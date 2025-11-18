Huawei Digital Finance приглашает партнеров принять активное участие в фестивале SFF 2025, продвигая интеллектуальную трансформацию в сфере международных финансов

СИНГАПУР, 18 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- На Сингапурском фестивале финансовых технологий 2025 года (SFF 2025) Джейсон Цао (Jason Cao), генеральный директор бизнес-подразделения Huawei Digital Finance, выступил с программным докладом под названием «Расширяя горизонты цифровых технологий: к финансам, основанным на искусственном интеллекте» (Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance). Он особо остановился на инновациях Huawei в области сценарно-ориентированного агентного моделирования, платформ искусственного интеллекта, платформ для управления базами данных и знаний, а также инфраструктуры, — разработок, которые решают основные проблемы внедрения ИИ в финансовой сфере. Используя потенциал системной инженерии, Huawei стремится помочь финансовым учреждениям ускорить интеллектуальную трансформацию.

Jason Cao, CEO of Huawei Digital Finance BU

Г-н Цао отметил: «Отличительной чертой эпохи интеллектуальных технологий станет гиперперсонализация. Искусственный интеллект в сфере финансов достиг критической стадии, и ключ к его успеху заключается в глубокой интеграции в основные производственные процессы и бизнес-сценарии, где он может обеспечить реальную ценность для бизнеса. Чтобы получить конкурентное преимущество в следующем десятилетии, финансовым учреждениям следует использовать ИИ для проведения структурных преобразований в своих рабочих процессах».

За последнее десятилетие цифровизация финансового сектора сняла барьеры времени и расстояния, но сохранила правило 80/20, согласно которому 80% ресурсов тратятся на удовлетворение нужд 20% основных пользователей. В следующем десятилетии ИИ будет продвигать модель «один человек, одна команда», предоставляя каждому человеку возможности полноценной команды за счет супер-помощников на базе искусственного интеллекта как основного сервисного портала. «Вместо рекомендации продуктов непосредственно физическим лицам финансовые услуги будущего станут перенаправляться персональным супер-помощникам. Те, кто возглавят эту трансформацию и первыми перейдут к предоставлению гипер-персонализированных услуг, получат преимущество», — подчеркнул г-н Цао. Он добавил, что структурные преобразования на основе искусственного интеллекта затронут все аспекты, включая модели финансовых услуг, модели сотрудничества, принятие решений по рискам и инфраструктуру.

Создание четырехуровневого системного решения для реализации всесторонней поддержки

Г-н Цао обозначил два пути, по которым глобальные финансовые учреждения продвигают приложения на базе искусственного интеллекта: крупные учреждения создают матрицу агентов, предоставляя ИИ-помощника для каждой роли и надежного ИИ-консультанта для каждого клиента; малые и средние учреждения фокусируются на сценариях с высокой добавленной стоимостью, таких как кредитование, быстро развертывая агентов для реализации интеллектуальных процессов. На сегодняшний день компания Huawei уже помогла глобальным финансовым клиентам внедрить более 500 сценариев использования искусственного интеллекта, охватывающих офисную работу, операционную деятельность, маркетинг, управление рисками и обслуживание клиентов. Это помогает клиентам повысить внутреннюю эффективность и обеспечить повышенную ценность для конечных пользователей, а также знаменует переход от единичных сценариев к системным, комплексным решениям.

Компания Huawei поместила свою интеллектуальную вычислительную платформу в основу системного решения, охватывающего вычислительные мощности, платформы, инженерные разработки и сценарии. Для удовлетворения требований высокой параллельности и низкой задержки, необходимых для инференса нейронных сетей, Huawei разработала ведущую вычислительную платформу. Это фундамент, на котором зиждется управление данными ИИ в масштабах всего предприятия с помощью единой платформы знаний и данных, интегрированной с платформами финансовых агентов и методами разработки данных и моделей, что в совокупности образует замкнутый цикл комплексных (E2E) возможностей ИИ. Сотрудничая с глобальными партнерами по экосистеме, Huawei задействует весь технологический потенциал для ускорения внедрения искусственного интеллекта в сценариях с высокой добавленной стоимостью.

В рамках сценария интеллектуального мобильного банкинга Huawei и крупный китайский банк совместно внедрили интеллектуальную архитектуру мобильного сервиса нового поколения. Опираясь на интеллектуальную вычислительную инфраструктуру и платформы искусственного интеллекта, эта архитектура использует иерархическое многоагентное взаимодействие, долговременное хранение данных в памяти и сквозную оптимизацию производительности аппаратного и программного обеспечения. Благодаря этому точность распознавания намерений превысила 90%, а задержка составила всего 1,2 секунды, что помогло банку перейти от пассивного реагирования к проактивному обслуживанию.

В перспективе Huawei продолжит развивать свою ведущую вычислительную платформу, совершенствовать системный опыт в области разработки искусственного интеллекта, структурированной экосистемы и новых моделей совместного создания решений с клиентами и партнерами. Эти инициативы укрепят взаимодействие с клиентами, улучшат управление рисками и будут способствовать сквозной трансформации бизнеса, дальнейшему внедрению в финансовой отрасли приложений ИИ, ориентированных на создание ценности, и помогут финансовым учреждениям ускорить эффективное внедрение искусственного интеллекта.

Расширение сотрудничества с партнерами по программе RongHai для создания новой финансовой экосистемы искусственного интеллекта

В ходе мероприятия компания Huawei совместно с тремя партнерами по программе RonghHai — Neuxnet, Speakly AI и TrustDecision — подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве с ведущим финансовым учреждением Саудовской Аравии Atmaal. Партнерская сеть программы RongНai от Huawei расширилась тремя новыми участниками. Ими стали компания CMA, предоставляющая стабильные платежные услуги для центральных банков во всем мире, компания Instadesk, предлагающая интеллектуальные возможности исходящих звонков и маркетинга, и компания MagicEngine, осуществляющая разработку и инференс моделей и обслуживание финансовых учреждений. Число авторитетных партнеров в области финансовых решений, ускоряющих глобальное сотрудничество с Huawei, постоянно увеличивается.

В рамках программы RongНai Huawei стремится совместно с глобальными партнерами создать «кластер из шести функций» для системного построения экосистемы ИИ в контексте финансового производственного потока. Сюда входят разработка моделей, конструирование агентов, отраслевые базы знаний и приложения на основе сценариев, а также оптимизация эффективности развертывания искусственного интеллекта за счет сквозной синергии аппаратного и программного обеспечения.

По мере того, как финансовая индустрия переходит от цифровизации к цифровой и интеллектуальной трансформации, компания Huawei продолжит укреплять сотрудничество с клиентами и партнерами в сфере инноваций, уделяя особое внимание изменению финансовых рабочих процессов и ускорению развития экосистемы. Эти усилия позволят расширить горизонты цифровых технологий для искусственного интеллекта и добиться значительного повышения производительности, открыв новую главу в области интеллектуальных финансов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2824286/Jason_Cao_CEO_Huawei_Digital_Finance_BU.jpg