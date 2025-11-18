«هواوي للتمويل الرقمي» تحشد شركاءها لظهور لافت في مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025، لدفع التحول الذكي في القطاع المالي العالمي

سنغافورة، 18 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- في إطار فعاليات مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025 (SFF 2025) ، ألقى جيسون كاو، الرئيس التنفيذي لوحدة «هواوي للتمويل الرقمي»، كلمة رئيسية بعنوان «ما وراء الرقمنة: نحو تمويل مُعزَّز بالذكاء الاصطناعي». وسلّط الضوء على ابتكارات هواوي في الوكلاء القائمين على السيناريوهات، ومنصات الذكاء الاصطناعي، ومنصات البيانات والمعرفة، إضافة إلى البنية التحتية، التي تعالج التحديات الجوهرية لتبني الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. وتسعى هواوي، من خلال قدراتها الهندسية المنهجية، إلى مساعدة المؤسسات المالية على تسريع تحولها الذكي.

Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance BU

وأشار كاو قائلاً: «سيتميّز العصر الذكي بالتخصيص الفائق. لقد بلغ الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي مرحلة حاسمة، ويكمن المفتاح في دمجه العميق ضمن العمليات الإنتاجية الأساسية وسيناريوهات الأعمال، حيث يمكنه تحقيق قيمة تجارية حقيقية. وللحصول على ميزة تنافسية في العقد المقبل، ينبغي للمؤسسات المالية توظيف الذكاء الاصطناعي لدفع التحول الهيكلي عبر سير عملها كاملاً».

على مدار العقد الماضي، أزالت الرقمنة المالية حواجز الزمان والمكان، لكنها ظلت تتبع قاعدة 80/20؛ حيث تُخصَّص % 80 من الموارد لخدمة % 20 من المستخدمين الأساسيين. أما في العقد المقبل، فسيُعمِّم الذكاء الاصطناعي نموذج «شخص واحد، فريق كامل»، مُمكِّناً كل فرد بقدرات فريق متكامل من خلال مساعدين خارقين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي كبوابة خدمة رئيسية. وأكد كاو: «ستتطور الخدمات المالية المستقبلية من التوصية بالمنتجات مباشرة للأفراد إلى توجيههم نحو مساعديهم الفائقين الشخصيين. وسيحقق الريادة من يقود هذا التحول ويقدّم خدمات فائقة التخصيص». وأضاف أن التحول الهيكلي المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيمتد عبر جميع الجوانب، بما فيها نماذج الخدمات المالية، ونماذج التعاون، واتخاذ قرارات المخاطر، والبنية التحتية.

بناء حل متكامل من أربع طبقات لتحقيق الذكاء في جميع السيناريوهات

استعرض كاو المسارين اللذين تسلكهما المؤسسات المالية العالمية للارتقاء بتطبيقات أصلية مبنية على الذكاء الاصطناعي؛ إذ تعتمد المؤسسات الكبيرة مصفوفة من الوكلاء، توفر مساعداً ذكياً لكل دور ومستشاراً موثوقاً لكل عميل، بينما تركز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على السيناريوهات ذات القيمة العالية مثل الائتمان، وتنشر الوكلاء بسرعة لتحقيق العمليات الذكية. حتى الآن، ساعدت هواوي عملاءها الماليين حول العالم على نشر أكثر من 500 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي، تشمل العمليات المكتبية والتشغيلية، والتسويق، وإدارة المخاطر، وخدمة العملاء. ويساعد ذلك العملاء على تعزيز كفاءتهم الداخلية وتقديم قيمة أكبر للمستخدمين النهائيين، مُجسِّداً التحول من سيناريوهات منفردة إلى حلول متكاملة وشاملة.

وضعت هواوي منصة الحوسبة الذكية في صميم حل متكامل على مستوى المنظومة يغطي قدرات الحوسبة والمنصات والهندسة والسيناريوهات. ولتلبية متطلبات التزامن العالي وزمن الاستجابة المنخفض في استدلال الذكاء الاصطناعي، طوّرت هواوي منصة حوسبة رائدة. ويدعم هذا الأساس حوكمة بيانات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة من خلال منصة موحّدة للمعرفة والبيانات، متكاملة مع منصات الوكلاء الماليين وممارسات هندسة البيانات والنماذج، لتشكِّل حلقة مغلقة من قدرات ذكاء اصطناعي متكاملة من طرف إلى طرف ( E2E ). وبالتعاون مع شركاء المنظومة العالمية، تُطلق هواوي كامل زخمها التقني لتسريع نشر الذكاء الاصطناعي في السيناريوهات ذات القيمة العالية.

في سيناريو الخدمات المصرفية الذكية عبر الهاتف المحمول، ابتكرت هواوي، بالتعاون مع أحد البنوك الصينية الكبرى، معمارية خدمة ذكية من الجيل التالي. وتعتمد هذه المعمارية على البنية التحتية للحوسبة الذكية ومنصات الذكاء الاصطناعي، وتستفيد من التعاون الهرمي متعدد الوكلاء، والتخزين طويل الأمد للذاكرة، وتحسين الأداء الشامل عبر العتاد والبرمجيات. وقد حققت دقة في التعرف على نية المستخدم تتجاوز % 90 ، وزمن استجابة لا يتجاوز 1.2 ثانية، مما يساعد البنك على التحول من الاستجابة السلبية إلى الخدمة الاستباقية.

مستقبلاً، ستواصل هواوي البناء على منصة الحوسبة الرائدة، وخبرتها الهندسية المنهجية في الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة شركائها المهيكلة، ونماذج الإبداع المشترك الجديدة مع العملاء والشركاء. وستُعزّز هذه المبادرات التفاعل مع العملاء، وتُحسِّن إدارة المخاطر، وتدفع التحول الشامل للأعمال، مُرسِّخة تطبيقات الذكاء الاصطناعي القائمة على القيمة في القطاع المالي ومساعدة المؤسسات المالية على تسريع التبنّي الفعّال للذكاء الاصطناعي.

التعاون مع مزيد من شركاء «رونغهاي» لإنشاء منظومة جديدة للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

خلال هذا الحدث، وقّعت هواوي مع ثلاثة من شركاء «رونغهاي»، وهم Neuxnet و Speakly AI و TrustDecision ، اتفاقيات تعاون استراتيجي مع مؤسسة أتمال (Atmaal) ، المؤسسة المالية الرائدة في المملكة العربية السعودية. كما استمرت شبكة شركاء برنامج «رونغهاي» من هواوي في التوسع، بانضمام ثلاثة أعضاء جدد: CMA التي توفر خدمات دفع مستقرة للبنوك المركزية حول العالم، و Instadesk التي تقدم قدرات الاتصال الصادر الذكي والتسويق، و MagicEngine التي توفر تطوير النماذج والاستدلال والخدمات للمؤسسات المالية. ويتزايد عدد شركاء الحلول المالية القيّمين الذين يسرّعون وتيرة التعاون العالمي مع هواوي.

ومن خلال برنامج «رونغهاي»، تهدف هواوي إلى الإبداع المشترك مع الشركاء العالميين لبناء «مجموعة القدرات الست» من أجل إنشاء منظومة ذكاء اصطناعي على نحوٍ منهجي عبر سلسلة الإنتاج المالي. ويشمل ذلك تطوير النماذج، وهندسة الوكلاء، وقواعد المعرفة القطاعية، والتطبيقات القائمة على السيناريوهات، مع تحسين كفاءة نشر الذكاء الاصطناعي من خلال التآزر المتكامل من طرف إلى طرف بين العتاد والبرمجيات.

ومع انتقال القطاع المالي من الرقمنة إلى التحول الرقمي والذكي، ستواصل هواوي تعزيز الابتكار التعاوني مع العملاء والشركاء، مع التركيز على إعادة تشكيل سير العمل المالي والارتقاء بتطوير المنظومة. وستُمكِّن هذه الجهود الذكاء الاصطناعي من تجاوز مرحلة التمكين التقني نحو تحسين جوهري في الإنتاجية، مُفتتحةً فصلاً جديداً في التمويل الذكي.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2824286/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg