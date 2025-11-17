Huawei Digital Finance réunit ses partenaires pour une apparition remarquée au SFF 2025, favorisant une transformation intelligente de la finance mondiale

SINGAPOUR, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Lors du Singapore FinTech Festival 2025 (SFF 2025), Jason Cao, PDG de Huawei Digital Finance BU, a prononcé une allocution intitulée Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance (Au-delà du numérique : vers une finance enrichie par l'IA). Il a souligné les innovations de Huawei en matière d'agents basés sur des scénarios, de plateformes d'IA, de plateformes de données et de connaissances, et d'infrastructures qui répondent aux principaux défis de l'adoption de l'IA dans la finance. En s'appuyant sur ses capacités d'ingénierie systématique, Huawei entend aider les institutions financières à accélérer leur transformation intelligente.

Selon M. Cao, « L'ère intelligente sera caractérisée par la personnalisation ultra-précise. L'IA dans la finance a atteint une étape décisive, et sa valeur dépend de son intégration profonde dans les processus de production centraux et les cas d'usage opérationnels, où elle peut réellement créer de la valeur. Pour acquérir un avantage concurrentiel au cours de la prochaine décennie, les établissements financiers devraient s'appuyer sur l'IA afin d'opérer une transformation profonde de leurs flux opérationnels. »

Durant les dix dernières années, la numérisation du secteur financier a levé les obstacles liés au temps et à la distance, tout en restant conforme à la règle du 80/20 : 80 % des ressources pour 20 % des usagers essentiels. Au cours de la prochaine décennie, l'IA popularisera le modèle « une personne, une équipe », permettant à chaque individu de disposer des capacités d'une équipe complète grâce à de super assistants d'IA qui constitueront le principal portail de services. « À l'avenir, les services financiers ne recommanderont plus directement des produits aux particuliers, mais les transmettront à des super-assistants personnels. Ceux qui prendront les devants et offriront des services hyper-personnalisés auront une longueur d'avance. » M. Cao a insisté sur ce point. Il a ajouté que la transformation structurelle induite par l'IA s'étendra à tous les aspects, notamment les modèles de services financiers, les modèles de collaboration, la prise de décision en matière de risque et l'infrastructure.

Construire une solution systématique à quatre niveaux pour obtenir une intelligence de tous les scénarios

M. Cao a décrit deux approches que les institutions financières à l'échelle mondiale adoptent pour faire avancer les applications natives en intelligence artificielle : les grandes institutions construisent une matrice d'agents, fournissant un assistant IA pour chaque rôle et un conseiller IA de confiance pour chaque client ; les petites et moyennes institutions se concentrent sur des scénarios à forte valeur, tels que le crédit, en déployant rapidement des agents pour obtenir des processus intelligents. À ce jour, Huawei a déjà aidé des clients financiers mondiaux à déployer plus de 500 cas d'utilisation de l'IA, couvrant le bureau, les opérations, le marketing, la gestion des risques et le service à la clientèle. Cela permet à ces derniers d'améliorer leur efficacité interne, d'apporter une plus grande valeur ajoutée aux utilisateurs finaux et de passer de scénarios uniques à des solutions systématiques et complètes.

Huawei a placé sa plateforme informatique intelligente au cœur d'une solution systématique couvrant la puissance de calcul, les plateformes, l'ingénierie et les scénarios. Pour répondre aux exigences d'une concurrence élevée et d'une faible latence dans l'inférence de l'IA, l'entreprise a développé une plateforme de puissance de calcul de premier plan. Cette base soutient la gouvernance des données d'IA à l'échelle de l'organisation grâce à une plateforme unifiée de connaissances et de données, intégrée aux plateformes des agents financiers et aux pratiques en matière d'ingénierie des données et des modèles, créant ainsi une boucle fermée de capacités IA intégrales (E2E). En collaborant avec des partenaires de l'écosystème mondial, Huawei met en action tout son potentiel technologique, de bout en bout, afin d'accélérer l'implémentation de l'IA dans des scénarios à forte valeur ajoutée.

En ce qui concerne les services bancaires mobiles intelligents, Huawei et une grande banque chinoise ont innové conjointement une architecture de services mobiles intelligents de nouvelle génération. Fondée sur une infrastructure informatique intelligente et des plateformes d'IA, elle s'appuie sur une collaboration multi-agents hiérarchique, un stockage en mémoire à long terme et une optimisation des performances E2E au niveau du matériel et des logiciels. Cette solution a permis d'obtenir une précision de reconnaissance des intentions supérieure à 90 % et une latence aussi faible que 1,2 seconde, aidant ainsi la banque à passer d'une réponse passive à un service proactif.

À l'avenir, Huawei continuera à s'appuyer sur sa plateforme de puissance informatique de pointe, son expertise systématique en ingénierie de l'IA, le développement d'un écosystème structuré et de nouveaux modèles de cocréation avec les clients et les partenaires. Ces initiatives renforceront l'engagement des clients, amélioreront la gestion des risques et favoriseront la transformation des entreprises E2E, en intégrant davantage les applications d'IA axées sur la valeur dans le secteur financier et en aidant les institutions financières à accélérer l'adoption effective de l'IA.

Collaborer avec d'autres partenaires de RongHai pour créer un nouvel écosystème d'IA financière

Au cours de cet événement, Huawei, ainsi que trois partenaires de RonghHai - Neuxnet, Speakly AI et TrustDecision - ont respectivement signé des accords de coopération stratégique avec la principale institution financière d'Arabie saoudite, Atmaal. Le réseau de partenaires du programme RongHai de Huawei a également continué à s'étendre, avec l'arrivée de trois nouveaux membres : CMA, qui fournit des services de paiement stables aux banques centrales du monde entier, Instadesk, qui offre des capacités intelligentes d'appels sortants et de marketing, et MagicEngine, qui propose des services de développement et d'inférence de modèles aux institutions financières. Un nombre croissant de partenaires de solutions financières de valeur accélèrent la collaboration mondiale avec Huawei.

Dans le cadre du programme RongHai, Huawei vise à créer, en collaboration avec des partenaires mondiaux, un « cluster de six capacités » afin de construire systématiquement un écosystème d'IA le long du flux de production financière. Sont inclus le développement de modèles, l'ingénierie des agents, les bases de connaissances métiers et les applications centrées sur les scénarios, tout en optimisant le déploiement de l'IA grâce à une synergie complète entre matériel et logiciel (E2E).

Alors que le secteur financier passe de la numérisation à la transformation numérique et intelligente, Huawei continuera à renforcer l'innovation collaborative avec les clients et les partenaires, en se concentrant sur la refonte des flux de travail financiers et en faisant progresser le développement de l'écosystème. Ces démarches permettront à l'IA de passer de l'activation technologique à des améliorations concrètes de la productivité, inaugurant ainsi un nouveau chapitre dans le domaine de la finance intelligente.

