým" a díky AI superasistentům jako primárnímu servisnímu portálu poskytne každému jednotlivci schopnosti celého týmu. „Budoucí finanční služby se budou vyvíjet od doporučování produktů přímo jednotlivcům k jejich směrování k osobním superasistentům. Ti, kteří povedou tuto změnu a budou poskytovat hyperpersonalizované služby, získají náskok," zdůraznil Cao. Dodal, že strukturální transformace poháněná umělou inteligencí se rozšíří do všech aspektů, včetně modelů finančních služeb, modelů spolupráce, rozhodování o rizicích a infrastruktury.

Vytvoření čtyřvrstvého systematického řešení pro dosažení inteligence ve všech scénářích

Cao nastínil dvě cesty, kterými se globální finanční instituce ubírají k rozvoji aplikací založených na umělé inteligenci: Velké instituce budují matici agentů, poskytují AI asistenta pro každou roli a důvěryhodného AI poradce pro každého zákazníka; malé a střední instituce se zaměřují na scénáře s vysokou hodnotou, jako je úvěrování, a rychle nasazují agenty, aby dosáhly inteligentních procesů. K dnešnímu dni již společnost Huawei pomohla globálním finančním zákazníkům nasadit více než 500 případů použití AI, které zahrnují kancelářské práce, provoz, marketing, řízení rizik a zákaznický servis. To pomáhá zákazníkům zvýšit jejich vnitřní efektivitu, poskytovat větší hodnotu koncovým uživatelům a působit jako přechod od jednotlivých scénářů k systematickým, komplexním řešením.

Společnost Huawei umístila svou inteligentní výpočetní platformu do centra systematického řešení zahrnujícího výpočetní výkon, platformy, inženýrství a scénáře. Aby splnila požadavky na vysokou souběžnost a nízkou latenci v oblasti AI inferencí, vyvinula společnost Huawei špičkovou platformu výpočetního výkonu. Tento základ podporuje správu dat AI v rámci celého podniku prostřednictvím jednotné znalostní a datové platformy, integrované s platformami finančních agentů a postupy v oblasti datového a modelového inženýrství, které společně tvoří uzavřenou smyčku end-to-end (E2E) schopností AI. Díky spolupráci s globálními partnery v ekosystému společnost uvolňuje Huawei plný technologický potenciál, aby urychlila nasazení AI ve scénářích s vysokou hodnotou.

V rámci scénáře inteligentního mobilního bankovnictví vyvinuly společně Huawei a jedna významná čínská banka inovativní architekturu inteligentních mobilních služeb nové generace. Tato architektura, založená na inteligentní výpočetní infrastruktuře a platformách umělé inteligence, využívá hierarchickou spolupráci více agentů, dlouhodobé ukládání paměti a optimalizaci výkonu E2E napříč hardwarem a softwarem. Tím bylo dosaženo přesnosti rozpoznávání záměru vyšší než 90 % a latence pouhých 1,2 sekundy, což bance pomáhá přejít od pasivní reakce k proaktivním službám.

Do budoucna bude společnost Huawei nadále stavět na své vedoucí platformě výpočetního výkonu, systematických znalostech v oblasti umělé inteligence, strukturovaném rozvoji ekosystému a nových modelech společné tvorby se zákazníky a partnery. Tyto iniciativy posílí zapojení zákazníků, zlepší řízení rizik a podpoří transformaci podnikání E2E, čímž se dále zakotví aplikace umělé inteligence založené na hodnotách ve finančním odvětví a pomůže se finančním institucím urychlit efektivní zavádění umělé inteligence.

Spolupráce s dalšími partnery programu RongHai za účelem vytvoření nového finančního ekosystému založeného na umělé inteligenci

Během této akce podepsala společnost Huawei společně se třemi partnery programu RongHai – Neuxnet, Speakly AI a TrustDecision – strategické dohody o spolupráci s přední saúdskoarabskou finanční institucí Atmaal. Partnerská síť programu Ronghai společnosti Huawei se také dále rozšiřovala o tři nové členy: CMA, která poskytuje stabilní platební služby pro centrální banky po celém světě; Instadesk, která nabízí inteligentní odchozí volání zákazníkům a marketingové funkce; a MagicEngine, která poskytuje vývoj modelů, inferenci a služby pro finanční instituce. Stále více ceněných partnerů v oblasti finančních řešení urychluje globální spolupráci se společností Huawei.

Prostřednictvím programu Ronghai si společnost Huawei klade za cíl společně s globálními partnery vytvořit „klastr šesti schopností" za účelem systematického budování ekosystému umělé inteligence v rámci finančního produkčního toku. To zahrnuje vývoj modelů, agentní inženýrství, znalostní báze odvětví a aplikace založené na scénářích, přičemž se optimalizuje efektivita nasazení umělé inteligence prostřednictvím synergie hardwaru a softwaru E2E.

Vzhledem k tomu, že finanční odvětví přechází od digitalizace k digitální a inteligentní transformaci, bude společnost Huawei i nadále posilovat spolupráci v oblasti inovací se svými zákazníky a partnery, přičemž se zaměří na přetvoření finančních pracovních postupů a rozvoj ekosystému. Tyto snahy umožní umělé inteligenci překročit hranice technologických možností a dosáhnout významného zvýšení produktivity, čímž se otevře nová kapitola v oblasti inteligentních financí.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2824286/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei Digital Finance réunit ses partenaires pour une apparition remarquée au SFF 2025, favorisant une transformation intelligente de la finance mondiale

Huawei Digital Finance réunit ses partenaires pour une apparition remarquée au SFF 2025, favorisant une transformation intelligente de la finance mondiale

Lors du Singapore FinTech Festival 2025 (SFF 2025), Jason Cao, PDG de Huawei Digital Finance BU, a prononcé une allocution intitulée Beyond Digital:...
Huawei Digital Finance trae socios para una destacada participación en SFF 2025

Huawei Digital Finance trae socios para una destacada participación en SFF 2025

En el Singapore FinTech Festival 2025 (SFF 2025), Jason Cao, consejero delegado de Huawei Digital Finance BU, pronunció un discurso titulado Más allá ...
More Releases From This Source

Explore

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Entertainment

Entertainment

News Releases in Similar Topics