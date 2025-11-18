Huawei Digital Finance reúne a sus socios para una aparición destacada en SFF 2025, que impulsa la transformación inteligente en las finanzas mundiales

SINGAPUR, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el Singapore FinTech Festival 2025 (SFF 2025), Jason Cao, director ejecutivo de Huawei Digital Finance BU, pronunció un discurso de apertura titulado Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance (Más allá de lo digital: hacia las finanzas impulsadas por IA). Destacó las innovaciones de Huawei en agentes basados en escenarios, plataformas de IA, plataformas de datos y conocimiento e infraestructura que abordan los desafíos fundamentales de la adopción de la IA en las finanzas. Al aprovechar las capacidades de ingeniería sistemática, Huawei tiene como objetivo ayudar a las instituciones financieras a acelerar su transformación inteligente.

Jason Cao, director ejecutivo de Huawei Digital Finance BU (PRNewsfoto/Huawei Digital Finance)

Cao señaló: "La era inteligente se caracterizará por la hiperpersonalización. La IA en las finanzas ha alcanzado una etapa decisiva, y la clave radica en su profunda integración en los procesos de producción básicos y los escenarios empresariales, donde puede aportar un valor comercial real. Para obtener una ventaja competitiva en la próxima década, las instituciones financieras deben aprovechar la IA para impulsar la transformación estructural en todos sus flujos de trabajo".

Durante la última década, la digitalización financiera eliminó las barreras de tiempo y la distancia, pero aun así siguió aplicando la regla 80/20: el 80 % de los recursos prestan servicio al 20 % de los usuarios principales. En la próxima década, la IA popularizará el modelo de "una persona, un equipo", para dotar a cada individuo con las capacidades de un equipo completo a través de asistentes de súper IA como el portal de servicio principal. "Los servicios financieros del futuro evolucionarán desde la recomendación directa de productos a las personas hasta su canalización a asistentes personales superespecializados. Aquellos que lideren este cambio y ofrezcan servicios hiperpersonalizados obtendrán una ventaja inicial", enfatizó Cao. Agregó que la transformación estructural impulsada por la IA se extenderá a todos los aspectos, incluidos los modelos de servicios financieros, los modelos de colaboración, la toma de decisiones sobre riesgos y la infraestructura.

Crear una solución sistemática de cuatro capas para lograr inteligencia en todos los escenarios

Cao describió dos caminos que las instituciones financieras mundiales están siguiendo para promover las aplicaciones nativas de la IA: las grandes instituciones crean una matriz de agentes, que proporcionan un asistente de IA para cada función y un asesor de IA de confianza para cada cliente; las instituciones pequeñas y medianas se centran en escenarios de alto valor como el crédito, y despliegan agentes rápidamente para lograr procesos inteligentes. Hasta la fecha, Huawei ya ha ayudado a los clientes financieros de todo el mundo a implementar más de 500 casos de uso de IA, que abarcan las áreas de oficina, operaciones, marketing, gestión de riesgos y servicio al cliente. Esto ayuda a los clientes a mejorar su eficiencia interna, ofrecer un mayor valor a los usuarios finales y marcar el cambio de escenarios únicos a soluciones sistemáticas e integrales.

Huawei ha situado su plataforma de computación inteligente en el centro de una solución sistemática que abarca potencia de computación, plataformas, ingeniería y escenarios. Para satisfacer las exigencias de alta concurrencia y baja latencia en la inferencia de IA, Huawei ha desarrollado una plataforma de potencia informática líder. Esta base respalda la gobernanza de datos de IA en toda la empresa a través de una plataforma unificada de conocimiento y datos, integrada con plataformas y prácticas de agentes financieros en ingeniería de datos y modelos, que juntas forman un circuito cerrado de capacidades de IA de extremo a extremo (E2E). Al colaborar con los socios del ecosistema mundial, Huawei está aprovechando el impulso tecnológico integral para acelerar la implementación de la IA en escenarios de alto valor.

En el ámbito de la banca móvil inteligente, Huawei y un importante banco chino han innovado conjuntamente una arquitectura de servicios móviles inteligentes de próxima generación. Basada en una infraestructura informática inteligente y plataformas de IA, la arquitectura aprovecha la colaboración jerárquica entre múltiples agentes, el almacenamiento de memoria a largo plazo y la optimización del rendimiento E2E en todo el hardware y el software. Esto ha permitido alcanzar una precisión en el reconocimiento de intención superior al 90 % y una latencia de tan solo 1,2 segundos, lo que ha ayudado al banco a pasar de una respuesta pasiva a un servicio proactivo.

De cara al futuro, Huawei continuará aprovechando su plataforma líder en potencia informática, su experiencia sistemática en ingeniería de IA, el desarrollo estructurado de ecosistemas y los nuevos modelos de cocreación con clientes y socios. Estas iniciativas fortalecerán la participación de los clientes, mejorarán la gestión de riesgos e impulsarán la transformación empresarial de E2E, integrarán aún más las aplicaciones de IA basadas en el valor en el sector financiero y ayudarán a las instituciones financieras a acelerar la adopción efectiva de la IA.

Colaboración con más socios de RongHai para establecer un nuevo ecosistema financiero basado en IA

Durante este evento, Huawei, junto con tres socios de RonghHai, Neuxnet, Speakly AI y TrustDecision, respectivamente, firmaron acuerdos de cooperación estratégica con Atmaal, la principal institución financiera de Arabia Saudita. La red de socios del programa Ronghai de Huawei también continuó expandiéndose, con la incorporación de tres nuevos miembros: CMA, que proporciona servicios de pago estables a bancos centrales de todo el mundo; Instadesk, que ofrece capacidades inteligentes de llamadas salientes y marketing; y MagicEngine, que ofrece desarrollo de modelos, inferencia y servicios para instituciones financieras. Cada vez son más los socios de soluciones financieras de prestigio que están acelerando la colaboración mundial con Huawei.

A través del programa Ronghai, Huawei tiene como objetivo crear conjuntamente con socios mundiales un "clúster de seis capacidades" para construir de forma sistemática un ecosistema de IA a lo largo del flujo de producción financiera. Esto incluye el desarrollo de modelos, la ingeniería de agentes, las bases de conocimiento del sector y las aplicaciones basadas en escenarios, al tiempo que se optimiza la eficiencia de la implementación de la IA mediante la sinergia entre el hardware y el software E2E.

A medida que el sector financiero pasa de la digitalización a la transformación digital e inteligente, Huawei continuará fortaleciendo la innovación colaborativa con clientes y socios, para centrarse en la remodelación de los flujos de trabajo financieros y en el avance del desarrollo del ecosistema. Estos esfuerzos permitirán que la IA vaya más allá de la habilitación tecnológica y logre una mejora significativa en la productividad, lo que abrirá un nuevo capítulo en las finanzas inteligentes.

