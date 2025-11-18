화웨이 디지털 파이낸스, SFF 2025서 파트너사와 존재감 드러내며 글로벌 금융의 지능형 전환 가속

싱가포르 2025년 11월 18일 /PRNewswire/ -- 싱가포르 핀테크 페스티벌 2025(SFF 2025)에서 제이슨 카오(Jason Cao) 화웨이 디지털 파이낸스(Huawei Digital Finance) 사업부 CEO가 디지털을 넘어, AI 기반 금융으로의 전환(Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance)이라는 제목의 기조연설을 했다. 카오 CEO는 금융권의 AI 도입 과정에서 드러나는 핵심 과제를 해결하기 위해 화웨이가 개발한 시나리오 기반 에이전트, AI 플랫폼, 데이터•지식 플랫폼, 인프라 혁신을 소개했다. 화웨이는 체계적인 엔지니어링 역량을 활용해 금융 기관의 지능형 전환 가속화를 지원할 계획이다.

카오 CEO는 "지능화 시대의 핵심 특징은 초개인화가 될 것이다. 금융 분야의 AI는 이미 중요한 전환점에 도달했다. 실질적 비즈니스 가치를 창출하려면 AI가 핵심 운영 프로세스와 주요 업무 시나리오에 깊이 통합돼야 한다. 향후 10년간 경쟁력을 확보하려면 금융기관은 AI를 기반으로 업무 전반의 구조적 혁신을 추진해야 한다"고 말했다.

Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance BU (PRNewsfoto/Huawei Digital Finance)

지난 10년간 금융 디지털화가 시간과 거리의 장벽을 없앴지만 여전히 80/20 법칙을 따랐다. 전체 자원의 80%가 핵심 사용자 20%에게 집중됐다는 의미다. 향후 10년간 AI는 '1인 1팀' 개념을 현실화하며, 초지능 AI 어시스턴트가 개인에게 여러 전문가팀을 대신하는 수준의 역량을 제공하는 핵심 서비스 창구가 될 전망이다. 카오 CEO는 "미래 금융 서비스는 개인에게 직접 상품을 추천하는 방식에서 개인 맞춤형 슈퍼 어시스턴트로 연결하는 방식으로 진화할 것"이라며 "이 변화의 흐름을 선도하고 초개인화 서비스를 구현하는 기업이 경쟁 우위를 확보할 것"이라고 강조했다. 이어 "AI 기반 구조적 혁신은 금융 서비스 모델과 협업 방식, 리스크 의사결정, 인프라 등 전 영역으로 확대될 것"이라고 덧붙였다.

모든 시나리오를 아우르는 지능형 서비스를 구현하기 위한 4 계층 통합 솔루션 구축

카오 CEO는 글로벌 금융기관들이 AI 기반 애플리케이션을 고도화하는 과정에서 두 가지 방향으로 나아가고 있다고 설명했다. 먼저 대형 기관은 역할별 AI 어시스턴트와 고객별 신뢰 기반 AI 어드바이저를 갖춘 에이전트 매트릭스를 구축하고 있다. 반면 중소 금융기관은 신용 등 AI 적용 효과가 큰 핵심 업무에 집중해 에이전트를 신속히 배포하며 지능형 프로세스를 구현하고 있다. 화웨이는 현재까지 글로벌 금융 고객사를 대상으로 사무•운영•마케팅•리스크 관리•고객 서비스 등 전 영역에 걸쳐 500개 이상의 AI 활용 사례 구축을 지원해 왔다. 이를 통해 고객사는 내부 효율성을 높이고 최종 사용자에게 더 큰 가치를 제공하고 있으며, 단일 기능 중심의 적용을 넘어 체계적이고 종합적인 솔루션으로 전환하는 흐름을 가속화하고 있다.

화웨이는 컴퓨팅 파워, 플랫폼, 엔지니어링, 시나리오를 아우르는 체계적 솔루션의 중심에 지능형 컴퓨팅 플랫폼을 배치하고 있다. AI 추론에서 요구되는 높은 동시성과 저지연 성능을 확보하기 위해 업계 최고 수준의 컴퓨팅 파워 플랫폼을 구축했으며, 이를 바탕으로 통합 지식•데이터 플랫폼을 통해 조직 전체의 AI 데이터 거버넌스를 지원한다. 이러한 구조는 금융 에이전트 플랫폼과 데이터•모델 엔지니어링 실무와 유기적으로 연계돼 엔드투엔드 AI 역량을 하나의 통합 체계로 구현한다. 또한 화웨이는 글로벌 생태계 파트너들과 협력해 풀스택 기술 역량을 강화하며 AI 적용 효과가 큰 핵심 분야에서 도입 속도를 높이고 있다.

지능형 모바일 뱅킹 환경에서 화웨이는 중국의 대형 은행과 함께 차세대 지능형 모바일 서비스 아키텍처를 공동 개발했다. 지능형 컴퓨팅 인프라와 AI 플랫폼을 기반으로 한 이 아키텍처는 계층형 멀티 에이전트 협업과 장기 메모리 관리, 하드웨어•소프트웨어 전반에 걸친 엔드투엔드 성능 최적화가 특징이다. 이를 통해 의도 인식 정확도는 90% 이상으로 향상되고 지연 시간은 1.2초 수준까지 감소했으며, 이 은행은 기존의 수동적 응대 방식에서 능동형 서비스 모델로 전환할 수 있었다.

화웨이는 앞으로도 선도적인 컴퓨팅 파워 플랫폼을 기반으로 체계적인 AI 엔지니어링 역량, 구조화된 생태계 구축, 고객•파트너와의 공동 혁신 모델을 지속적으로 확장해 나갈 계획이다. 이러한 노력은 고객 참여를 강화하고 리스크 관리 수준을 높이는 한편 엔드투엔드 비즈니스 전환을 가속해 금융 산업에서 가치 중심의 AI 애플리케이션 적용을 한층 확대할 것으로 전망된다. 이를 통해 금융기관의 AI 도입도 더욱 효율적으로 진행될 것으로 보인다.

룽하이 파트너와의 협력을 확대해 새로운 금융 AI 생태계 구축

이번 행사에서 화웨이는 룽하이 파트너사인 뉴크넷(Neuxnet), 스피클리 AI(Speakly AI), 트러스트디시전(TrustDecision)과 함께 사우디아라비아의 대표 금융기관 앗트말(Atmaal)과 각각 전략적 협력 협약을 체결했다. 화웨이 룽하이 프로그램의 파트너 네트워크도 계속 확대되며 세 곳의 신규 파트너가 합류했다. 전 세계 중앙은행에 안정적인 결제 서비스를 제공하는 CMA, 지능형 아웃바운드 콜링 및 마케팅 기능을 제공하는 인스타데스크(Instadesk), 금융기관을 위한 모델 개발•추론•서비스를 지원하는 매직엔진(MagicEngine)이 이번에 새로 참여한 파트너들이다. 이로써 금융 솔루션 기업들의 화웨이와의 글로벌 협력이 한층 더 빠르게 확대되고 있다.

화웨이는 룽하이 프로그램을 통해 글로벌 파트너들과 함께 '6대 역량 클러스터'를 공동 개발해 금융 업무 전반에 걸친 AI 생태계를 체계적으로 구축하고자 한다. 이 클러스터에는 모델 개발, 에이전트 엔지니어링, 업종별 지식베이스, 시나리오 특화 애플리케이션 등이 포함되며, 엔드투엔드 하드웨어•소프트웨어 시너지를 통해 AI 배포 효율성 또한 극대화한다.

금융 산업이 디지털화에서 디지털•지능형 전환 단계로 나아가면서 화웨이는 고객•파트너와의 협력을 더욱 강화하고 금융 업무 프로세스의 재구축과 생태계의 고도화에 집중할 계획이다. 이러한 노력은 AI가 단순한 기술 도입을 넘어 실질적인 생산성 향상으로 이어지도록 지원하며, 지능형 금융 전환의 새로운 진전을 이끌 것으로 기대된다.

